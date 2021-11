AMLO, escándalos y extravagancias

Ejemplos sobran: Ataques a la UNAM, caso Colosio, Ayotzinapa, caída del sistema… * Son distracciones del Presidente de la República para hablar de lo que no le preguntaban

POR GALIO GUERRA

Hace muchos años se empezó a utilizar en nuestro país la frase de “la caja china” como un referente de crear un distractor, por lo regular una obviedad o un absurdo, para desviar la atención popular de un evento importante. Incluso en una película del escritor, director y productor Luis Estrada, se da una explicación a groso modo de para qué se crea.

He aquí la primera ironía de lo que nos está sucediendo: la tetralogía fílmica de Estrada fue patrocinada, por decir algo, por la hasta entonces única y poderosa empresa televisora de nuestro país, cuyos directivos no esperaban que ‘La Dictadura Perfecta’ fuera una certera radiografía del sistema político mexicano, pero -como decía la nana Goya- esa es otra historia.

Lo importante ahora, estimados todos, es tratar de hacer un análisis de contenido para intentar acercarnos, aunque sea un poquito, a lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador trata de ocultarnos.

¿Qué será aquello que tenemos ante nuestros ojos y no podemos observar? Sí, ya sé que “lo esencial es invisible para los ojos”, pero, créanme, éste no es el contexto; lo que ocultan ahora no es un acto de amor, sino todo lo contrario. Y es que no acabo de entender cómo manipula López Obrador a millones de mexicanos con diatribas, conflictos estériles y balcanización social con tanta frialdad. Algo muy maquiavélico ha de traer entre manos, ¿qué será?

Porque no es gratuito el embate contra la UNAM, ni es objetivo de una sinrazón. Hace unos días en la columna del periodista Salvador García Soto, en El Universal, se publicó un excelente punto de vista de lo que podría ser una de las intenciones aviesas para esos ataques.

Según el análisis de García Soto, López Obrador busca alinear a la UNAM y al resto de las universidades públicas, al proyecto político e ideológico de la 4T, lo que significa que los ataques verbales tendrían la oscura intención de “meter mano” en la Máxima Casa de Estudios.

García Soto esgrime que el modelo de “pensamiento único” de la 4T “es lo que viene en camino en los próximos meses y ya se está gestando el experimento en la Universidad Autónoma de Zacatecas con el subsecretario Luciano Concheiro a la cabeza”.

Ahora, abonando más a la intriga y la inquietud social, la CNDH, dirigida por una señora que no tiene más mérito que ser hija de quien es, ha abierto otra caja china con la hipótesis de que debe reabrirse el Caso Colosio porque el autor material y confeso del magnicidio se dice víctima de tortura, lo que dio pie a que su jefe, que no da palo sin bola, se apresurara a señalar:

“Si la familia del señor Aburto, y él mismo, tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión sobre los hechos y si él puede expresar, probar, que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado Mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fue una vileza lo que le hicieron, entonces sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado si él estuviese dispuesto a contar su versión. Se le brindaría toda la protección a él, a su familia, si tiene algo que aportar.

“Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos y eso es un compromiso”, afirmó.

Todo esto nos lleva a pensar ¿qué trata de ocultarnos el señor López con tantas cajas chinas? Ya encontraron otra verdad, que no es la “histórica” en el caso Ayotzinapa, ahora busca otra en el caso del malogrado Luis Donaldo Colosio.

Al respecto, permítanme comentarles que hace unos días, en su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, se encrespó ante los reiterados reclamos de los panistas y rompió otra “verdad histórica” al espetarles “sí me pica un poquito, como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, yo he sido más legislador que ustedes, muchos lo saben. Miren, la caída del sistema fue un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari. ¡Así fue! ¡Un amasiato entre el PAN y Salinas de Gortari!”.

Eh, ¿qué les parece?, en una ríspida sesión sobre la contrarreforma energética, el autor de la “caída del sistema” también abrió otra caja china para distraer al respetable y hablar de lo que no le preguntaban. ¿Cómo la ven?

Lo bueno es que ahora sabemos que la “caída del sistema”, con la cual Salinas de Gortari, subrepticiamente, revertió las preferencias electorales para “arrebatar” el triunfo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fue gracias a un “amasiato” entre él y el PAN.

Ahora, por favor, que el dos veces titular de la CFE, primero en la Comisión Federal Electoral, y ahora en la Comisión Federal de Electricidad, nos explique, con “palitos y bolitas”, en qué consistió ese “amasiato” que hasta la fecha continúa. ¿Cuántas cajas más faltan por abrir? Depende de lo que nos estén escondiendo. ¿A poco no?

EDOMEX, MUJERES, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, señaló que el programa de Financiamiento a investigadoras y científicas Edomex, es una acción que la administración estatal impulsa para el desarrollo de la ciencia, así como para apoyar a las mujeres que se dedican a esta actividad, con la finalidad de reducir las brechas de género que existen en los rubros de la ciencia y la tecnología.

El mandatario estatal indicó que este programa es la primera vez que se impulsa en el Estado de México, además de que es el primero en su tipo a nivel nacional.

Puntualizó que el programa tuvo una amplia participación al registrarse más de 220 proyectos, de los cuales 105 fueron seleccionados, y felicitó a las científicas e investigadoras que consiguieron obtener este apoyo que otorga el Gobierno del Estado de México a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt). Precisó que los proyectos seleccionados son de mujeres adscritas a 23 instituciones educativas, de los cuales 32 son de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 31 de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Agregó que también se encuentran proyectos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el Colegio Mexiquense, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Tecnológico de San Felipe del Progreso, la Universidad Tecnológica del Valle de México, el Colegio de Postgraduados, así como Universidades Tecnológicas y Politécnicas del sistema estatal.

FLORES MEXIQUENSES PARA ESTA TEMPORADA DE DÍA DE MUERTOS

Para esta temporada de “Día de Muertos”, los campos del Estado de México se han pintado de flores de colores, entre las que destacan crisantemo, cempasúchil, alhelí, nube y terciopelo.

Estas flores son tradicionales para las familias, que en esta época las usan para adornar sus ofrendas, altares y sepulcros donde descansan los restos de sus seres queridos.

En este ritual, las floricultoras y floricultores mexiquenses juegan un papel muy importante, pues abastecen de flores a los hogares mexiquenses y de otras entidades del país.

Para ello preparan sus campos desde el mes de junio para tener listas las flores en este mes de octubre y noviembre.

Es importante mencionar que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en la producción de flores como crisantemo, gerbera, girasol, lilium, rosa, terciopelo; y segundo lugar en cempasúchil, alcatraz y gladiola.

Para la actual temporada se calcula que se han destinado 435 hectáreas para crisantemo, 403 para rosa, 474 para gladiola, 143 para clavel, 161 para nube, 126 para alhelí, 118 para cempasúchil y 44.5 para terciopelo.

El Gobierno del Estado de México apoya a los floricultores con asistencia técnica y sábana plástica para macro y micro túneles.

NUEVA CRIANZA PARA MENORES EN IZTAPALAPA

Al entregar el Camino Mujeres Libres y Seguras de las avenidas Cuauhtémoc, Santa María y Benito Juárez, que beneficia a las colonias Paraje Zacatepec y Monte Albán, la alcaldesa Clara Brugada adelantó que en estas comunidades se aplicará un programa de nueva crianza de las niñas, niños y adolescentes, en el que se capacitará durante tres años, manzana por manzana, a madres y padres de familia para formar mejores generaciones de ciudadanos.

Frente a vecinos de ambas colonias, la funcionaria delineó este programa que es indispensable ante problemas como, por ejemplo, que en los centros carcelarios de la Ciudad de México haya miles de jóvenes de Iztapalapa y que todo siga igual, por lo que instruyó a las titulares de la Dirección General de Inclusión y Bienestar Social; de la Dirección Ejecutiva de Cultura y de la Dirección Territorial Aztahuacán, a diseñar a detalle el programa de capacitación para padres y madres de familia.

La alcaldesa subrayó que a ninguna mamá se le enseña cómo educar a un hijo, responsabilidad que no es sólo de las mujeres, sino también de los padres.

“Todas las familias se enfrentan al crecimiento de la niñez en sus distintas etapas y cuando se llega a la adolescencia” deben estar preparados para enfrentar cualquier tipo de problema y conducirlos para ser adultos responsables.

Aseguró a los padres de familia que no estarán solos en esta gran tarea de educar a los hijos. Esta alcaldía los va a apoyar para echar a andar un programa que vaya a la atención y construcción de una nueva ciudadanía desde nuestros niños y niñas con talleres de formación para padres y para los propios niños, en los que deberán participar ambos jefes de familia.