Una reforma engañosa y rencorosa

La alianza electoral debe mantenerse firme ante la embestida de Morena * ¿Para qué el Ejército en las calles si la consigna “Abrazos no balazos” los ata de manos? Así nada se avanzará en seguridad * Chantajes y amenazas doblegaron a senadores de la oposición, quienes cedieron a cambio de impunidad y de ciertas canonjías que pronto saldrán a la luz * La alianza legislativa quedó a deber, la coalición electoral debe demostrar su fortaleza y amor a México

MARCO ANTONIO FLORES***

La ruptura de la Alianza para ‘Moratoria constitucional” no cancela la alianza político-electoral para 2024.

Estas alianzas se dan en diferentes sentidos, con diferentes actores y por circunstancias políticas eventuales y divergentes. La una no condiciona la pervivencia de la otra. Senadores de los tres partidos de la “Alianza”, nueve del PRI, dos del PRD y uno del PAN rompieron el compromiso y la promesa de “Moratoria constitucional”, anunciada cuatro días después de las elecciones de gobernadores del pasado 5 de junio de 2022.

En esa ocasión, los partidos integrantes de la Alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) dieron a conocer una “Moratoria constitucional”, que significaría no votar, no proponer y no apoyar ninguna iniciativa para reformar la Constitución.

Marko Cortés, en nombre de los tres partidos, anunció: “Durante el tiempo que resta a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El miércoles 6 de octubre de 2022, a cuatro meses de declarada la “Moratoria”, se rompió al aprobar la reforma constitucional que permite al Ejército estar en las calles combatiendo la inseguridad del país hasta el año 2028.

Se amplió el plazo que ya establecía el quinto transitorio de la reforma constitucional, que había sido aprobada en 2019, que era solo hasta el 2024.

La polémica reforma constitucional no altera en nada el estatus que priva respecto a la presencia del Ejército para combatir la inseguridad.

Muchos analistas afirman que es un paso más para la “militarización” del país, sin embargo, ese mismo estatus lleva casi veinte años, con la diferencia de que carecían de un marco legal y constitucional para desempeñar tareas de seguridad pública.

La pregunta que flota en al aire es si rota la “Moratoria constitucional” también se quiebra la “Alianza” político-electoral (PRI-PAN-PRD).

La respuesta es que, por lo pronto, la “Alianza” político- electoral se refrenda para las elecciones de Estado de México, ya que estaría a punto de anunciarse que la candidata de los tres partidos para la gubernatura será la priísta Alejandra del Moral Vela.

El mecanismo sería un ensayo y de resultar exitoso, no habría duda que la “Alianza” también se consolidaría para 2024 y lograría tener un candidato único para la Presidencia de la República, sobre todo si se encuentra al candidato o candidata que aglutine el consenso no solo de partidos, sino también de organizaciones políticas independientes y de la sociedad civil.

Ahora que el Senado aprobó la reforma, Alejandro Moreno se convirtió de villano a “héroe”, pero para el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T.

El desgaste del líder priísta es irreversible y lo mejor que le podría suceder al partido tricolor es el relevo de su dirigente, y por dignidad Alito debería anunciar su renuncia al cargo, ganaría mucho si hiciera eso, y más si se pretende que su presencia en el escenario político nacional sea vista con seriedad y viabilidad.

Cabe recordar que el presidente del PRI fue quien primero “traicionó” el acuerdo de “Moratoria de reforma constitucional”, al dar a conocer la referida iniciativa como del PRI.

Después de todo, ya estaba advertido desde el 31 de mayo de 2022, cuando hizo público el audio de la llamada telefónica con Manuel Velasco Coello, en la que éste le trasladaba una amenaza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y del Presidente López Obrador: “Que si no jalabas se iban a ir con todo”.

Ante esta forma de actuar, nadie duda tantito que se haya utilizado el mismo procedimiento para “convencer” a los senadores opositores, que fueron ‘seducidos’ con las ofertas o “cañonazos” que -se dijo- les fue a plantear el secretario de Gobernación con su pública presencia en el Senado durante los días previos a la votación.

Como dice el refrán “para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”. La reforma constiucional aprobada para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 tiene un fondo serio qué debatir. La “Alianza” pasa a segundo plano cuando se trata combatir la grave inseguridad que vive el país. Solo habrá que preguntarse si gobernadores y Congresos estatales panistas o priístas estaban dispuestos a aprobarla.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dijo: “…Sí hay miedo en el país, y por supuesto que sí lo hay, por supuesto que debe haber Guardia Nacional”.

No olvidar que Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, también panista, solicitó mayor presencia de la Guardia Nacional y el Ejército para atacar los graves problemas de inseguridad que se viven en ese estado.

El debate útil debiera ser cuál es la estrategia seria para combatir la creciente y obvia inseguridad que priva en todo el país. Con un Ejército y Guardia Nacional cruzados de brazos porque la consigna es “Abrazos y no balazos”, nada se avanzará en materia de seguridad.

En el mediano plazo no habrá avances mientras no se planee y lleve a cabo la conformación de una Policía o Guardia Nacional capacitada para actuar coordinada y conjuntamente con las autoridades civiles, con el Ministerio Público y con una policía investigadora, capaz de respetar los derechos humanos, al tiempo que integre expedientes inteligentes y sustentados legalmente para la eficaz captura y encarcelamiento de los delincuentes.

Hay dos ejemplos de policías en el país que demuestran que sí es posible una policía eficaz para combatir la inseguridad: La de la CDMX y la de Yucatán. Estos cuerpos policiacos, han demostrado que se puede devolver la credibilidad y eficiencia a las policías y mandos civiles en todas las entidades del país.

En vez de “abrazos y no balazos”, mejor capacitación, investigación, inteligencia, coordinación con el MP y las Fuerzas Armadas, respeto a los derechos humanos y, en su caso, el uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado.

Para lograr policías civiles eficientes se requiere la voluntad política de los mandos civiles superiores (gobernadores) y del propio Ejecutivo federal.

Para lograr la continuidad y consolidación de una “Alianza” opositora que tenga peso, presencia y posibilidades para 2024, no hacen falta los actuales dirigentes de los partidos que la integran, lo que se requiere es depurar candidaturas por partido o fuera de los partidos, incluso con el surgimiento de un “candidato ciudadano”. Un candidato que haga propuestas serias, con políticas públicas que reencausen y den alternativas de solución a los grandes problemas nacionales: la inseguridad, la salud la educación, el crecimiento económico, la justicia penal y el Estado de Derecho.

Habría tres condiciones elementales: 1.- Un candidato carismático que represente un cambio por trayectoria, por género o por relevo generacional; 2.- Una plataforma o programa de gobierno serio y viable, y 3.- La consolidación de la necesaria “Transición política”, pendiente desde el año 2000, que solo podría darse a través de un gobierno de “coalición”, en la que partidos y sociedad civil participen con sus mejores hombres y mujeres, no solo por cuotas políticas, sino por reconocidas capacidades y trayectorias que verdaderamente aporten.

México no solo necesita más política, también requiere más administración.

Urge un liderazgo, candidato(a) que sea punto de convergencia para la “unidad” y la reconciliación nacional, que renueve la esperanza de 130 millones de mexicanos para vivir en un México más justo y próspero.

***Académico y consultor