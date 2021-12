También la 4T cobija la corrupción en el AICM

Al carajo la frase de AMLO: “Que la vida pública sea cada vez más pública” * Con su acuerdo el Presidente de la República cierra la puerta a la transparencia y rendición de cuentas y abre camino a la corrupción e impunidad

POR MARCO ANTONIO FLORES***

Les falto visión a los presidentes neoliberales. Si a Enrique Peña Nieto se le hubiera ocurrido antes un “decretazo”, como el que acaba de emitir el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el término “Estafa maestra” no existiría y el propio AMLO no lo hubiera capitalizado como lo hizo en su última campaña política que lo llevó a la Presidencia de la República.

Quizá, parte de lo que detonó el “decretazo” fue el reportaje que en días pasados publicó el periodista Carlos Loret de Mola, en el que se detalla lo siguiente: “Entre los contratos adjudicados por el Gobierno de México para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, se encontraron empresas fantasma, direcciones falsas, empresas con otros giros comerciales no dedicados a la construcción e incluso pequeños negocios beneficiados con contratos millonarios”.

El reportaje periodístico detalla la revisión de 966 contratos adjudicados, de los cuales el 70% fueron entregados por adjudicación directa y el resto (30%) se dio a través de la invitación a tres personas. Se encontró que en la mencionada obra participan empresas fantasma y sociedades investigadas por el desvío de recursos.

‘Eficaren’ es una de las empresas sin dirección, ni empleados, ni referencias visibles que el gobierno ha contratado para la construcción del aeropuerto. También se señala que dicha empresa antes de alquilar al Ejército tractocamiones por 5 mdp, rentó en marzo de 2018 juegos inflables al municipio de Atempan, Puebla.

ESTAFA MAESTRA, PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

La “Estafa maestra” de Peña Nieto fue producto de una investigación periodística que señalaba: “Dependencias gubernamentales entregaban dinero a universidades públicas que a su vez otorgaban contratos a empresas fantasma por cantidades millonarias.

“Se determinó falta de transparencia en contratos que sumaron casi 4 mil millones de pesos”.

Y haciendo un comparativo, lo de la Estafa Maestra no es nada respecto a las cantidades millonarias que se manejan en las obras faraónicas de la Cuarta Transformación.

Resulta que la potencial “Estafa maestra” de la 4T implicaría falta de transparencia en contratos por un monto de 200 mil millones de pesos, tan sólo para 2022 en las obras “insignia”: Para el AIFA 80 mmdp, Tren Maya 62 mmdp y para Dos Bocas 45 mmdp… más todo lo que se invertirá en el programa nacional de infreestructura al menos otros 200 mmdp. Las obras relacionadas con el “decreto” están asociadas a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, puertos, aeropuertos… y todas las obras que “se consideren prioritarias o estratégicas para el desarrollo nacional”.

QUIERE SECRETO CON EL DECRETO

Si escuchamos al Presidente López Obrador sobre sus motivos para haber emitido el “decretazo”, habría que creerle y aceptar que se trata de agilizar las obras de su gobierno y no de faltar a la transparencia y rendición de cuentas. De evitar pérdida de tiempo con tanta burocracia, que muchas veces es complicada y retrasa la adquisición de bienes y servicios en la Administración Pública Federal. Sin embargo, la Ley es la Ley.

Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat (del latín, ‘la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley’) es un principio de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, no creemos que el Presidente de la República ignore la Ley, porque seguro tiene avezados asesores jurídicos que lo informan adecuadamente de cómo debe cumplir las leyes.

Entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo y por qué el Poder Ejecutivo emitió un decreto que atenta contra nuestra Constitución Política, violenta el Estado de Derecho y la división de Poderes que viola leyes en materia de transparencia, rendición de cuentas, derechos de indígenas y campesinos en sus parcelas y propiedades, leyes ecológicas y de protección del medio ambiente, leyes de vías de comunicación y derechos humanos?

El Presidente López Obrador decretó como de interés público y de seguridad nacional, la realización de los proyectos y obras prioritarias a cargo del Gobierno de México.

Son muchos los especialistas y “adversarios” que han manifestado que con este decreto se cierra la transparencia y rendición de cuentas, ya que al reservarse la información no se podría tener nada de documentación de las obras 4T, hasta al menos diez años después, cuando prescriban los posibles delitos y omisiones infringidas.

Con esto se le da la vuelta al artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que establece: “Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial”.

VIOLAN NORMAS CONSTITUCIONALES

También se violan normas constitucionales, de manera puntual, respecto a los procedimientos que ordena la Constitución en su artículo 134 que a la letra establece: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, así como la Ley reglamentaria de esta disposición, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además, el Acuerdo ordena a dependencias a otorgar los permisos necesarios para iniciar los proyectos u obras que sean consideradas prioritarias para el gobierno.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo, sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el decreto, que alarga por un año los permisos provisionales para obras prioritarias, lo cual implicaría graves responsabilidades para los titulares de dependencias y servidores públicos que intervengan en tales autorizaciones.

El decreto empeorará “el peor cáncer de México” que según AMLO es la corrupción. En días pasados el diario británico Financial Times publicó: “El emblema del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es la lucha contra la corrupción, algo que no ha logrado pasar del discurso a la acción”.

El multicitado decreto podría tener repercusiones muy serias en el combate a la corrupción y la impunidad de este gobierno. Transparencia Internacional ubica a México en el lugar 124 de 180 países, no vaya a ser que brinquemos varios lugares más atrás.

“No tienen una política de enjuiciamiento penal (…), eligen casos por razones muy poco claras. Esa arbitrariedad es una mala señal en la Fiscalía”, comentó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Internacional en México, en entrevista para el Financial Times.

“Seguimos con el mismo problema, no tenemos instituciones. El presidente no ha invertido nada de su capital político o recursos, no es parte de su proyecto el fortalecimiento de las instituciones”, aseguró Edna Jaime, directora del Think-Tank México Evalúa.

PRIORIDAD, FORTALECER EL SNA

La reforma de 2015 dio paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que representó un buen intento para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.

La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. No se vale que se creen instituciones y después las saboteen.

Estamos frente al retroceso de las incipientes instituciones en materia de combate a la corrupción. Con el “decretazo” se está desechando el SNA, se subordinan las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción a intereses políticos y se ha minimizado, aislado y debilitado lo que queda del SNA.

No sabemos si el decreto dará por resultado una nueva versión corregida y aumentada de la “Estafa maestra”. Tampoco tenemos la certeza si será invalidado por la SCJN. O bien, permitirá que este gobierno concluya a tiempo sus obras, lo que podría ser motivo de mayor popularidad y por consecuencia de más adeptos y votos para la 4T.

Quizá nos acerquemos a la eficiencia y agilidad que tienen los regímenes autoritarios, como el de China o Corea del Norte, para realizar grandes obras “para el pueblo”.

Libertad, honestidad, respeto a la ley, democracia, libre competencia, transparencia, rendición de cuentas versus populismo autoritario, militarización, opacidad, corrupción y al diablo las instituciones. Ese es el dilema.

Pero mientras son peras o son manzanas, AMLO manda al carajo su frase: “Que la vida pública sea más pública”.

*** Consultor y Académico.