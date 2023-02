La 4T, devaluada por la inflación

Sin crecimiento económico no hay transformación * Aunque el Presidente López Obrador presume indicadores de manejo internacional como tipo de cambio y récord en envío de remesas, hay otras variables que sí dependen de la economía nacional, como la galopante inflación que en un año se triplicó y es la más alta en 30 años, lo que provocó un aumento de 50 puntos en la tasa de interés que anunció Banxico apenas el 9 de febrero

El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió, en 2018, que bajo su mandato México crecería a un ritmo de 4% anual. Pero, con los datos actuales y las expectativas de los próximos dos años, su sexenio tendría el crecimiento promedio de 0.14%, el más bajo desde Miguel de la Madrid.

Algunas razones del bajo crecimiento son dar prioridad a la “Revolución de las conciencias” y convertir programas sociales en clientelismo electoral. Además de ahuyentar la inversión extranjera y nacional con algunas acciones como: cancelación del Aeropuerto de Texcoco que sería el primer HUB de Latinoamérica; cancelar las rondas petroleras y contratos de CFE, reforma eléctrica anticonstitucional; no respetar la división de Poderes; atacar y acotar los organismos constitucionales autónomos: Banxico, Cofece, INAI, CNDH, Coneval, Banxico; amenazar con destruir el INE y con ello nuestro avance democrático; no avanzar en mejorar el Estado de Derecho al no respetar la Constitución, frenar el Sistema Anticorrupción y la procuración de justicia con una Fiscalía General subordinada a las directrices políticas del Ejecutivo, así como enarbolar un discurso de división y polarización de los mexicanos, lo cual ha creado incertidumbre e indefinición de reglas claras para la inversión, además de falta de apoyo a las Pymes y emprendedurismo.

Aunque el Presidente López Obrador presume indicadores de manejo internacional como tipo de cambio y récord en envío de remesas, hay otras variables que sí dependen de la economía nacional, como la galopante inflación que en un año se triplicó y es la más alta en 30 años, lo que provocó un aumento de 50 puntos en la tasa de interés que anunció Banxico apenas el 9 de febrero, por lo que se vislumbra un panorama de la economía nacional cada vez más complejo. Además, estas variables inciden negativamente en el crecimiento económico, que es el único camino para la verdadera transformación, para disminuir la desigualdad y la pobreza, para generar más y mejores empleos y en general para que el gobierno pueda financiar todas sus actividades, programas sociales, de educación, de salud y para la seguridad y procuración de justicia.

“Crecimiento económico”, entendido como el aumento en la producción de bienes y servicios en una economía, y por lo tanto su valor en un periodo determinado. Medido como el PIB, que refleja el valor de todo lo que se produjo en un año y compararlo con el valor de todo lo que se produjo durante el mismo periodo del año pasado.

Los principales factores y condiciones para generar crecimiento económico son:

Estabilidad económica, que se deriva de la estabilidad política, seguridad jurídica y Estado de Derecho; inversión de capital que genera empleo, cuando los trabajadores tienen a su disposición más instrumentos para el cumplimiento de sus asignaciones, más máquinas, herramientas, es una señal de mejora de condiciones para producir más bienes y servicios.

El capital físico de un país está conformado por toda infraestructura como lo son puertos, rutas, además de también automóviles, camiones, aviones, barcos, computadoras, robot.

El capital humano de un país es otro elemento fundamental para su desarrollo, éste se relaciona con el potencial en educación y capacitación técnica.

Su objetivo es que las sumas del trabajo de los profesionales más cualificados puedan generar un mayor crecimiento de la economía a nivel agregado.

El progreso tecnológico se refiere a combinar de una mejor manera los insumos, máquinas y conocimientos más avanzados para rendir mejores resultados de producción.

Son muchos quienes indican que la clave del crecimiento económico está en el progreso tecnológico.

Tomando las cifras oficiales del 2018 al 2021 y la expectativa de crecimiento del Grupo Financiero Base para el resto del sexenio, se espera que la economía mexicana crezca un total de 0.84% entre 2018 y 2024.

Con ello, al final del sexenio de la 4T el Producto Interno Bruto de México habrá crecido a un ritmo de 0.14% anual… la tasa más baja desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), cuando el país creció 0.58% anual en promedio.

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO POR SEXENIO

Para que se den una idea de una forma comparativa, te decimos el crecimiento económico de los últimos presidentes: Carlos Salinas de Gortari, 4.18; Ernesto Zedillo Ponce de León, 2.97; Vicente Fox Quesada, 2.02; Felipe Calderón Hinojosa, 1.77; Enrique Peña Nieto, 2.53, y AMLO tendría un 0.14 por ciento.

El crecimiento con la 4T sería bajísimo, esto tomando como fuente el Grupo Financiero Base con información del INEGI.

México, entre los países más alejados de la recuperación del PIB. El Grupo Base también indicó que nuestro país tiene la sexta economía entre las 50 más grandes del mundo, que está más lejos de alcanzar los niveles previos a la pandemia.

En 2020, la economía mexicana cayó 8.38% en términos reales y creció a una tasa anual de 5% en 2021. No obstante, el PIB de México sigue siendo 3.61% más pequeño que en 2019, antes de la llegada del Covid.

Hace algunos años, especialistas en “Economic Growth” de Inglaterra y Francia en la búsqueda de las principales variables que propiciaron el vertiginoso crecimiento económico de los “Tigres asiáticos” (China, Corea, Singapur y Hong Kong) iniciado en la década de los 90s, publicaron un ensayo que llamaron “Decálogo de la Autopista del crecimiento económico”.

Solo los enunciaremos y veremos si en este gobierno se cumplen algunos.

1.- ACUERDO NACIONAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. No cumple. Nunca se mencionó como prioridad en la política económica, ni se convocó a todos los sectores a una cruzada nacional en pro del crecimiento.

2.- ESTABILIDAD MACROECONÓMICA. Sí cumple. Es una tarea del Banxico, herencia del neoliberalismo y del T-MEC. Habrá que controlar la inflación.

3.- INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA. No cumple. Si bien hay buenos niveles de inversión, deberían estar casi al doble si no se hubiera ahuyentado la inversión, por lo que apuntamos al principio de este artículo.

4.- EMPLEO Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO. No cumple. Contra reforma educativa y falta de calidad en capacitación técnica media.

5.- SEGURIDAD JURÍDICA Y ESTADO DE DERECHO. No cumple. Fiscalía subordinada y ataques a la SCJN; procuración e impartición de justicia, estancadas.

6.- AHORRO. No cumple. Indefiniciones y cambios en las Afores, pensiones del IMSS e ISSSTE.

7.- SEGURIDAD. No cumple. Los mayores índices de inseguridad en los últimos 20 años, a pesar de la militarización.

8.- PLAN INFRAESTRUCTURA. No cumple. Carencia de plan, solo concentración en las obras emblemáticas: AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya.

9.- INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y PROGRESO TECNOLÓGICO. No cumple. Retroceso en la materia, eliminación de fondos y falta de apoyos a la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Sin agenda digital.

10.- PROYECTOS ESPECIALES. No cumple. Sin nuevos fondos de apoyos por regiones y giros productivos. Sin apoyos a Pymes, a los emprendedores y a la productividad. Falta de apoyos al campo y a la certificación de calidad agropecuaria y ganadera, vuelta a precios de garantía.

Todo indica que deberemos esperar otro sexenio para reencauzar a México en el camino del crecimiento económico, que permita al país dar el gran salto hacia un crecimiento sostenido, con todos los beneficios que ello implicaría: Reducir pobreza, mejorar programas de salud, educación, seguridad, así como procuración e impartición de justicia. Alcanzar el anhelado Estado de Derecho con mayor justicia y bienestar social.

Lograr un Acuerdo Nacional de gran envergadura, que trascienda y sea palanca de progreso y desarrollo, en el que participen todos los sectores sociales. México y los mexicanos lo merecen.

***Académico y consultor.