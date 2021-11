¡Cuerpazo eterno! Así luce Madonna a sus 63 años de edad

La actriz y cantante desnuda su “Esquizofrenia”, enfermedad que padece desde pequeña y que lleva por título su nuevo sencillo

POR KARLA GARCÍA

Todo mundo sabe de la sensual cantante y actriz Sabrina Sabrok, pero muy pocos saben de su vida privada.

Por esta ocasión, Sabrina habla de su enfermedad mental que padece llamada esquizofrenia, que por cierto así se llama su nuevo lanzamiento musical.

La realidad de Sabrina Sabrok es contarle al mundo que no está loca, más bien padece una enfermedad mental llamada esquizofrenia y que le ha podido sacar provecho mediante un personaje que todos estos años le ha dado trabajo y muchos fans.

“Quise decirle a la gente lo que no sabe de mí, a veces la prensa dice cosas equivocadas, entonces les digo que no se crean lo que les dicen. Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia, escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales”, asegura Sabrina.

‘NO ME IMPORTA EL QUÉ DIRÁN’

Pese a que para algunos padecer esquizofrenia podría sonar alarmante, pero para la ex modelo de la Hora Pico es normal: “Es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me Importa el qué dirán, hago lo que quiera y han inventado muchas cosas de mí que nada que ver con lo que soy, todo lo contrario, no me gusta tomar, no me gusta la fiesta”, añade.

“Siento lástima por la gente que me ha catalogado mal. Todo es mentira, es gente que vive engañada por los medios, por lo que sale por las noticias falsas, en realidad se hacen una idea de mí totalmente diferente, pero bueno, es parte de mi personaje, por un lado le veo conveniencia que me vean como una loca desquiciada, pues me ha traído muchos benéficos también, como contratarme para fiestas, eventos y demás”, agrega.

“Es parte de un personaje Sabrina Sabrok que yo creé y no tiene nada que ver con lo que realmente soy”, enfatiza la sensual argentina.

‘NO ME GUSTÓ SER ESCLAVA DE LAS DROGAS’

Es de resaltar que el sencillo del mismo nombre refleja la enfermedad mental con la que ha tenido que lidiar y asegura: “He estado internada en hospitales psiquiátricos 2 veces”.

Su infancia no fue fácil, pues los fármacos que le suministraban cuando niña le dejaron tan mala experiencia que cuando fue adulta decidió no tomárselos más.

“No me gustó vivir como esclava de las drogas, recuerdo que me la pasaba todo el día atontada y la gente se aprovechaba de mi voluntad; cuando pude elegir por mí misma, decidí vivir con mi locura”, menciona Sabrina.

Cabe señalar que el sencillo “Esquizofrenia” en un día logró más de 100 mil reproducciones en plataformas digitales, es producción de Robby Joiner y del esposo de la cantante, Alexandro Hernández, grabado en Houston, Texas, y en colaboración de Yung Yogi y próximamente, en el mes de enero, grabarán el video en Nueva York, EU.