La vocación por el culto a la personalidad

Porfirio Muñoz Ledo dijo: “La marcha debe ser y será histórica porque es el principio del fin de López Obrador”

MANUEL ZEPEDA RAMOS

Prueba superada, sin duda.

La autoridad lo calculó en 10-12 mil asistentes. Los organizadores, prudentes, en 200 mil. Los especialistas, conocedores y profesionales, en 300 mil. Un intelectual avezado, experto en números y cálculos, en 600 mil. La inmensa mayoría, por supuesto que entusiastas y patriotas, calculó hasta en un millón de asistentes. Lo cierto es que la convocatoria superó todas las expectativas.

Muchos jóvenes y muchos viejos: los que se sienten traicionados por su voto inútil que ahora lo consideran un engaño -los primeros- y los que fueron “corridos” desde el principio, esa clase media especializada de decenas de miles que operaban las oficinas federales, para dar paso a la clientela triunfadora de 90% de lealtad y 10% de eficiencia que ahora tienen de cabeza e inoperante a la burocracia federal improductiva y desastrosa -los segundos-.

¡EL INE NO SE TOCA!

También pequeños empresarios, también muchos, que dan empleos a una decena o treintena de trabajadores y que, gracias a eso, pudieron sobrevivir a la pandemia junto a su familia quienes también marcharon al lado del patrón generoso y visionario que no contó con el apoyo del gobierno para solventar su atrevimiento, pero se atrevió.

Más empresarios y más ricos, diputados, senadores, dirigentes políticos y sindicales, ex presidentes, ex funcionarios, actores, jubilados, todos muchos, en gran número de asistentes, allí estuvieron: cientos de miles. Hubieran abarrotado el Zócalo fácilmente y en qué lío de conciencia se hubiera metido el Presidente, por su ofrecimiento.

Muchos niños que acompañaban a sus padres, abuelos, hermanos; porque fueron familias completas a la marcha. También parapléjicos llevados por su esposa o esposo o hijo, amputados que se movían por sí solos y muchos, muchos hombres y mujeres maduros que se les notaba el orgullo por el deber cumplido.

¡GOYA: CACHÚN CACHÚN! ¡GÜELUM: A LA CACHI CACHI PORRA!

Las dos universidades más importantes de nuestro país: la UNAM y el Politécnico, allí estuvieron con sus maestros. Muchos estudiantes y pasantes de medicina, entre ellos, que no han sido bien tratados, a pesar de que muchos de ellos -algunos ya muertos y alguna vez discriminados- son héroes de la tragedia pandémica.

¡De Mérida a Tijuana, la marcha ciudadana!

Si el número de asistentes nos sorprendió gratamente a la gran marcha en la Ciudad de México, no fue menos en el interior del país y en el extranjero: en más de 50 ciudades del interior de México y en varias ciudades allende la frontera, hubo representaciones numerosas y gratificantes, la gran mayoría de las ciudades con decenas de miles de manifestantes.

¡Somos ciudadanos, no somos acarreados!

En la víspera, un calambre preocupante: los científicos del ambiente anunciaban contingencia ambiental para, justamente, el día de la marcha.

Los manifestantes, de la CDMX y de diferentes ciudades del país que hicieron viaje para marchar en la capital, no se espantaron. Llegaron a su destino y, los citadinos, se movilizaron a temprana hora. Afortunadamente, a las 9 de la mañana se levantó la contingencia y todo listo para el arranque.

Ya estaba José Woldenberg diciendo su discurso, la plaza de la Revolución llena que no cabía nadie y los manifestantes seguían saliendo del Ángel de la Independencia y muchos en calles aledañas se aproximaban al sitio del mitin para oír al fundador del IFE que, después de 8 reformas sugeridas por los partidos de oposición, mayoritariamente peticiones de quien hoy es Presidente de México, se convirtiera en el actual INE, el mayor instrumento ciudadano con el que hoy cuenta la democracia mexicana que nos ha permitido alternar el poder entre los partidos de oposición varias veces, el árbitro democrático más popular y aceptado por los ciudadanos mexicanos y de gran reconocimiento internacional, más popular por varios puntos de diferencia con el actual Presidente de México que también goza de popularidad.

“Nuestro futuro -dijo don José el fundador en la gran plaza de la Revolución- no puede ser resultado de la seducción de un pasado que fue desterrado. No a la destrucción del INE, no a la destrucción de los institutos locales, no al centralismo”. Fueron palabras que siguen resonando en el gran monumento a los héroes de la Revolución Mexicana.

¡Todos de la mano con el INE ciudadano!

El domingo 13 de noviembre, en el cumpleaños del inquilino de Palacio Nacional, fue un parteaguas en la vida ciudadana y democrática de nuestro gran país. Que no quepa la menor duda.

¡A eso vine: a defender al INE!