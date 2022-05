Lo bueno, lo malo y lo feo de Mauricio Vila Dosal

¿’El Bronco’ lo catapultará o lo sepultará? * El gobernador de Nuevo León está demostrando que su principal bandera para llegar a la Presidencia será combatir la corrupción, la misma que llevó a AMLO al Palacio Nacional

MARCO ANTONIO FLORES

Uno de los tres precandidatos del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República para 2024 es, sin duda alguna, Samuel García, gobernador de Nuevo León, celebró la detención de Jaime Rodríguez Calderón, alias ‘El Bronco’, exmandatario neoleones.

El mandatario de NL expresó: “Somos un gobierno incorruptible, quien la hizo la paga, como quien robó o desvió recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos, campañas, va a ir a la cárcel”.

Sus palabras van encaminadas a que ya está preparando su camino para ganar la candidatura presidencial y estar listo en 2024.

Con este sorpresivo e inesperado golpe político, Samuel García está demostrando que su principal bandera para llegar a la Presidencia de México podría ser el “Combate a la corrupción”, la misma que llevó a ganar la Presidencia en 2018 al político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

Si la detención lleva aparejada una sólida investigación y un debido proceso que pruebe los delitos que se le imputan, como son uso de recursos públicos de procedencia ilícita, delitos electorales u otros delitos penales graves, entonces podría estar repitiendo el “númerito” en 2025 como Presidente de México contra el gobierno saliente.

Pero, ¡aguas!, si Jaime Rodríguez “El Bronco” deja la cárcel, como le ocurrió a su antecesor, el también exgobernador Rodrigo Medina, entonces en 2025 el sucesor en la gubernatura de Samuel García podría estar repitiendo el “numerito” contra él.

En mayo de 2021, en plena campaña a la gubernatura de Nuevo León, el Presidente López Obrador celebró en la mañanera que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado indagatorias contra los candidatos opositores Samuel García, aspirante por Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza.

La denuncia contra Samuel fue por recibir fondos ilegales de manera ilícita para fines electorales. Al respecto, la FGR anunció que “se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda” en contra de García y su familia.

Al responder a estas acusaciones, García dijo: “El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada qué ocultar, no hay alguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”. Finalmente, el 6 de junio de 2021, el candidato de Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura por amplio margen de 37%, seguido del candidato priísta Adrián de la Garza con 28 por ciento de la votación.

En este espacio de la tradicional revista política IMPACTO hemos presentado el perfil de ocho “presidenciables”: Marcelo Ebrard, Enrique de la Madrid, Ricardo Anaya, Lorenzo Córdova, Fernando Landeros, Enrique Alfaro, Adán Augusto López Hernández y Tatiana Clouthier Carrillo. Cada uno corresponde a escenarios para la sucesión: Candidato de dedazo, candidatos de partido o de la Alianza y candidato ciudadano.

Ahora presentamos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como posible candidato de Movimiento Ciudadano o incluso de la Alianza a la Presidencia de México para el periodo 2024-2030. Lo hacemos en el esquema acostumbrado de “Lo bueno, lo malo y lo feo”. Es junto con el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, y el presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, uno de los tres precandidatos de Movimiento Ciudadano, un partido que se puede jactar que su caballada no está flaca.

Desde ahora los precandidatos de MC son observados y evaluados por millones de mexicanos para ocupar el máximo cargo político en México para el periodo 2024-2030.

TRAYECTORIA

Su formación académica la hizo en Monterrey, Nuevo León, donde nació el 28 de diciembre de 1987. Es licenciado en Derecho por el Tec de Monterrey, tiene Maestría en Derecho Público y Doctorado en Política Pública y Administración Pública en la Escuela de Graduados del ITESM.

Obtuvo un segundo doctorado en Derecho Fiscal en la Universidad ITAC. En su currículum aparece un tercer Doctorado en Derecho Constitucional por la UANL.

Profesionalmente se desempeñó como abogado y socio-director de la firma García Mascorro Abogados, S. C., que su padre fundó como exitoso abogado-fiscalista. Tambien fue socio de otros despachos jurídico-contables en materia fiscal.



Su trayectoria política fue meteórica en tan sólo seis años, brincó de una diputación local a la gubernatura. Aunque se sabe que desde joven mostró interés por la vida pública, como estudiante de preparatoria y licenciatura en el ITESM participaba en grupos y foros como orador y fue conductor de un noticiario.

La organización Rescatemos Nuevo León le sirvió como plataforma para lograr la candidatura a una diputación local por el distrito 18 local y en las elecciones de 2015 perdió ante el candidato del PAN que obtuvo 27 mil votos, mientras Samuel García por el MC sólo alcanzo 15 mil votos. Sin embargo, llegó por la vía plurinominal y fue designado coordinador de los diputados de MC en el Congreso del estado.

En 2017 se convirtió en líder de MC en Nuevo León, cargo en el que duró hasta el 2 de agosto de 2019. En enero de 2018 se registró como candidato al Senado y el 1 de julio gana la elección. El 6 de febrero de 2021 se confirmó la candidatura de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León y el 6 de junio de 2021 resultó gobernador electo.

LO BUENO

Samuel García, a pesar de su juventud (33 años) y corta carrera politica, fue bien recibido por el grupo Monterrey, uno de los más importantes del país, en gran parte por su formación jurídica, financiera y fiscal, asi como de su conocimiento de la cultura empresarial.

Sus ideas y proyectos bien planteados en su discurso de toma de protesta muestran ese perfil: “Llegamos sin compromisos, llegamos libres, llegamos ligeros y eso nos garantiza un nuevo NL incorruptible”.

Planteó una propuesta de nuevo modelo de gobierno: “No se puede salir adelante si no hay igualdad para todos, pero no habrá igualdad para todos si no se genera riqueza y no habrá riqueza ni igualdad para todos si no hay buen gobierno. Esos son los pilares del nuevo Nuevo León”.

Resaltó: “Este es el primer gabinete paritario y ciudadano en la historia de Nuevo León con más mujeres que hombres”.

A fines de 2021 demostró su conocimiento financiero al anunciar que los ingresos del gobierno del estado para el año 2022 superarán los 15 mil millones de pesos, recursos que se invertirán en los grandes proyectos que Nuevo León siempre debió tener y que llevan 30 o 40 años en un cajón. Anticipó que las “aportaciones” que vienen etiquetadas para Seguridad, Educación y otros rubros crecerán en su presupuesto.



También aumento de recusos para SINTRAM (sincroniza semáforos), nuevos autobuses de gas y eléctricos, Línea 5 del Metro, Línea 4 del Metro, Carretera Gloria-Colombia, Carretera Intrerserrana, entre otras obras.

Agregó que “todos los proyectos de movilidad, Hambre Cero, escuelas de tiempo completo, educación dual, apoyo a las Pymes, y otros tienen asegurados recursos”. Convocó a estar “ahora sí todos unidos, porque todos somos parte del problema, todos vamos a ser parte de la solución; todos unidos con un buen gobierno transparente, incorruptible, no se tirará ni un peso, ni se desviará al bolsillo de nadie, y sin afectar su bolsillo (de la ciudadanía) vamos a transformar a Nuevo León”, enfatizó.

Hay quienes afirman que el mayor “Plus o Asset” que tiene el gobernador Samuel García es su joven y carismática esposa Mariana Rodríguez , con quien se casó en mayo de 2020, luego de cinco años de noviazgo. Ella es una “influencer”, experta en marketing y comunicación digital con 2.3 millones de seguidores, más del doble que su esposo. En su cuenta anuncia productos de maquillaje, incluida su marca, Mar Cosmetics, artículos para el cuidado de la piel, joyas, restaurantes.

Durante la campaña a la gubernatura dio gran impulso al candidato y se afirma que fue el factor decisivo para su triunfo. Samuel pasó de tener una preferencia electoral de 8% a 36% en dos meses, y así ponerse a la cabeza de las preferencias. Incluso las contendientes a diferentes puestos políticos en NL por Movimiento Ciudadano se reunieron con ella.

LO MALO

Hasta ahora el gobernador Samuel García ha hecho buenos planteamientos y promesas politicas, más de “marketng” que de hechos. Con la detención del “Bronco” se detona todo un escándalo mediático, que lo menos que le puede aportar al gobernador es ponerlo en los reflectores de la política nacional con miras al 2024. Sin embargo, esto, como ya lo mencionamos, si no está bien planeado y sólidamente fundamentado, desde el punto de vista jurídico, le puede resultar como un “Bumerang” en su contra.

En los pocos meses de su gobierno, más que logros en obras o decisiones políticas, lo que se ha visto son “Escándalo tras escándalo”. Lo más polemico y comentado fue que en enero, el gobernador y su esposa sustrajeron del DIF estatal a Emilio, un bebé de cinco meses de edad y con discapacidad para convivir con él, acción que fue cuestionada por organizaciones internacionales como Save the Children y Red por los derechos de la infancia en México, quienes señalaron que los funcionarios vulneraron derechos del menor como el de la vida privada y a la identidad.



Otro escándalo en redes fue cuando apareció Mariana Rodríguez en un video en el que ella canta y baila la canción “Bidi bidi bom bom”, de Selena, mientras un “homeless”, un hombre, identificado como Arturo, se encuentra sentado en el piso y rodeado de cobijas y bolsas. Al respecto ella explicó: “Fuimos a entregar colchas al hospital por el frente frío y terminé refugiando a tres adultos mayores sin hogar”.

LO FEO

Si bien el uso de las redes, que domina bien Mariana Rodríguez y eso le reporta altos dividendos durante la campaña, el abuso de los mismos, sin una adecuada correspondencia de logros palpables de gobierno, puede jugar en su contra.

El escándalo que provocó la sustracción y exhibición del bebé de cinco meses de edad pudo resultar en acusaciones penales y dañar la imagen de la joven pareja que gobierna Nuevo León.

Diversas organizaciones cuestionaron que Mariana Rodríguez, quien recibe ingresos por las publicaciones que realiza en sus redes sociales al ser influencer, haya publicado fotografías del menor, ya que pudo ser un caso del delito de trata de personas. Por fortuna para ellos, la extracción del menor no incumplió esos preceptos legales. Sin embargo, quedó en el pensamiento colectivo la pregunta de cómo debe ser la protección de un niño para vivir en familia y a no ser revictimizado ni usado un fin de semana para generar beneficios en términos de popularidad y en redes sociales monetizadas.



Veremos pronto si el golpe politico contra “El Bronco” se queda en mediático y en redes, donde se le exhibió en su celda de forma humillante, o bien tiene fondo jurídico y le alcanza al gobernador Samuel García para tomar la bandera de “Combate a la corrupción” y con ella lograr la Presidencia en 2024, una estrategia al estilo AMLO.

Maestro y Académico.