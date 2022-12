Por plagio de Yasmín, al olvido el atentado contra Ciro

El común denominador de los populistas es la cooptación, intimidación, censura y compra de los medios * El Primer Mandatario debería saber lo que es un autoatentado, pero eso es mucho pedir a una persona que es calificada como el Rey de las Mentiras desde su Palacio Nacional * Carpetazo a lo acontecido contra Gómez Leyva, una afrenta contra México

MARKOFLOS***

La relación entre los presidentes populistas y medios de comunicación privados tanto nacionales como internacionales es conflictiva. Esto ocurre cuando ya están en el poder.

El Presidente López Obrador, Donald Trump y Hugo Chávez son ejemplos ilustrativos de que, para alcanzar el poder, se valen de los medios de comunicación y se muestran carismáticos, con mensajes y promesas que solo sirven para sumar votos, pero que después no cumplen o cambian de opinión.

El común denominador de los populistas es la cooptación, intimidación, censura, y compra de los medios… y si se puede destrucción de los mismos.

En el caso de México, las agresiones y muertes de periodistas ya ha sido denunciada por el mismo secretario de Estado de EU, por Derechos Humanos de la ONU y por la Unión Europea. No obstante esas denuncias, el Presidente López Obrador no cesa de fustigar, agredir e intimidar a periodistas y medios. El intento de asesinato al prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva ya rebasa todos los límites e ilustra de manera obvia cómo desde el púlpito de Palacio Nacional se agrede y exhibe a periodistas, exponiéndolos y dejándolos a merced de intereses políticos, o peor aún, del narco y la delincuencia organizada.

Este atentado se dio una semana después de que AMLO dijo en su Mañanera que “escuchar a Ciro Gómez Leyva, Loret de Mola y Sergio Sarmiento puede provocar tumor en el cerebro”.

Con toda y su gravedad de su declaración, eso se quedó corta con lo que dijo después el Presidente de la República. Afirmó que podría tratarse de un “autoatentado”, que eso no significaba que él lo haya hecho, pero sí gente que busca afectar al proyecto de la Cuarta Transformación… Pésimo comentario.

Para empezar, el Primer Mandatario debería saber lo que es un autoatentado, pero eso es mucho pedir a una persona que es calificada como el Rey de las Mentiras desde su Palacio Nacional.

Segundo, si alguien busca afectar a su gobierno, eso ya es otro cantar y nada tiene que ver con Ciro Gómez Leyva.

Es innegable que el Ejecutivo federal demostró mezquindad y falta de sensibilidad de quien debería tener un mínimo de decoro y prudencia, por respeto a su investidura.

Una característica principal de los populistas son los ataques sistemáticos a la prensa. Discursos que siembran la polarización, la división y el tono de “nosotros los buenos y ellos los malos”, los enemigos del pueblo (neoliberales). El que no está conmigo está contra mí, contra la historia y la transformación.

Desgraciadamente el caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel Mossa acaparó los reflectores y se fue al olvido el atentado contra Ciro Gómez Leyva.

Aunque ya en días pasados el Presidente AMLO, con su declaración de autoatentado, le dio carpetazo al asunto y pone en predicamento a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), y a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes siguen con las indagaciones y en busca de los responsables de los hechos… pero ¿serán capaces de contradecir al Primer Mandatario?

Lo real es que el plagio de Esquivel Trampossa le cayó como anillo al dedo al Presidente para apagar el fuego del caso de Ciro.

AMLO, AGRESOR POR EXCELENCIA

En el caso de Donald Trump, solo yo puedo “Make America Great again”. López Obrador ataca por igual a El Universal, el Reforma… y también esta Casa Editorial no ha sido la excepción, pero también agrede a todos los periodistas que tengan la osadía de no estar de acuerdo con sus señalamientos en diversos temas. Lo mismo a Carmen Aristegui, Leo Zurckerman, Jorge Ramos y Azucena Uresti que a Víctor Trujillo y Raymundo Rivapalacio.

En el caso de Televisa y TV Azteca, que son las televisoras más grandes del país, su relación se negoció desde la campaña presidencial, donde ambas televisoras le dieron gran cobertura. Con TV Azteca, de Ricardo Salinas, había una conocida alianza, con cuantiosos recursos en dinero y/o en especie que habría aportado el empresario en la campaña. Lo mismo ocurrió en Televisa con Jean Azcárraga, quien incluso despidió a Loret de Mola y a “Brozo” por petición de AMLO, según se supo públicamente en su momento. Fue por ello que el Presidente electo y el saliente estuvieron de acuerdo en prorrogar la concesión de ambas televisoras tres sexenios más.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó el 6 de noviembre de 2018 que renovaría las concesiones de Televisa, TV Azteca y Multimedios para operar señales de televisión abierta durante los próximos 20 años.

La negociación de las televisoras fue oportuna y en momentos en que López Obrador aún no mostraba sus desplantes autoritarios, como pasó con la Reforma Energética, por la cual quería anular contratos realizados desde el sexenio pasado con empresas norteamericanas y canadienses. Como también está pasando con una reforma electoral anticonstitucional regresiva y antidemocrática, recientemente aprobada a nivel de leyes secundarias.

Un dato que en su momento nadie le dio la debida importancia, que hoy cobra gran relevancia es que si Morena hubiera ganado la mayoría calificada en el Congreso en la elección intermedia de 2021, AMLO y sus ciegos legisladores estarían de plácemes, pues hoy estaríamos lamentándolo y ya sumidos en el populismo autoritario al puro estilo chavista.

Las reformas eléctrica y electoral ya hubieran pasado, y seguramente ya estarían pensando en quitar la frase Sufragio Efectivo no Reelección de la Constitución Política.

Haciendo un poquito de memoria, están en la historia los casos más emblemáticos de la Venezuela de Hugo Chávez: el doble cierre de RCTV ( principal televisora privada ). El 28 de diciembre de 2006, cuando Chávez anunció que no renovaba la “concesión para ese canal golpista”, Chávez fue felicitado en diversas ocasiones por Fidel Castro debido a sus discursos de “política de Estado”, en los que hacía refrencias a los padres de la independencia, a Dios y la Biblia.

El legado que Chávez dejó en Venezuela perdura a la fecha con Nicolás Maduro, en un país donde lo que se vive es “La confrontación, un país polarizado y reducido en la pobreza”.

“Pero sobre todo con la libertad de expresión, herida de muerte”, como lo señala una publicación de 63 periodistas de ese país sudamericano.

Si algo ha caracterizado al gobierno de la Cuarta Transformación es la estrategia de comunicación. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho casi 100 mil mentiras durante las mil Mañaneras que ha realizado hasta el jueves 22 de diciembre de 2022, según un informe de la consultora Spin.

Pocos políticos en el mundo han practicado una estrategia de comunicación siquiera parecida. Los informes y las Mañaneras han resultado un puente de comunicación efectiva para la “percepción” de millones de mexicanos que a diario escuchan “de rebote”, en las notas de prensa de todo el día, que su Presidente trabaja mucho y está en todos los temas, aunque con muchos dislates y aseveraciones sin fundamento. No se puede negar que la “manipulación de conciencias” ha sido eficaz.

Observemos si la estrategia de comunicación de AMLO tendría algo que ver con Goebbels, el artífice de la propaganda nazi de Hitler. Reza un principio general de afamado personaje: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”, en la percepción de las masas o si se quiere del pueblo.

LOS PRINCIPIOS DE GOEBBELS

Son conocidos “11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels”, que han sido analizados y diseccionados por científicos de la comunicación.

Destacan lo siguiente:

1.- Principio de simplificación y del enemigo único. Individualizar al adversario en un único enemigo.

2.- Principio del método de contagio. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

3.- Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

4.- Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

5.- Principio de la vulgarización. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.

6.- Principio de orquestación. “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

7.- Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

8.- Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.

9.- Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones que no tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10.- Principio de la transfusión. Por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

11.- Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente que se piensa “como todo el mundo”, creando impresión de unanimidad.

Habrá que revisar el trasfondo de la estrategia de comunicación de AMLO en consonancia con sus iniciativas antidemocráticas y autoritarias como la Reforma Electoral. Giovanni Sartori, el famoso politólogo italiano, ya lo había advertido: “Una democracia sin partidos es una democracia altamente caótica”.

En el contexto del populismo autoritario corremos el riesgo de que algunos periodistas o comunicadores asuman el rol de actores políticos y ya no actúen como mediadores.

Al final los medios de comunicación son un poder en cualquier sociedad abierta, pero siempre en conjunto con otras fuerzas políticas. No es sano que pretendan reemplazar los otros actores políticos. Sin embargo, en México los partidos y la oposición se han vuelto prácticamente inexistentes y no hay ningún líder visible a dos años de la sucesión presidencial, aun con el pretendido resurgimiento de la alianza Va por México.

La alarma del populismo autoritario no deja de sonar. Es la hora de que alguien detenga la destrucción de las instituciones democráticas. Que alguien ponga un alto a los asesinatos y asedio a los periodistas.

Es la hora de reencauzar el rumbo del país. Es la hora de no perder la esperanza. A México le aguarda un futuro de grandeza.

***Académico y consultor