El plan A de AMLO: Contar los votos, uno por uno, casilla por casilla

El presidente de la Jucopo del Senado aseveró que los mexicanos quieren democracia, un mejor país, reconciliación, tranquilidad, seguridad, desarrollo y vivir en paz, por lo que luchará para ser el próximo Presidente de la República

JOVIRA

En Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila reconoció a la dirigencia nacional de Morena por haberlo incluido entre los cuatro aspirantes del partido para suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero exigió piso “juego limpio y cancha pareja” para todos.

Durante la presentación del cuarto informe de actividades legislativas de la senadora Soledad Luévano Cantú, el viernes pasado, advirtió que no claudicará en sus intenciones de abanderar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República de 2024.

Además, hizo un llamado para “desatar” un movimiento social en todo el país, para dejar a un lado la confrontación permanente, e iniciar un proceso de reconciliación nacional que permita impulsar el desarrollo de nuestro país.

México, afirmó el coordinador parlamentario de Morena, “puede llegar al mismo puerto, al mismo lugar, al mismo objetivo, si logramos estar unidos en lo fundamental”.

“No vamos a claudicar, no vamos a desistir, no vamos a negociar; vamos a ir hasta el final, que la gente decida. Si la gente decide, en razón de la experiencia acumulada, de la preparación, de los antecedentes, de la lucha histórica, vamos a ganar. Si no hay imposición, vamos a ganar”, expresó.

“Vamos a lograr salir adelante con pasión, con inteligencia, con prudencia, con talento. No nos vamos a acelerar, no vamos a apresurarnos, no nos vamos a precipitar. Vamos a actuar con inteligencia, con mesura y con una actitud de serenidad, porque lo que México necesita es reconciliación”, añade.

Enfatizó que los pueblos crecen, las sociedades se desarrollan, las naciones se fortalecen cuando hay unidad en lo fundamental, por lo que no obstante las diferencias políticas o ideológicas, “debemos estar unidos”.

Ante habitantes de Zacatecas, expresó que “ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar. Vamos a morirnos en la raya por el bien del país”.

El senador reconoció que, aunque tarde, el partido lo incluyó entre los cuatro aspirantes para suceder al Presidente López Obrador. Ahora, agregó, “pugnamos por un juego limpio y exigimos cancha pareja”.

Dijo que no le preocupan las encuestas o los sondeos de opinión, porque en la elección para gobernador de Zacatecas de 1998 “nos colocaban 20 o 25 puntos abajo del candidato del PRI, unos días antes de los comicios, pero la gente salió a votar y ganamos contundentemente”.

‘MEXICANOS QUIEREN UN MEJOR PAÍS, POR LO QUE LUCHARÉ PARA SER PRESIDENTE’

Aseveró que los mexicanos quieren democracia, un mejor país, reconciliación, tranquilidad, seguridad, desarrollo y vivir en paz, por lo que luchará para ser el próximo Presidente de la República.

Durante un evento en Zacatecas, el senador afirmó que es el candidato más preparado, el que tiene más experiencia política, el que viene desde abajo y el que sabe del sufrimiento de los ciudadanos.

Reiteró que, a pesar de que el partido lo incluyó tardíamente como un aspirante legítimo a la Presidencia, luchará al interior del movimiento para ser el candidato de Morena.

En ese sentido, dijo que volverá a repetir la hazaña de hace 25 años, cuando a pesar de enfrentarse al poder, salió victorioso en la elección a la gubernatura de Zacatecas, lo que logró gracias al apoyo del pueblo.

“Hoy, 25 años después me enorgullece, me emociona volverlos a encontrar con la misma energía, con el mismo ánimo, con las mismas ganas de cambiar y de transformar a nuestra nación. Sólo que ahora vamos a una lucha de Zacatecas al Palacio Nacional”, añade.

Por ello, el líder de la mayoría legislativa asentó que necesita el apoyo de la ciudadanía para lograr el triunfo en el 2024; “preparémonos, estemos atentos, luchemos, estemos internamente unidos defendiendo en las redes, en los medios, en todas partes”.

Subrayó que cuando se apertura el proceso interno para contender por la candidatura para la Presidencia caminará por todo el país para buscar la reconciliación y desatar un movimiento social como el de 1998.

