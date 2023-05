Como siempre, tienen ‘encuestitis’ para después alegar fraude: Del Moral

El 4 de junio se juega el futuro de los mexiquenses * Morena es una desgracia para el país y no le vamos a permitir la entrada al Edomex, afirma de manera categórica la abanderada de la coalición Va por el Estado de México

IMPACTO | REDACCIÓN

Paulina Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado de México, aseguró que aunque digan en la otra opción que llevan varios puntos de ventaja, para después alegar fraude, como siempre lo hacen, “nosotros no les vamos a ganar por poquito, les vamos a ganar por mucho para que no haya duda”.

Arropada entre porras de vecinos del municipio de Tepotzotlán, la abanderada aliancista puntualizó que “en esta elección no nos estamos jugando el color de un partido político, nos estamos jugando el futuro de la nación y del Estado de México”.

En la coalición, los militantes del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza saben ganar a la buena, caminando calles y tocando puertas, para trabajar cercanos a la gente y trabajar por los que más lo necesitan, porque la entidad mexiquense merece un progreso y un buen futuro y es de valientes reconocer lo que hemos hecho bien, dijo la exfuncionaria.

“Aquí hay un ayuntamiento que no es de nuestros colores y no importa de qué expresión política sea, lo que importa es que a Tepotzotlán y a los vecinos le vaya bien, necesitamos sumar esfuerzos, presupuestos y talentos con todas las autoridades municipales y el federal, yo no voy a pelear con nadie, al contrario, tengo que construir con ellos para que le vaya bien al Estado de México”, agregó.

No porque pensamos diferente y seamos de un color distinto estamos destinados a que se destruya todo lo construido, subrayó Del Moral Vela, luego de invitar a los mexiquenses que este 4 de junio realicen la reflexión de qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos.

‘DESTRUCCIÓN SERÁ CONTENIDA CON PROPUESTAS’

En Teoloyucan, Del Moral enfatizó que la destrucción que está dejando Morena será contenida por sus propuestas.

“Todo lo que toca Morena, lo destruye, Teoloyucan ya fue testigo de eso, hoy es absolutamente claro lo que tenemos enfrente, el Estado de México es sagrado, el Estado de México no se toca”, acotó la abanderada.

Por ello, llamó a reflexionar todas y todos. “Lo voy a decir aquí con toda claridad, ellos, los adversarios, sacan encuestas y parece que tienen encuestitis, las encuestas no votan, lo que vota es el ciudadano informado y consciente, por eso el 4 de junio, tenemos que demostrar de qué cuero van a salir más correas en el Estado de México”, dijo Del Moral Vela.

‘LE PONDREMOS FIN A LAS OCURRENCIAS’

Ale Del Moral afirma que la coalición está integrada por todas y todos los que defenderán a la entidad de las ocurrencias, porque “esta es nuestra casa, la protegeremos con alma, vida y corazón, es sagrada y no se toca”.

Arropada por miles de vecinos del municipio de Coacalco, puntualizó que esta elección “nos convoca una misión, que es ganarle a Morena la gubernatura del Estado de México, vencerlos es defender la Patria, estamos obligados a dar esta batalla por el futuro de nuestras familias”.

Enfatizó que la evidencia es muy clara, ya que en todos los lugares donde gobierna Morena se han disparado la violencia y la inseguridad, disminuyeron los empleos, no hay inversiones, aumentó la corrupción y las familias sufren la incapacidad de sus gobiernos.

“Morena es una desgracia para el país y no le vamos a permitir la entrada al Estado de México”, subrayó la exfuncionaria estatal.

Destacó que Coacalco seguirá teniendo progreso y desarrollo por el bien de las familias, trabajaremos en la pavimentación de la Vialidad Mexiquense y en la construcción de un puente a la altura de Parque Residencial Coacalco, que facilitará el tránsito hacia las avenidas López Portillo, Presidentes y Recursos Hidráulicos.

También se comprometió con la construcción de un Deportivo de Alto Rendimiento para los deportistas mexiquenses; “esto se logrará trabajando de la mano con los diputados y el ayuntamiento”, agregó.

Con el respaldo de la comunidad LGBTTTIQ+, la candidata sostuvo que se trabajará de manera cercana.

“Ustedes me conocen, no importa que tan difícil se ponga, sé caminar, tengo un ejército de valientes y tengo amor por la tierra mexiquense, ganaremos esta contienda porque nosotros tenemos los tamaños para llevar a buen puerto los destinos del Estado de México”, agrega.

‘CON VOTO INFORMADO GANAREMOS LA ELECCIÓN’

El próximo 4 de junio los mexiquenses emitirán un voto informado y reflexionado, por lo que la alianza seguirá caminando con contundencia y sin descanso para defender lo logrado en la entidad, aseguró Del Moral Vela.

Llamó a los simpatizantes y militantes de estas fuerzas políticas a estar “cerca de nuestros vecinos y nuestra comunidad, organizados, unidos y haciendo lo que nos toca, para obtener el triunfo”.

Arropada por vecinos del distrito 42 de Ecatepec, puntualizó la importancia de construir juntos un mejor futuro para el municipio, por ello dijo que la coalición electoral que encabeza representa la única opción de cercanía y de resultados; “tenemos que redoblar el paso, para detener a Morena y defender a la nación”, añade.

Al grito de “fuera Morena”, la abanderada aliancista destacó las malas decisiones que hacen gobernando en los municipios y en diferentes entidades del país. Ellos son una desgracia para México y no permitiremos que vulneren a las familias mexiquenses, agregó.

Al destacar que nunca ha sido sancionada en su quehacer cómo servidora pública, la abanderada aliancista sostuvo que ella sí puede pedir el voto y la confianza para trabajar por las familias mexiquenses.

Acompañada por el dirigente estatal del PRI, Eric Sevilla, la exfuncionaria agradeció el apoyo de militantes y simpatizantes del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, pero sobre todo, de la sociedad civil organizada que abraza y camina en esta campaña a su lado.

En el distrito 42 la abanderada aliancista se comprometió en trabajar en la rehabilitación de aproximadamente 20 mil luminarias en las avenidas principales. Se hará la repavimentación de la Avenida Sagitario, desde Avenida Central hasta el Circuito Exterior Mexiquense.

Otras acciones que se realizarán en el distrito de este municipio será la remodelación completa del Centro de Salud de la colonia Nueva Aragón y la Conclusión del multideportivo “Melchor Muzquiz” con albercas, canchas de tenis y basquetbol.