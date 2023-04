Las tragedias azotan a México

Covid, delincuencia organizada y ahora los migrantes… ¿qué nos falta? *Las transformaciones, de más de 200 años, significaron desarrollos proporcionalmente más extensivos, útiles y patriotas que el colapso de este gobierno en materia de salud, seguridad, economía, democracia, desigualdad social, entre otras

SERGIO M. ROMERO

Un tema tan trillado comparado con la cuarta vicisitud nacional (4T) es esgrimido alegremente por los propios servidores públicos del régimen gubernamental actual, comparándolo con un sistema reprimido de añejas instituciones nacionales, como fueron el INAI, el INE, la milicia, la UNAM, la SCJN, la inflación, los muertos del Covid, los feminicidios, los migrantes, la delincuencia organizada, etc, etc, teniendo en una cuarta opción el empuje de Morena, pero que no ganará las gubernaturas en el Estado de México ni en Coahuila. Al tiempo.

Ahí están los escándalos de política nacional como internacional. Se corren versiones matutinas, muy socorridas que la multirrepetida 4T no volverá al gobierno federal más que en las estampas populistas, mismas que cada día son más cuestionadas dichas posiciones, hasta con elogios al presidente ruso Vladimir Putin, en plena invasión de Ucrania, con miles de muertos y destrozos de esa nación a quien le fascina la postura de México alejada de Estados Unidos y acuerda las posturas del Kremlin o de Corea del Norte y otras naciones comunistas a nivel nacional e internacional.

En estos momentos, las posturas de México, como parte de sus niveles económicos y sociales aunado a los políticos torales de la nación, son todavía exitosas, pese a que culmina con la certeza de que las anteriores tres etapas de la vida del país los centristas se quedan cortos en sus logros y célebres resultados de la amplitud de su exitoso desarrollo, algo fatídicamente cierto, tanto en la Independencia como en la Reforma y la Revolución.

Estas transformaciones, de más de 200 años, evidentemente significaron desarrollos proporcionalmente más extensivos, útiles y patriotas que el colapso de este gobierno en materia de salud, seguridad, economía, democracia, desigualdad social, entre otras, más una larga y buena disposición para las comunidades del pueblo marginado proclamado como el avance mayoritario para ese pueblo minoritario que ha sido favorecido de los que están con un gobierno propio surgido de la delincuencia política mientras cada día se acerca la fecha de la conclusión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien -a pesar de sus desventajas- se sigue llevando entre las patas la naturaleza democrática de nuestro país sin tener alguna colaboración fuera de su círculo.

En suma los acontecimientos sustentados en las instalaciones del Instituto de Verificación de los Migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que culminaron con la muerte de más de 40 migrantes que perecieron ante la ineptitud de los empleados del Instituto que legaliza a los grupos provenientes de distintos países del planeta que han perecido miles de estos individuos que lo único que persiguen es acceder a las actividades que necesitan en Estados Unidos y que beneficiarían a centenares de miles de migrantes honestos que no han podido acceder al “sueño americano”.

Curiosamente, ante la inestabilidad del Presidente de la República, lo recordamos primero como agitando los brazos de bienvenida para el fenómeno inicial de los migrantes alentados por el propio jefe del país que unos meses después de esta bienvenida se convirtió en una magna cerrazón que les impide el paso, pese a la bienvenida con que México los había alentado al llegar a nuestras tierras.

El tema migratorio seguirá teniendo un cambio de actitud para ellos ante la nueva postura del Gobierno de la República de rechazarlos. Seguramente habrá consecuencias que nos desacreditan y que significan físicamente un rechazo al gobierno de México.

Todavía vamos a seguir escuchando al país de las tragedias que nos desacreditan lamentablemente. Recordemos a los muertos de la Covid, los feminicidios y ahora las víctimas de Ciudad Juárez. ¿Qué sigue ahora?

