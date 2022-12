AMLO busca Golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional

El Presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional: Porfirio Muñoz Ledo * El Plan B viola y atenta contra disposiciones constitucionales y echa bajo toda la estructura, experiencia, capacidad y organización del INE, construida a lo largo de al menos 30 años para tener elecciones libres, limpias y creíbles

MARKOFLOS

Hay quienes aseguran que las incriminaciones de Porfirio Muñoz Ledo contra su ex pupilo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, son arranques viscerales y expresiones exageradas y desproporcionadas. Sin embargo, nadie pone en duda su inteligencia, experiencia y sensibilidad política, por lo que sus reiteradas críticas al Presidente AMLO deberían ser tomadas en serio.

Los llamados de Muñoz Ledo deberían ser vistos como una alarma nacional contra la instauración del populismo autoritario. La autorizada voz del veterano político debería leerse con cuidado y con detalle cuando afirma que “La iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de estado contra nuestro régimen constitucional. El Senado no debe aprobarla y el Presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional”.

Desde antes, el lunes 14 de noviembre de 2022, Muñoz Ledo pidió la renuncia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras su reacción a la manifestación donde más de 600 mil personas (para Google Maps fueron 800 mil) marcharon el domingo 13 de noviembre en favor del INE y contra la iniciativa electoral de AMLO, una manifestación que pasó a la historia de México por ser la más grande ciudadana y espontánea.

El expresidente de la Cámara de Diputados dijo que el Ejecutivo federal reaccionó con “incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves”.

Aunque la iniciativa de AMLO de reforma electoral constitucional fue rechazada en forma exitosa y afortunada por el bloque opositor en forma unánime, por los partidos PAN, PRI, PRD y MC, la sola intención de destruir al INE significó literal y auténticamente un “GOLPE DE ESTADO” contra nuestro régimen constitucional, tal como lo señala Muñoz Ledo.

La frustrada intención de distorsionar los postulados de nuestra Carta Magna en materia electoral, solo sirvió para picar la cresta del mismísimo Presidente de la República para presentar su Plan B, con B de venganza. Una iniciativa electoral que también viola y atenta contra disposiciones constitucionales y que, en suma, echa bajo toda la estructura, experiencia, capacidad y organización del INE, construida a lo largo de al menos 30 años para tener elecciones libres, limpias y creíbles.

Despoja al INE de un plumazo de todo su personal profesional capacitado en décadas, con lo que se desmoronan los pilares de nuestro sistema electoral: el Padrón electoral con todo y credenciales; la organización e integración de funcionarios de casillas por insaculación; así como el cómputo de votos con todo y la desaparición del PREP. Además, se quitan sanciones a funcionarios públicos que promuevan su imagen antes y durante los periodos electorales.

Algunos analistas prevén que de aprobarse la reforma electoral de leyes secundarias, su entrada en vigor podría ser frenada por la SCJN, al presentar diversas “acciones de inconstitucionalidad” por parte de partidos y actores políticos. En este escenario hay dos grandes riesgos: Primero, que la SCJN no resuelva de manera pronta y expedita, y segundo: que los votos de los ministros no alcancen para la declaratoria de inconstitucionalidad, como ya pasó con la reforma eléctrica, cuando el voto del mismo ministro presidente no se dio en el sentido que la mayoría esperaba.

Además, se debe considerar que en menos de un mes, el 2 de enero de 2023, habrá nuevo presidente de la SCJN y que podría ser aún más alineado(a) que el saliente al titular del Poder Ejecutivo federal.

Quizá Muñoz Ledo, sabedor de que la SCJN no goza de auténtica autonomía respecto del Ejecutivo y que su ministro presidente no ha actuado con firmeza y valentía ante los embates del Mandatario AMLO contra el Poder Judicial, se inclina porque sea la corte penal internacional la que -hipotéticamente- pueda juzgar al Presidente de la República, por atentar contra el orden constitucional.

Claro que México no se parece a Perú, donde la independencia y autonomía del Poder Judicial le permitió procesar y llevar a la cárcel a su presidente de la República, precisamente por haber atentado contra su orden constitucional, al intentar disolver el Poder Legislativo por decreto. O quizá, nuestra diferencia con Perú, es que en México las “fuerzas conservadoras” no son tan poderosas como allá.

Por todo lo antes comentado, podríamos preguntarnos si es irremediable la destrucción del INE, el derrumbe de nuestra democracia y si estamos a las puertas del autoritarismo.

“¿Y ahora quién nos salvará?”, como diría el clásico Chapulín Colorado. El Presidente López Obrador sorprendió en la Mañanera del 15 de diciembre, respecto a que si se mantenía la “cláusula de la vida eterna” que permitía la transferencia de votos entre partidos políticos, vetaría la reforma, ya que -afirmó- “soy un auténtico demócrata, NO un farsante”.

El jueves 15 de diciembre, último día del periodo ordinario de sesiones, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados acordaron dar marcha atrás a la referida “Cláusula”, dado que ello supone una modificación mínima a la minuta enviada por el Senado.

El Presidente de la República podría promulgar el resto del Plan B de la reforma electoral, mientras que la cláusula del Verde que fue eliminada se “encorchetará” y será enviada a la Cámara Alta para su discusión, lo que tendrá que suceder hasta el próximo periodo de sesiones, que inicia en febrero de 2023.

O podría ocurrir que todo el Plan B pudiera presentarse hasta febrero, es decir, quedaría en “stand by” la aprobación de la polémica iniciativa de reforma electoral.

En política nada es casual. A principios de enero de 2023 está programada la reunión “Cumbre de Norteamérica”, a celebrarse en México y a la que asistirán los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y el primer ministro Trudeau. En esa reunión “Cumbre” se habría incluido en la agenda un punto relativo al estatus del desarrollo y estatus democrático de los tres países.

México no es Perú, pero tampoco Venezuela. Nuestra vecindad con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, con el que realizamos el 80% de nuestras exportaciones y del cual recibiremos 60 mil millones de dólares por remesas de migrantes en este 2022, nos obliga a respetar las reglas básicas de la democracia, incluido el respeto al orden constitucional y a los organismos constitucionales autónomos como lo es INE, cuyo prestigio internacional es reconocido por nuestro vecino del norte.

Si alguien muy poderoso pretende destruir nuestro régimen democrático, debemos preguntarnos: “¿Y ahora quién podrá salvarnos?”.