No fue nacionalización, fue negociazo de Iberdrola

MARCO ANTONIO FLORES***

El “Deja Vu” se nos apareció. La última “nacionalización” que hubo en México la realizo José López Portillo al expropiar la banca en septiembre de 1982.

Al mismo tiempo, en su último informe de gobierno, lloró al señalar: “…A los desposeídos si algo pudiera pedirles sería perdón, por no haber acertado el sacarlos de su postración”, a pesar de que en su discurso de toma de posesión había pedido tiempo para hacerlo.

Así la “nacionalización” pareció más un acto de justificación o reivindicación por el fracaso de su gobierno, que un acto económica y financieramente útil para el país.

Esto viene a colación, porque ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia como una “nacionalización” la compra de 13 plantas eléctricas a la empresa española Iberdrola, parece recordar el escenario que orilló a JLP a la nacionalización de la banca, solo que en el caso actual se observan dos pretextos o justificaciones: El primero, distraer la atención de la tragedia, de los 40 migrantes muertos en Ciudad Juárez, en lo que se ha calificado como un “crimen de Estado”, y en segundo lugar “curarse en salud”, por anticipado, ante el fracaso para combatir la pobreza, ya que -además de incrementarse en 6 millones- no hay indicadores de mejores niveles de vida para los más vulnerables.

Con la diferencia de que esta vez se trata de una seudonacionalización o “nacionalización” de mentiras, ya que lo que se hizo fue cumplirle el “capricho” a Manuel Bartlett para hacer a un lado al “extraño enemigo”, que profanaba con sus plantas el suelo mexicano, la empresa española Iberdrola.

Por la compra del 87 por ciento de la capacidad instalada de generación eléctrica de Iberdrola se pagarán 6 mil millones de dólares, que a pesos mexicanos son 100 mil millones de pesos, lo que al final resultó un buen negocio para la española.

El prestigiado periodista Enrique Quintana ha señalado que la empresa accedió a la compra por los múltiples insultos y comentarios negativos hacia ellos por parte del propio Presidente de la República y del titular de la CFE.

“Me temo que el nivel de agresión llegó a un punto intolerable y la empresa española empezó a considerar la venta a la CFE (…). Para qué seguir en un país en el que no se respeta el Estado de Derecho y en el que uno de los escenarios más probables es que repita el mismo partido otros seis años”.

Así como Ernesto Zedillo Ponce de León rescató a la banca a través del Fobaproa, ahora la operación señalada se asemeja más a un “rescate” del sector eléctrico, a través de un fideicomiso público creado también por Zedillo en 1994, el Fonadin, después FARAC y con Calderón el Fondo Nacional de Infraestructura, conocido como MIP, que administra la SHCP y del que se desconocen la composición de su capital y los mecanismos de financiamiento y costos financieros de su operación.

Esta venta no representa una nacionalización de la industria, ni cambia la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, únicamente cambia la propiedad de un grupo de centrales eléctricas.

Con esta operación, la CFE no incrementa su participación de mercado en la generación eléctrica.

Iberdrola, en noviembre de 2022, anunció el objetivo de invertir -en los países que tiene presencia, incluido México- 47 mil millones de euros (51 mil millones de dólares) en proyectos de infraestructura de redes y generación renovable en un plazo de tres años, por lo que esta venta le permite liberar capital invertido en proyectos fósiles de mayor antigüedad a nuevos proyectos de energías limpias.

Severo López Mestre, experto en política y regulación energética, señaló: “Respecto a que CFE podría llegar a abastecer el 65 por ciento de la energía eléctrica de México para 2024, lo debemos ver solamente como un anuncio político, ya que el negocio eléctrico a nivel mundial no es ese, lo importante se basa en saber cuánto almacenamiento tienes, cuánta energía solar o eólica generas, entre otros temas.

“El anuncio es atractivo políticamente, pero no agrega muchos puntos respecto hacia dónde va la industria en el mundo”, añade.

Por su parte, el economista Carlos López Jones dijo que “Iberdrola quería deshacerse de las plantas de ciclo combinado, básicamente, porque son plantas viejas y ya depreció todos sus equipos”.

El Presidente López Obrador ha manifestado de manera reiterada que su gobierno debe ser visto como una auténtica “Transformación” -la Cuarta-, que en sus palabras es un cuarto movimiento o “revolución” nacional, al cual le antecedieron la “Independencia nacional” de 1810, “el movimiento de Reforma” y la Revolución Mexicana de 1910.

Sin embargo, a 16 meses de que finalice periodo constitucional del gobierno de la 4T, vale revisar si ha habido alguna “Transformación” o cambio en la política económica respecto de las reglas del mundo neoliberal, cuya expresión más acabada es el T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá).

Con motivo de la “Transformación”, nos preguntamos si hay algún indicador o información, alguna expresión visible o perceptible de que somos un país más productivo, con mejores niveles de seguridad, educación, salud.

¿Tenemos como país una concepción más clara de nuestro devenir histórico y lo que esperamos y queremos para el futuro de nuestros hijos..? Acaso estamos frente a modificaciones y cambios Institucionales con mejores expectativas para todos los mexicanos.

Acaso la anunciada “nacionalización” así como la “transformación” del país son solo simulaciones.

El concepto “transformación” nos remite a un cambio social a la modificación de los pilares mismos de las instituciones sociales, por lo tanto a un cambio de tipo económico, político o cultural.

Hasta ahora estos tres aspectos del cambio en la Cuarta Transformación, lejos de modificarse para el progreso, parecen más deteriorados que nunca.

En lo económico, un juego absurdo en el que el Presidente un día reconoce el importante papel de los empresarios y de la inversión privada y otro día los vilipendia y ahuyenta tales inversiones.

En lo político, el regreso al régimen de “partido único” con la “línea” del poder personal y absoluto del Poder Ejecutivo, aún sobre el Legislativo, al más puro estilo de la “dictadura perfecta”, pero con muchas imperfecciones.

En salud, educación, cultura y ciencia una contrarreforma y la cancelación de apoyos económicos a investigadores, artistas y científicos. ¿Dónde quedó la Transformación..?, o es solo una simulación.

No sería deseable que otro Presidente de la República terminara su gestión, inventando “nacionalizaciones” o pidiendo perdón a los desposeídos “por no haber acertado” el sacarlos de su postración. O peor aún: que mintiera a más de la mitad (los pobres) de 130 millones de mexicanos, haciéndoles creer que son dueños de su petróleo y su electricidad, y que, por ello, pronto tendrán mejores niveles de bienestar y prosperidad… Démosle el beneficio de la duda, aunque con sus hechos en el pasado está difícil, pues en la realidad la mentada Transformación no es más que la destrucción del Estado.

***Académico y consultor.