Discrepancias y astucias en la revocación de mandato

¿Votar o quédate en casa? * ¿Se repetirá la experiencia inútil de juzgar a los presidentes anteriores? El pueblo tiene la última palabra

SERGIO M. ROMERO

A la mitad del rito sexenal del Gobierno de la República, empiezan a vislumbrarse las actitudes triunfalistas para el próximo relevo gubernamental que dará fin al que preside Andrés Manuel López Obrador, quien muy activo, y fuera de preocupaciones, empieza a gestarse con ambiciones democráticas que él mismo impulsa, iniciando la discusión electoral entre partidos, como se han hecho antes por los presidentes del país, desde el general Lázaro Cárdenas del Río hasta el Presidente actual.

Aun en nuestros días, con el Mandatario López Obrador y de los 12 o 13 mandatos anteriores, con tantas desgracias en materia de salud, seguridad pública, educación, inflación, crisis económica, justicia, inseguridad, entre otras problemáticas, como las que se padecen desde 1938 hasta nuestros días.

En México es la primera vez que piden practicar el recurso de la Revocación de Mandato, para retirar en la mitad de su administración a un Presidente en funciones, pero es inaudito que se haga el ejercicio democrático sin que exista por parte del pueblo un ambiente de rechazo al gobierno, que por ahora la revocación nada tiene que ver con la democracia ni con alguna otra situación emergente que haya recogido el Ejecutivo federal López Obrador.



Más bien, debe de entenderse que este proceso ciudadano, en donde se llevará a cabo esta consulta, que entre paréntesis en nada lo afecta en el cumplimiento exitoso o de fracaso de su periodo sexenal y nadie le ha pedido que se vaya del cargo, más bien todo mundo desea que lo concluya tranquilamente hablando de sus mejoras y proyectos, pues el pueblo lo elegió como presidente por seis años, sin importar si es bueno o mal mandatario, él termina su sexenio y se va a La Chingada, como se llama su rancho de Palenque, a donde piensa retirarse al término de su administración.



El propio organismo electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova Vianello, fue el que operó impecablemente durante el proceso electoral de Andrés Manuel como actual Presidente y de los integrantes de un gran número hasta ahora de gobernadores, presidentes municipales… y sobre todo los integrantes del Congreso de la Unión.

Igualmente será árbitro electoral de las próximas elecciones que se realizarán en seis estados para elegir gobernador, que seguramente será éxito rotundo del INE, sin duda alguna, pues es el garante de la democracia mexicana.



El Instituto Nacional Electoral ofrecerá un resultado limpio y transparente del triunfo, ya sea de los integrantes del partido gubernamental, Morena, Partido del Trabajo y el Verde, o victoria de las candidaturas de la alianza Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y De la Revolución Democrática (PRD), sin descartar que se tenga un caballo negro electoral en el partido Movimiento Ciudadano (MC), que tiene en sus filas a los estados Jalisco y Nuevo León, que sin duda son entidades muy importantes del país… así que ¡hagan sus apuestas, señores!



Se ven mal los promotores de los partidos populistas alegando que el INE no está haciendo bien su trabajo, lo que es una soberana mentira, ¿cuál es el afán de desacreditar el proceso electoral en ciernes?

No se olvida que del gobierno del Presidente fueron los diputados y senadores los que aprobaron la legislación de iniciar el proceso de revocación en que se fincaron las reglas legales y aprobadas por los partidos políticos, como el determinar el monto presupuestal, conforme a la ley con el número de casillas electorales, como se vio al celebrarse la anterior elección ciudadana que dejó la experiencia inútil de juzgar a los presidentes anteriores.

En suma, hay discrepancias y astucias en el proceso electoral vigente, al adjudicar al Congreso facultades para burlar la ley y como último recurso del gobierno publicitar la revocación, fuera de su legislación original, mediante un acuerdo del Congreso federal, lo cual no comparte una parte de los participantes, por lo que será un tremendo paquete para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los que dirán la última palabra sobre este ejercicio democrático.