El 2023 marcará el destino de México

Edomex y Coahuila, la antesala del 2024 * La esperanza de México es Luis Donaldo Colosio Riojas, respaldado por MC y por la sociedad civil… y más si es apoyado por la Alianza Va por México * En este año también se define el destino económico y social del país

MARCO ANTONIO FLORES

Con motivo del inicio del año nuevo 2023 son abundantes los deseos de salud, paz, oportunidades de mejores ingresos y prosperidad. Todo lo mejor le deseamos a nuestros seres queridos, amigos y para todos los mexicanos.

Pero ¿es esto posible solo con el esfuerzo individual, con mayor preparación, con perseverancia, empeño y mucho trabajo..?

La gran mayoría de la población no está interesada por la política, se olvidan que de ella depende la economía de nuestras familias, la moneda que usamos a diario y su fortaleza; dependen la educación que reciben nuestros hijos, los servicios de salud, así como nuestra paz y tranquilidad basada en la seguridad de todos. Nada más basta ver los ríos de gente, miles de migrantes que vienen de países de Latinoamérica en busca de mejores oportunidades de trabajo, la mayoría con el propósito de llegar a Estados Unidos, pero incluso, muchos venezolanos, haitianos y cubanos prefieren quedarse en México que volver a sus países. De que dependen las condiciones de bienestar de esos y todos los países, de su gobierno y del régimen político que estos adoptan, algunos por la vía del autoritarismo, como Cuba y Venezuela, y otros por la vía electoral, por las decisiones que toman sus ciudadanos en las urnas.

Son muchos los analistas políticos que coinciden que el futuro de México se definirá en el 2023 con las elecciones de gobernadores del Estado de México y Coahuila.

Principalmente se prevé como un indicador el resultado que se tenga en la elección del Estado de México. Asociando la elección presidencial de 2024, a la elección de gobernador de esa entidad, ya que será una especie de “laboratorio de ensayo”, que pondrá a prueba la fortaleza de la alianza opositora Va por México integrada por PAN, PRI y PRD, y se evaluaría su potencialidad para enfrentar a la poderosa maquinaria de Morena en 2024.

Se trata del estado más importante económicamente del país, que cuenta con el padrón electoral más alto, ronda los 12 millones de electores.

LOS ESCENARIOS POSIBLES

Se presentan cuatro posibles escenarios:

1.- Que gane la Alianza en 2023 y gane en 2024.

2.- Que gane Morena en 2023 y gane en 2024.

3.- Que gane MORENA en 2023 y gane la Alianza en 2024, y

4.- Que gane la Alianza en 2023 y gane Morena en 2024.

Debemos considerar que en la paz, como en política, todo es posible. Los factores y variables que se darán en cada escenario son múltiples. En el caso del Estado de México, Morena tiene bien definida a su candidata, la maestra Delfina Gómez Álvarez, ex secretaria de Educación de este gobierno.

Por el lado del bloque opositor, ya se da como un hecho que la candidata de la Alianza será la priísta Alejandra del Moral y que los dirigentes tanto estatales como nacionales de los partidos Marko Cortés, del PAN, Alejandro Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano, del PRD, irán en coalición, lo que han suscrito y aceptado públicamente.

La aceptación del PAN para ir con Alejandra del Moral, pese a tener un candidato fuerte como Enrique Vargas, reconocido por la ciudadanía y bien posicionado en las encuestas, pudiera responder a la estrategia de competir atendiendo al factor paridad de género.

Esto es, como lo adelantó esta revista política IMPACTO hace casi seis meses, la elección del Estado de México será “Mujer contra Mujer”.

En medio podría haberse dado una negociación, en la que se prevea que el candidato a la Presidencia de la República, para 2024, le corresponderá al PAN, ya que goza de más aceptación.

Si atendemos al “factor género” las punteras de la “Alianza” para la candidatura presidencial de 2024 son: por el PAN Lilly Téllez; por el PRI, Claudia Ruiz Massieu. De acuerdo con los resultados de la encuesta publicada por El Financiero, el pasado 26 de noviembre de 2022, los tres mejor posicionados para ser candIdatos de la Alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) son: Enrique de la Madrid, 21%; Lilly Téllez, 18%, y Claudia Ruiz Massieu, 15%, mientras que Margarita Zavala y Beatriz Paredes están atrás con el 13%.

Por el lado de Movimiento Ciudadano, su dirigente nacional ha confirmado que no se integrarán a la “Alianza”, por lo que se prevé que en el Estado de México competirá con Juan Zepeda, quien en la elección de 2017 obtuvo el tercer lugar.

El crecimiento potencial que pudiera tener el candidato de Movimiento Ciudadano en el Estado de México será un indicador importante, incluso podría inclinar la balanza en favor de Morena al dividir el voto.

Salvo que hubiera declinación de última hora o alguna negociación para sumar los votos de MC a la Alianza Va por México, lo cual sentaría un precedente importante para prever el papel que pudiera jugar MC en la elección presidencial de 2024.

El panista Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, ha señalado que el PRI “lleva mano” en Coahuila y el Estado de México para decidir quién será el candidato o candidata que competirá por la coalición “Va por México” por las gubernaturas de dichas entidades el próximo año. En Coahuila, los tricolores perfilan a Manolo Jiménez Salinas, y para el Estado de México a Alejandra del Moral, extitular de la Sedesol mexiquense.

“Pues el PRI va a tener la mano en los dos estados, es lo que son las pláticas que hemos tenido hasta este momento, y espero que esto pueda consolidarnos muy bien en la alianza de 2023, para prepararnos a la de 2024”, dijo Creel Miranda, lo que deja entrever que el candidato presidencial para 2024, sería de origen panista.

Por su parte, Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu denunciaron que lo más grave de los acuerdos que hizo Alito fue entregar la candidatura presidencial al PAN y excluir a los consejeros estatales de la asamblea que elige a la dirigencia del partido, quedando solo los nacionales, lo que justifica el espaldarazo que han dado públicamente los dirigentes nacionales del PAN y PRD a Alito.

Y es que las elecciones estatales de 2023, en el Estado de México, serían un ensayo de lo que podría ocurrir en las presidenciales de 2024.

El desenlace para 2024 dependerá en primer término de quiénes sean los candidatos y del juego de posibilidades. Lo más previsible hasta el momento es Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard por Morena; Lilly Téllez o Ricardo Monreal por la “Alianza” PAN-PRI-PRD, y Samuel García o Luis Donaldo Colosio por Movimiento Ciudadano.

Con todas las variables que quiera usted poner, por ejemplo: Sheinbaum por Morena , Ebrard por la Alianza y Colosio por MC… o bien Sheinbaum, Claudia Ruiz Massieu por la Alianza y Marcelo Ebrard por Movimiento Ciudadano, seguramente el partido guinda repetiría en el poder… Pero ¿qué tal si Colosio Riojas se convierte en candidato de ”unidad”, abanderado por MC, apoyado por la Alianza Va por México y respaldado por la sociedad civil.

Comentarios de la gente que está harta de Morena, coinciden que la única candidatura para ganar a Morena en el 2024 es Luis Donaldo Colosio Riojas, con él habría garantía de triunfo… y el 2024 es su momento, para el 2030 puede ser otro el escenario y ya no sería lo mismo.

La diferencia es que Colosio quiere participar en el 2030, pero el pueblo, que es sabio y el que manda, lo quiere para el 2024.

Además, un factor determinante serán los resultados reales o aparentes que los electores perciban del gobierno de la 4T. Si en 2023 tendremos un sistema de salud como Dinamarca; si la estabilidad económica, la inflación y el tipo de cambio siguen controlados en los meses previos a la elección; si las condiciones de seguridad mejoran; si no hay más escándalos de corrupción en la 4T; si al fin las obras emblemáticas funcionan (Dos Bocas, Tren Maya y AIFA); si el electorado al depositar su voto se olvida de las promesas no cumplidas, de la cifra récord de muertos por la delincuencia organizada, los muertos de la pandemia, la Línea 12 de Metro, la falta de medicamentos para niños con cáncer, etc, pues seguramente tendremos Morena para rato… y más si el efecto de los programas sociales continúa siendo exitoso como “clientela electoral”.

Pero lo más importante es que tenemos al mejor árbitro electoral del mundo, el INE tendrá un papel relevante en el 2024… y más si conservará su autonomía y libertad de operación para garantizar elecciones libres y transparentes.

Deseamos un Año Nuevo 2023 de mayor salud, prosperidad y bienestar para todos nuestros lectores, pero también de mayor participación y conciencia política del destino de México, que no debe ser otro que el de un país al que le aguarda la grandeza, para nosotros, para nuestros hijos y para futuras generaciones.

*** Académico y consultor