Lo bueno, lo malo y lo feo de Santiago Creel Miranda

Es considerado como un serio y completo prospecto presidencial * Resulta incuestionable el papel protagónico que ha tenido Santiago Creel en el proceso democratizador del México de los últimos treinta años, como consejero fundador del IFE, como promotor de la primera alternancia del Poder Ejecutivo en 2000 y como diputado constituyente de la creación de la entidad CDMX

MARCO ANTONIO FLORES***

Uno de los últimos aciertos de Santiago Creel Miranda, como presidente de la Cámara de Diputados, fue que el 13 de abril pasado dio por hecho que la reforma para acotar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pasó y le puso “punto final” a ese tema.

Al respecto enfatizó: “Hay un acuerdo en que la reforma no va, punto, y punto y aparte y final”. Aun cuando existía un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD, Creel afirmó: “Finalmente la reforma al Tribunal Electoral no pasó, prosperó la razón y una vez más se demostró que el diálogo democrático entre legisladores funciona (…); el resultado final es un resultado bueno para México y bueno para la vida institucional del país, porque el Tribunal Electoral no se toca”, puntualizó.

Hace más de un mes, la encuestadora México Elige mostró que Santiago Creel podría ser el próximo candidato a la Presidencia de la República por parte del Partido Acción Nacional (PAN) y la Alianza Va por México (PRI, PAN y PRD).

Ante la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial del PAN en 2024″ dirigida al público en general, Santiago Creel quedó en primer lugar con el 28.5% de la preferencia popular, un 1.7% más que el mes pasado; mientras que Lilly Téllez se quedó con el 20.6 por ciento.

Respecto a la intención del voto, México Elige destacó que Movimiento Regeneración Nacional supera ampliamente a los partidos de oposición: Morena tiene el 47.5% de las simpatías, el PAN sólo llega al 23.6% y el PRI al 8.7 por ciento. Sin embargo, en encuestas de El Financiero recientes, Creel Miranda aparece por debajo de Lilly Téllez en las preferencias.

Por ello, ahora que ha manifestado su deseo de ser el candidato de la alianza Va por México para los comicios presidenciales del 2024, debe ser considerado como un serio y completo prospecto.

En este espacio de la tradicional revista política IMPACTO, hemos presentado el perfil de “presidenciables”, entre otros: Marcelo Ebrard, Enrique Alfaro, Adán Augusto López Hernández, Samuel García, Mauricio Vila, Lilly Téllez, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, Claudia Sheinbaum, Maru Campos y Gustavo de Hoyos.

Ahora presentamos al diputado Santiago Creel, quien podría convertirse en el candidato de la Alianza y de organizaciones de la sociedad civil, con posibilidades de ganar la elección presidencial de 2024.

Lo hacemos en el esquema acostumbrado “Lo bueno, lo malo y lo feo…”, con el fin de que nuestros lectores e interesados en la Sucesión Presidencial cuenten con información básica acerca del perfil de quienes aspiran o tienen posibilidades de ocupar el máximo cargo político en México para el periodo 2024-2030.

TRAYECTORIA

Santiago Creel Miranda tendrá setenta años en 2024, año de las elecciones presidenciales. Su trayectoria política y profesional es muy amplia.

Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la Universidad de Michigan y tiene estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown. Fue director de la carrera de Derecho en el ITAM, profesor en la UNAM y en la Universidad Panamericana. Abogado y socio de prestigiadas firmas de abogados.

Actualmente es presidente de la Cámara de Diputados. En 1997, como diputado federal había sido vicepresidente de San Lázaro. Se le recuerda como secretario de Gobernación con Vicente Fox de 2000 a 2005. Fue senador de 2006 a 2011. Entre 2016 y 2017 fue diputado constituyente de la Ciudad de México.

Trae sangre política, su tatarabuelo, Luis Terrazas, gobernador de Chihuahua, fue aliado de Benito Juárez en la Reforma. En el argot tradicional se podría decir que es de “abolengo”, como descendiente de dos de las familias más “conservadoras” de Chihuahua, los Terrazas y los Creel que fueron los caciques de esa entidad durante el porfiriato.

Su abuelo fue Luis Creel Terrazas y su padre René Creel, fue quien se identificó con los primeros ideólogos del panismo Manuel Gómez Morin y Adolfo Christieb. De ahí sus orígenes panistas.

Participó en el Consejo Editorial de la revista “Vuelta” de Octavio Paz. Promotor del Grupo San Ángel, creado en 1994 con destacados intelectuales y políticos como Carlos Fuentes, Manuel Clouthier Carrillo, Enrique Krauze, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre otros 80 integrantes. Este grupo a la postre impulsó la primera alternancia presidencial y llevó a la Presidencia a Vicente Fox Quesada en el año 2000.

LO BUENO

Desde los noventas fue de los promotores para lograr convertir al Distrito Federal en una entidad federativa como ahora lo es la Ciudad de México. Ese antecedente le valió ser candidato a jefe de Gobierno en el año 2000, en la que compitió contra Andrés Manuel López Obrador; el resultado fue una diferencia de solo 3 puntos porcentuales, pues AMLO obtuvo 37% contra 34% de Creel.

Como diputado constituyente de la CDMX, participó en la elaboración de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. De 1994 a 1996 fue integrante del primer Consejo General Ciudadano del IFE, al lado de José Woldenberg y Miguel Angel Granados Chapa; desde ahí promovió la Reforma Electoral de 1996, que ciudadanizó el IFE y creó el TEPJF.

En 2007 fue elegido presidente del Senado y jefe parlamentario de la bancada panista. Como primer secretario de Gobernación de la alternancia, logró consensos en el Legislativo para la creación del Instituto Federal de Transparencia, Accseso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Conago.

En 2021 fue electo diputado federal por representación proporcional y con ese carácter fue de los principales impulsores de la Alianza Va por México, que conforman los partidos PAN, PRI y PRD.

En agosto de 2022 fue electo, de manera unánime por todos los partidos, como presidente de la Cámara de Diputados. Creel ha estado presente en momentos clave del proceso democratizador del país.

LO MALO

La precandidatura de Creel ha sido bien recibida entre la población general, pero existen dudas si la militancia panista lo apoyará mayoritariamente. El panismo está respaldando en mayor medida a Lilly Téllez, como lo muestra la última encuesta de El Financiero, en la que ella aparece con 26% de preferencias contra solo 16% de Creel. Antes de él -aparecen después de Téllez- Ruiz Massieu, Colosio, Beatriz Paredes, Samuel García y Mancera, en ese orden.

En septiembre de 2005 se dio la batalla final por la candidatura del PAN a la Presidencia de la República del 2006. Santiago Creel venía de ser secretario de Gobernación y se infería que contaba con el apoyo de todo el aparato gubernamental de su jefe, el presidente Vicente Fox.

Contra todos los pronósticos, Calderón obtuvo el 45.6 por ciento de los sufragios; Creel Miranda, 35.5% y Cárdenas Jiménez en tercer con 18.7%, con un gran abstencionismo de los panistas del 72 por ciento.

Creel fue blanco de críticas por haber autorizado casas de apuestas a Televisa y no fue favorecido por el voto duro blanquiazul.

Algunos panistas interpretaron el triunfo de Calderón como cobro de facturas al foxismo, que ignoró a la militancia doctrinaria representada por Calderón, después de haber sido desplazados con el ascenso de Manuel Espino a la dirigencia del PAN.

El actual PAN está dividido entre calderonistas y anayistas, no es el mismo de 2006, pero habrá que evaluar si después de 17 años, los panistas ortodoxos todavía guardan agravios contra Santiago Creel.

LO FEO

Sobre el caso García Luna, Creel Miranda se deslindó: “Se decía que era un superpolicía, lo que resultó fue ser un supertraidor, traidor a México, traidor a su institución y traidor a sí mismo”.

Santiago Creel era secretario de Gobernación con Vicente Fox, cuando Genaro García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI), perteneciente a la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Como es sabido, en febrero de 2023, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York de 5 delitos graves, principalmente por haber apoyado al Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón.

Al respecto, Creel señaló a Genaro García Luna como “supertraidor”, calificó de gravísimo el caso del exsecretario de Seguridad Pública y pidió a los Ministerios Públicos que investiguen y lleven a los tribunales a los servidores públicos involucrados para que sean sentenciados por los jueces. Creel fue responsable de la seguridad e integrante del gabinete de seguridad y se cuestiona si hubo crecimiento de la delincuencia, aunque las cifras que se han dado a conocer muestran lo contrario.

Al inicio de la administración en el año 2000, el índice de delitos violentos era de 14 por cada 100 mil habitantes y que durante su gestión se redujo a 8 por cada 100 mil habitantes.

Santiago tiene toda la experiencia, capacidad y preparación para ser un excelente candidato de “unidad” de la alianza Va por México. Debe explotar su convicción democrática que avala su trayectoria y, quizá, radicalizar y endurecer su discurso para ganar adeptos, como lo hace Lilly Téllez, sin ser política ni panista.

El performance está resultando gratificante para quienes aspiran a la primera magistratura del país. Las corcholatas del Presidente llevan diez meses en campaña. Es tiempo de que la oposición ya muestre abiertamente sus propias “cartas” y puedan ser sujetas al escrutinio público.

Que cada candidato(a) nos diga cuál es su proyecto de país, quiénes integrarían su equipo de trabajo y trabajar desde ya en un gobierno de “coalición” y una “transición” democrática, en torno a la unidad y reconciliación nacional, que rescate el destino grande que aguarda a México en el concierto mundial.

***Académico y consultor