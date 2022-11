AMLO, beligerante; Sheinbaum, carroñera

Sólo falta pasar de la agresión verbal del presidente contra quienes piensan diferente al ataque físico de sus simpatizantes * Benévolo, López Obrador “permite” marcha en favor del INE, pero lanza andanada de ofensas e injurias contra opositores • Para apuntalar candidatura, Claudia Sheinbaum politiza muerte de la joven Ariadna Alejandra y pisotea a Fiscalía de la CDMX • En pleno desacato al Poder Judicial y a base de espionaje, Layda Sansores busca “enterrar” ya a Ricardo Monreal

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

Esta semana el país ha sido testigo de un Presidente en su más deprimente y peligrosa faceta. Valen algunas preguntas y presuntas respuestas:

¿Estará satisfecho Andrés Manuel López Obrador con lo logrado en estos ya más de 4 años como Ejecutivo federal? Obviamente no. Su despecho y malhumor son evidentes, lo que revela insatisfacción.

¿Este es el México que soñó durante su larguísima vida como luchador social? Pensamos que no. Nadie imagina una nación dividida, polarizada y enconada, más aún si esa persona es quien dirige los destinos de un país.

¿Es el México de hoy el que quiere dejar como legado? Evidentemente no, pues si algo le importa a AMLO es cómo va a ser recordado por la historia. Él mismo se ha puesto a la altura de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, López Obrador, ha perdido el sentido de la realidad, de lo que es bueno y de lo que es malo. Los opositores al Presidente siempre buscarán y encontrarán caminos para señalarlo, criticarlo y condenarlo, con razón o sin ella. Pero que el gobernante de un gran país, como lo es México, propicie el pleito entre los mexicanos es inaceptable y, como se indicaba al principio, es demasiado peligroso.

El oriundo de Tabasco se las sabe de todas, todas. No ha sido una, sino varias veces en las que ha incitado a sus seguidores a pisotear la ley, a tomar pozos y carreteras, a quemar instalaciones y agredir físicamente a los cuerpos policiacos y a sus adversarios políticos. Su estrategia ha sido la de lanzar la piedra y, cobardemente, esconder la mano. Es decir, él se limpia de culpas y responsabiliza a quienes lo malentendieron. Ándele, justo como la estrategia de “El Señor del Cash”: si los atrapan recibiendo dinero ilícito “para el movimiento”, a tragar camote y echarse la culpa. Pregúntele a René Bejarano y Carlos Imaz. Ellos saben de eso.

Las groseras descalificaciones que López Obrador endilgó a los mexicanos que convocaron y participaron en la marcha para la defensa del Instituto Nacional Electoral no tienen paralelo en el México reciente. Una figura presidencial beligerante y maquiavélica, rebajada sólo a los insultos que se escuchaban en las carpas y ahora en el Congreso de la Unión.

Ningún respeto por la investidura que porta. Ni un ápice de responsabilidad que conlleva su encargo. Un remedo de Presidente, pero Presidente al fin de cuentas, lo que lo hace, vuelvo a enfatizar, demasiado peligroso para la paz y sana convivencia de más de 120 millones de compatriotas.

¿DEMÓCRATA O DÉSPOTA?

En síntesis, bien podríamos resumir lo que el inquilino de Palacio Nacional quiso decir con respecto a “El INE no se toca”: ¡manifiéstense, pero aténganse a las consecuencias!

¿Exagerados? Para nada, sólo basta ver y escuchar sus discursos de la Mañanera sobre el tema para que los pelos se pongan de punta. Estos son sólo algunos (des) calificativos pronunciados por la boca y el corazón del Presidente: “rateros, hipócritas, achichincles, despistados, racistas, aspiracionistas, fifís, cretinos, corruptazos, vulgares, ambiciosos, sinvergüenzas, corruptos, inmorales, alcahuetes y saqueadores”, entre otros.

El gran delito cometido por estas personas (incluyendo al que esto escribe) es pensar diferente a él y oponerse, en este caso concreto, a que se destruya al INE tal como lo conocemos hoy. No se olvide que somos, según AMLO, traidores a la patria. ¿Mandará a cerca de 50 millones de mexicanos al paredón? ¿Le alcanzarán las cárceles para tanto traidor prisionero?

En este espacio hemos hecho predicciones. Nos han llamado exagerados, pero ¿qué cree?, el tiempo nos ha dado la razón. Aquí manejamos, por ejemplo, que posiblemente en Palacio Nacional se alentaba una “corcholata” con uniforme militar. Un par de semanas después se desmintió esa hipótesis ante los crecientes rumores. ¿Adivinos? ¡No! Lo evidente está ahí y sólo no lo ven quienes no quieren, los que caminan con los ojos cerrados tras “su mesías”.

López Obrador no usa un lenguaje ambiguo. Dice lo que quiere decir de manera directa, pero también es experto en mandar señales manifestando todo lo contrario. Sí, maquiavélico, igual que Carlos Salinas de Gortari. Cuánta arrogancia presidencial cuando llama a sus bases a “permitir” libremente la manifestación de sus contrincantes. Primero les dice que es en defensa del INE, pero luego concluye que es contra su gobierno. Doble lenguaje, doble moral. ¿Algún derecho tienen los morenistas y simpatizantes de la 4T para impedir las marchas? De acuerdo con la voz presidencial, sí y por eso los exhorta a permitirla. ¿Tendremos que darle las gracias?

Y por supuesto que la marcha no es contra su gobierno, al menos en esta ocasión. Tampoco es contra toda la Reforma Electoral, que como se ha dicho tiene algunas propuestas legítimas, aunque por el momento inoportunas. Se trata de expresar el rechazo absoluto y total a dinamitar al INE, tal como lo conocemos hoy para dar un paso a un instituto “patito” que responda exclusivamente al Ejecutivo. Sí, como lo hace hoy la CNDH.

LENGUAJE PELIGROSO

El 7 de noviembre el Presidente López Obrador dijo: “Tienen todo el derecho de manifestarse. Que participen todos en la marcha. Hago un llamado a todos los ciudadanos, y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación, para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar. Yo voy a hacer una gira en el sureste; no voy a estar aquí. Y no quiero que, como lo hacen algunos, por afecto, por cariño, porque sí hay cariño y es recíproco, que…”. Entonces, guardó silencio. Sin decirlo, dio a entender lo que calló. ¿Qué más quiso decir? Si se da una provocación o agresión de los simpatizantes de AMLO contra los manifestantes ¿saben por qué fue? Pues “por el afecto, por cariño…”. El Mandatario estará en el sureste. Tira la piedra, pues, y esconde la mano.

Insistimos, en la defensa del INE no está implícito un apoyo incondicional a su presidente Lorenzo Córdova y demás ministros. Ellos mismos han sido evidenciados en los recientes días por prácticas poco ortodoxas. Esconder la encuesta que revelaba un apoyo mayoritario a la Reforma Electoral no los ayudó en nada. Tampoco las explicaciones que dio Lorenzo Córdova que a nadie convencieron, más todavía cuando se supo que también mandó a realizar otro sondeo para saber cómo estaba su aceptación entre los mexicanos.

¿Por qué y para qué esa encuesta? Por vanidad, para nada. Ya han sido varias las ocasiones en que el consejero presidente ha sido mencionado como posible aspirante a la candidatura por la Presidencia de la República ya sea por algún partido o por la alianza misma. Claro que lo sabe Lorenzo y, en todo caso, estaría en su derecho de buscar la silla presidencial. Lo que no es sano es que tenga esas pretensiones montado en el INE al que hoy millones defienden. Para terminar con rumores y afectaciones al instituto que encabeza, sería oportuno que Lorenzo Córdova desmienta esos dichos o que, de plano, hable con la verdad y dé un paso fuera del INE.

CLAUDIA SHEINBAUM DESBOCADA

Quien de plano ya se soltó el pelo (de manera figurada) es la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por la carrera presidencial. Por más de cuatro años estuvo muy calladita, viviendo como rémora de su gran maestro Andrés Manuel. De hecho, así arribó al gobierno que ostenta. Ganó no por ella, sino por el vendaval del tabasqueño. Cuando expresaba algo, era para repetir o ratificar lo dicho por el Presidente. Gris y chiquita. Dependiente y, eso sí, muy obediente. Eso es suficiente.

Pero de la noche a la mañana, Claudia Sheinbaum ha dicho “aquí estoy y de aquí soy”. No importa que para ello se haya agarrado de un caso que ha conmovido a la opinión pública y lastimado gravemente a una familia: el crimen de la joven Ariadna Fernanda.

Según sus propias palabras, Sheinbaum afirma que si esa siempre ha sido su lucha (la de condenar y buscar justicia por los feminicidios), por qué habría de callar ahora que es jefa de la CDMX.

Que sepamos, su jefe López Obrador no ha sido partidario de apoyar y respaldar los movimientos feministas. Bueno, hasta los ha descalificado. Y tampoco durante estos cuatro años, doña Claudia lo cuestionó públicamente al respecto. Obvio, que en privado tampoco. ¿Entonces? ¿Por qué el cambio tan abrupto?

Bien vale un pleito contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, para apuntalar su candidatura y vestirse de heroína. Lamentable, en verdad de dar pena, la actitud carroñera de quien aspira a conducir los destinos de México. El oportunismo en su máxima expresión, sin importar las formas.

Todo México está indignado por lo sucedido a la joven Ariadna Fernanda. Por su muerte en sí y por el pleito que se ha desatado entre las fiscalías de la CDMX y la de Morelos. Dos autopsias con conclusiones diametralmente opuestas. Deceso por congestión alcohólica y asesinato a golpes. Esa, lamentablemente, es la justicia en México. Por supuesto que alguien miente arteramente, pues aquí no cabe que algunos de los médicos legistas se hayan equivocado o cometido un error. El responsable tendrá que pagar las consecuencias de sus fallas, omisiones y hasta complicidades.

El tema ha tomado tintes políticos y eso no merece la memoria de Ariadna Fernanda y su familia. No se trata de Claudia Sheinbaum contra Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Para nada. Al contrario, Claudia y Cuauhtémoc son tan afines que el ex futbolista buscaría ser senador por parte de Morena. El “tiro” es de Sheinbaum contra Uriel Carmona, ese sí, fiscal independiente que ha sido una piedra en el zapato de Blanco. Las cosas comienzan a tomar sentido.

Ahora bien ¿por qué la discusión no es entre Ernestina Godoy y Uriel Carmona, si ambos son los fiscales de la CDMX y Morelos, respectivamente? ¿Por qué Sheinbaum se ha erigido en fiscal y maneja la información confidencial que no le corresponde? Claro que ha ido más allá de sus funciones y responsabilidades al asumirse, al menos, como vocera de la fiscalía capitalina. ¿Qué necesidad? Ernestina Godoy no es, así las cosas, una fiscal independiente, sino sometida a las órdenes de la jefa de Gobierno. Eso es ilegal.

Resulta más que claro que Claudia se lanzó al ruedo ya sin peligro alguno, sólo cuando doña Ernestina con “los pelos en la mano” le filtró cómo habían ocurrido los trágicos hechos. No queremos ni siquiera imaginar lo que pasaría con el futuro de Sheinbaum si se le cae su tan preciado caso y termina en el ridículo. ¡Adiós candidatura!

Que conste que ya se le cayó una parte de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas muertas. ¿Y la justicia? Que se haga en los bueyes de mi compadre. Y Ernestina Godoy aún carga en su conciencia el tema de haber ayudado a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, en el injusto encarcelamiento de Laura Morán Servín y Alejandra Cuevas por el supuesto homicidio por omisión de Federico Gertz, que la SCJN tuvo que echar abajo. ¿Y los responsables? Gozan de cabal salud.

LAYDA, AL SERVICIO DE PALACIO NACIONAL

Cobijada y protegida tanto por el Presidente López Obrador como por la “corcholata” capitalina Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, continúa con sus embates, ya no únicamente contra su compañero de partido Ricardo Monreal, sino ahora contra el mismo Poder Judicial al pasar por alto un amparo que le prohibía difundir más audios y acusaciones contra el zacatecano.

Es obvio que Layda no actúa sin el aval del Ejecutivo y de su gran amiga. Es más, Sansores ha sido utilizada por el gobierno en turno para doblar a más de un político con la filtración de conversaciones obtenidas mediante el descarado espionaje. Confesa de cometer esa violación a la ley, doña Layda sabe que mientras Andrés Manuel siga en el poder no pasará nada. Qué mejor que Sheinbaum gane la Presidencia para asegurarle seis años más de impunidad. Amor con amor se paga.

La mayoría de senadores, faltaba más, ha dado su respaldo a Ricardo Monreal, quien, por su lado, ya ve su inminente salida de Morena, pues es repudiado por la mayoría y, peor aún, no goza ya de la simpatía de AMLO ni de la propia Claudia Sheinbaum.

Está bien que Monreal demande penalmente a Layda Sansores, pero serviría de mucho si explica, no en una entrevista banquetera, sino de manera formal y con papeles en mano de la riqueza inexplicable de que se le acusa.

