Dorina Guillén, una lindura al borde de la censura

La modelo con el bikini “más pequeño del mundo” * Con la audacia como consigna principal de sus looks, la bailarina argentina se adueña de los microbikinis más arriesgados de la temporada

JESÚS VIRA

Miami se ha convertido en la ciudad por excelencia de las estrellas latinas para realizar sus sesiones fotográficas, además de ser un lugar cosmopolita por la cantidad de celebridades que ahí viven o lo visitan, y ahora es el “centro del Universo” desde que Messi y Shakira se mudaron ahí.

Pero resulta que hay una sensual chica que está acaparando la atención mundial y la modelo Dorina Guillén deslumbró a propios y extraños en Miami Beach al lucir el bikini más pequeño del mundo.

La estrella argentina posó sobre la arena ante la cámara en lo que resultó en una sesión fotográfica exitosa con el modelo más pequeño de traje de baño que ha usado la actriz y bailarina.

Una apuesta audaz que muchas fashionistas querrán imitar.

Después de ganar notoriedad en la escena local tras el mediático final de su relación con Juan Sebastián “La Bruja” Verón, Guillén reapareció antes los flashes.

En una producción de fotos en Miami, utilizó un microbikini XXS al extremo, la más chiquita de las que se vieron en el último tiempo.

Durante la sesión quedó al descubierto su figura curvilínea que era mínimamente “protegida” por el diminuto bikini con aplicaciones doradas.

El diseño tenía paneles descubiertos en un escote underboob y cordones que se aferraron a su cuello y caderas, así como una microtanga cavada de breteles finos.

Con la audacia como consigna principal de sus looks, Dorina se adueña de las microbikinis más arriesgados de la temporada. Como otro modelo que lució en playa y que compartió a través de su cuenta de TikTok, con otro microbikini, ahora de animal print, con un diseño diminuto de corpiño entero triangular y bombacha ultracavada con diseño de leopardo en marrón, blanco y negro.

SALTA A LA FAMA POR “LA BRUJA” VERÓN

Dorina Guillén saltó a la fama luego de mantener una relación amorosa con el futbolista Juan Sebastián Verón, pero las cosas entre ellos terminaron bastante mal.

“Cerca de mi cumpleaños vi que se le estaba vinculando con una chica. Mi decisión fue hablarlo con él, porque era una persona empática y en ese momento no le interesó nada de mí. Fue agresivo, me sentí muy herida. Ahí fue cuando me di cuenta de que era verdad, que siempre había estado jugando a dos puntas, o a más quizá”, explicó en su momento la sensual modelo.

Con esta sesión fotográfica, la escultural argentina se posiciona como una de las modelos de trajes de baño más atrevidas y sigue la línea de otras estrellas de Instagram como Demi Rose y Kim Kardashian.

