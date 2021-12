‘Arrasando’ iniciará Diva Gorgorcha el Año Nuevo

Nada detiene el talento salido del corazón de la sexy modelo y bella cantante

POR KARLA GARCÍA

Nada ni nadie detendrá el camino a la fama de la exuberante modelo y cantante Diva Gorgorcha.

Pese a sufrir una fuerte caída que la obligó a detener la promoción de su más reciente material discográfico, “Reencarnación”, al dañarse los ligamentos y tendones de uno de sus pies durante un momento de esparcimiento y descanso vacacional.

La joven, de medidas casi perfectas y curvas pronunciadas, destacó: “A pesar de que los médicos me han pedido descanso absoluto por el daño severo, no detendré mi paso por seguir conquistando más público femenino y jóvenes adolescentes que ven en mí su inspiración de superación.

“Es verdad, los pies son una parte importante del cuerpo, pero el talento sale del corazón y, a pesar del descanso, seguiré firme en la promoción de este material a través de mis redes sociales y canales de Internet”, añade la bella Gorgorcha.

‘TODO CAMBIA EN SEGUNDOS’

Explicó que todo ocurrió en cuestión de minutos, cuando posaba para una sesión fotográfica en una playa al tropezar y perder el equilibrio.

“Todo cambia en segundos y así ha sido mi vida, cambios constantes que me han llevado a elevar la calidad de mi propuesta, pero así como hay momentos positivos también ocurren situaciones inesperadas y hoy tengo una férula en mi pie izquierdo, para dar soporte a la inmovilización”, agrega.

Nada inmuta a Diva y amenaza, para beneplácito de sus fans, que pronto regresará a los escenarios.

“Claro que no tengo yeso porque no fue fractura; así que pronto volveré a la promoción y presentaciones”, advierte la hermosísima cantante.

La sensual modelo indicó que esa sesión fotográfica daría pie a la promoción de lo que será su nuevo show musical.

“De hecho estaba ensayando el nuevo espectáculo, pero esta caída me tiene ahora enriqueciendo el performance, porque durante las horas que paso sentada me pongo a idear cosas novedosas visualmente hablando para sorprender a mis seguidores y fanáticas en Año Nuevo con el concepto de ‘Arrasando’, como he titulado al espectáculo”.

Mientras se recupera la rubia de blonda cabellera, indicó que a pesar de las vendas en el pie no pierde ese aspecto sexy que la caracteriza, por lo que compartirá su proceso de recuperación a través de Instagram y pronto en Tik-Tok.