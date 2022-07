Relevo generacional a la vista

Vaticinio del Presidente López Obrador para 2024 * Luis Donaldo Colosio Rojas, Zoé Robledo y Luisa María Alcalde cumplen con los requisitos y quedarían fuera las ‘corcholatas’ que usted ya conoce

MARCO ANTONIO FLORES***

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en sus últimas referencias a quien debe ser su sucesor, ha insistido que habrá un “cambio generacional”.

La historia reciente y los hechos han mostrado que el Primer Mandatario, desde que era candidato, nos “engaña” con la verdad.

Si fuera pitcher, enseñaría a las gradas que mandará una recta, cuando en realidad manda un “screwball”.

El Día del Trabajo el pasado 1 de mayo, el Ejecutivo federal aprovechó su gira por la refinería de Dos Bocas para apuntalar a sus posibles sucesores.

Afirmó: “Va haber RELEVO GENERACIONAL. Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan beisbol, tenemos como cinco pitcheres abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas, pura recta”, dijo el Mandatario, pero sin mencionar nombres en particular.



Apenas el pasado 19 de junio de 2022 subrayó: “Habrá un relevo generacional después de las elecciones de 2024”.

Si tratáramos de interpretar al Presidente López Obrador, cuando insiste en que habrá un “RELEVO GENERACIONAL”, deberíamos suponer que la “corcholata” que elegirá será el más joven. El menor de la “Trifecta” es nada menos que Adán Augusto López Hernández, tiene 58 años de edad, en tanto Claudia Sheinbaum cumplió 60 años y Marcelo Ebrard cumplirá -en octubre de 2022- 63 años, tan solo 5 años menos que AMLO.

Zoé Robledo, de 43 años, milenial, sería el único representante de un verdadero cambio generacional dentro de la Cuarta Transformación, pero no tiene posibilidad de competir por la candidatura a la Presidencia, ya que no figura entre las “corcholatas” del Mandatario López Obrador y se tendría que plegar a las reglas de su partido Morena. Ante esto, está fuera de la jugada.

En la oposición aparece como una revelación política y como una auténtica alternativa de “RELEVO GENERACIONAL” Luis Donaldo Colosio Riojas, quien cumplirá 37 años este mes de julio.

Un dato a resaltar es que registra el mayor porcentaje de preferencia entre todos los precandidatos de la oposición, de la Alianza y de las organizaciones de la sociedad civil, aún sin haber dicho una palabra ni haber alzado la mano para competir por la Presidencia de la República.

En concreto: Sin hacer campaña y sin placearse todos los fines de semana por el interior del país, Colosio Riojas está entre los punteros. ¡Para Ripley!

Si revisamos las edades de los otros “pitchers” (serios) que ha mencionado AMLO, tenemos lo siguiente: Tatiana Clouthier tiene 57 años; Juan Ramón de la Fuente tiene 70 años y Ricardo Monreal tiene 61 años, aunque al parecer no lo llamarían ni como “bateador emergente”.

En este contexto son contados los jóvenes en su gabinete que pueden representar un verdadero cambio generacional: la más joven, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, es carismática, pero carece de experiencia política y no es conocida en el ámbito nacional.

El otro “joven” que sí representaría un verdadero “CAMBIO GENERACIONAL”, ya que tiene 43 años y pertenece a la generación de los milenials, es Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien sí tiene experiencia política, sólida preparación profesional y, por su cargo, es conocido en el plano nacional.​ Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM, la Maestría en Derecho por la UNAM.

En 2010 fue electo diputado local por el Distrito XVII, con cabecera en Motozintla de Mendoza, Chiapas, y fue electo presidente del H. Congreso del Estado de Chiapas, siendo en ese momento el político más joven en ocupar ese espacio.

El 1 de julio de 2012 fue electo senador de la República por el estado de Chiapas. Sin embargo, Zoé Robledo, como decíamos al inicio de este artículo, está fuera de la jugada, al menos de su partido, pero lo que sí es real es que sin duda sería el candidato ideal para suplir a Rutilio Escandón en la gubernatura de Chiapas.

Los analistas y estudiosos de los gustos de las nuevas generaciones han realizado estadísticas sobre sus gustos por los lujos en los estándares de consumo. De la misma manera podríamos hacer algunas analogías en lo que podrían ser sus gustos o preferencias políticas.

En México estamos a la puerta de la tercera “alternancia” y ésta podría darse en el marco de un “RELEVO GENERACIONAL”, con un candidato que responda a ese factor, que tenga el apoyo de la sociedad civil en su conjunto y de algunos partidos políticos.

Ya gobernaron en la Presidencia el PRI y el PAN, partidos de centro-izquierda el primero y de derecha el segundo, y la nueva sociedad civil ya no los quiso, por eso votó por Morena, la “izquierda”, y si no entrega buenos resultados, o bien si el Presidente no logra convencer a la mayoría de esa nueva sociedad, que mantengan la esperanza en la “Transformación”, entonces tampoco querrán a Morena y a su “candidato oficial” y buscarán una nueva opción.

POTENCIAL JUVENIL

Será útil observar la integración del Padrón Electoral por Edad, para ver el potencial cuantitativo de los jóvenes.

Hasta el corte del 1 de julio de 2022, la población registrada es de 94’416,424.

Tan solo los jóvenes que podrán votar por vez primera suman 2.6 millones, más los de 2023 alcanzarían los 4 millones.

Si sumamos hasta el rango de 40 años, el voto potencial de los jóvenes alcanza los 46 millones, casi la mitad del padrón total.

El partido Movimiento Ciudadano tiene entre sus militantes a Luis Donaldo Colosio Riojas. Tiene 37 años, abogado por el ITESM y Maestro en Derecho por la Universidad de Monterrey.

Fue electo diputado local en 2018 y en 2021 presidente municipal de Monterrey, la segunda ciudad económicamente más importante del país.

MC representa tan solo el 8% del voto nacional potencial para una eventual elección presidencial. Sin embargo, el joven Colosio ya alcanza una preferencia nacional de 26%, sólo despues de los candidatos de AMLO, Ebrard y Sheinbaum, con la diferencia que él ni siquiera ha manifestado estar interesado en competir.

¿A qué se debe este fenómeno socio-político..? Creemos que a dos factores de gran peso: Primero, representa el “RELEVO GENERACIONAL” y, segundo factor, es heredero de un apellido que dejó huella en el colectivo nacional, un mito y una esperanza frustrada de que México habría tenido un mejor destino.

Ante la crisis de representatividad de los partidos políticos, se abre la puerta a las candidaturas ciudadanas, apoyadas por las organizaciones de la sociedad civil.

Los partidos políticos deberán enfrentar la coyuntura de representar a la nueva sociedad civil, siempre y cuando adapten sus lógicas de reproducción del poder y cedan espacios a las nuevas generaciones de militantes y líderes sociales al “RELEVO GENERACIONAL”.

Se conforma una forma diferente de vinculación entre los partidos políticos y la ciudadanía, cuyos límites e impacto habría que analizar con detalle.

En principio podría plantearse el vínculo a través de un gobierno de coalición que daría pie a la ansiada y pendiente “transición”, a través de una “plataforma de políticas públicas”, más cercana al pragmatismo de las convergencias que a las divergencias ideológicas.

La fórmula es candidato de “RELEVO GENERACIONAL”, apoyado por la sociedad civil y por todas las organizaciones y partidos políticos. Ningún partido político es capaz de liderar a la sociedad civil, ni de comprender sus códigos.

Las circunstancias del México actual exigen que los partidos se adapten a las nuevas reglas del juego de la sociedad civil. Adicionalmente, los 40 millones de votos potenciales de los jóvenes se traducen, por el abstencionismo, en menos de la mitad. Urge una nueva oferta política para los jóvenes para que abandonen la consigna: “El pueblo unido avanza sin partido”.

Luis Donaldo Colosio Riojas es la alternativa para 2024, no para 2030, quizá entonces ya no represente el verdadero cambio que le urge al país.

***Académico y consultor