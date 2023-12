El gran reto del TEPJF

Candidato a la CDMX por el Frente Amplio por México * Su precipitada elección sorprendió a propios y extraños, y provocó el enojo de otro de los aspirantes, el priísta Adrián Rubalcava * Su presunta corrupción con el Cártel Inmobiliario, el escándalo que lo persigue * Recuperar la Ciudad de México, su gran reto

MARCO ANTONIO FLORES***

La designación cupular de Santiago Taboada Cortina como candidato del Frente Amplio por México (FAM), integrado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD), para la Jefatura de Gobierno de la CDMX, parece haber sido un desperdicio de impacto mediático democrático, que podía haber capitalizado la oposición en la entidad más importante del país.

No se desarrolló el proceso con un procedimiento democrático y los tiempos de selección se precipitaron. La elección de Xóchitl Gálvez como candidata del FAM a la Presidencia, en cambio, tuvo un amplio consenso, se observó un proceso democrático y captó el interés de millones de mexicanos.

El pasado 15 de noviembre, el panista Taboada Cortina, el priísta Adrián Rubalcava y el perredista Luis Espinosa Cházaro se registraron, cada uno en la sede de su respectivo partido, como aspirantes a la Jefatura de Gobierno del FAM para participar en un método de selección.

Sin embargo, tres días después, sin siquiera dar a conocer encuestas públicas, los líderes nacionales del FAM informaron que “El ciudadano Santiago Taboada Cortina recibió el respaldo de la totalidad de los integrantes del órgano de gobierno y, por lo tanto, es considerado precandidato de la Coalición Va por la Ciudad de México”.

Tampoco se dio el compás de espera para aprovechar que la selección de la candidata de Morena, Clara Brugada, no dejó contentos a gran cantidad de ciudadanos morenistas.

De acuerdo con una encuesta de El Financiero, el 51 por ciento de los entrevistados le pareció injusto que García Harfuch no haya sido seleccionado como candidato de Morena.

En la encuesta de El Financiero, publicada el pasado 22 de noviembre, al arranque de las precampañas, Brugada, abanderada de Morena-PVEM-PT, tiene una ventaja de 13 puntos sobre Santiago Taboada, del FAM, rumbo a la elección de jefe de Gobierno de la Ciudad de México de junio de 2024.

De acuerdo con la encuesta realizada del 17 al 19 de noviembre a 800 adultos en la capital vía telefónica, Clara obtiene 47 por ciento de preferencias, Santiago tiene 34 por ciento y Salomón Chertorivski, del partido Movimiento Ciudadano (MC), inicia con 8 por ciento de preferencia electoral.

La precipitada elección de Santiago Taboada sorprendió a propios y extraños, y provocó el enojo de otro de los aspirantes, el priísta Adrián Rubalcava, quien descalificó al panista y se ufanó de que él sería un “ganador” al afirmar: “No entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares”.

Toda vez que, en otro careo hipotético, de El Financiero, Adrián Rubalcava obtendría solo un 3% de preferencias, Brugada 45%, Taboada 33% y Chertorivski 9 por ciento.

TRAYECTORIA

Santiago Taboada, de 38 años de edad, tiene una sólida preparación académica.

Es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la Universidad de Georgetown y estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España.

Comenzó su carrera política en 2004 como asesor parlamentario de la Comisión de Juventud y Deporte en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

De 2008 a 2010 fue secretario de Acción Juvenil del PAN en el DF. En 2011 fue coordinador de modernización administrativa de la delegación Benito Juárez.

De 2012 a 2015 fue diputado a la VI Legislatura de la ALDF, en la que se desempeñó como vicecoordinador de la bancada panista.

En 2015-2018 ocupó el cargo de diputado federal y por designación de la Cámara de Diputados fue diputado constituyente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

A partir de 2019 fue electo alcalde de Benito Juárez con el 48.8% de votación.

En 2021 Taboada anunció su candidatura para ser reelecto a la alcadía y logró obtener una holgada victoria con el 68.05% de los votos, de acuerdo con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

LO BUENO

En una entrevista para Imagen Noticias, el alcalde de esta demarcación destacó los logros obtenidos durante su gestión 2021-2024 en materia de seguridad.

“En la última encuesta de percepción, nos pone como la alcaldía más segura para vivir en la ciudad y la segunda más segura para vivir en el país… hemos venido desmantelando redes que de una u otra manera impactaban en la alcaldía”, añade.

Santiago dijo que el programa Blindar Benito Juárez es uno de los mayores logros, el cual ha generado buenos números para la alcaldía y ha sido ejemplo para otras alcaldías.

“Este programa tiene que ver no solamente con un tema de policías, tiene que ver con un tema de tecnología, con un tema de herramientas y capacitación. Este es un buen ejemplo de cómo en una estructura municipal, o en este caso desde la alcaldía, puedes con policías civiles bien capacitados dar buenos resultados”, agrega.

Hizo énfasis en su compromiso con las mujeres.

“Nosotros transformamos la universidad de la mujer en una casa aliada, es decir, en un refugio de estos que el gobierno le quitó el dinero a las mujeres, estos refugios son para mujeres víctimas de violencia. Estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido”, expresa Taboada.

Otro de los puntos que destacó fue el de espacios públicos.

“Se invierte el dinero, se invierte para que tengan una buena escuela, un buen deportivo público, una buena calle”, comenta el panista.

Santiago señaló que “se trata, de comparar cómo en una ciudad sí se pueden hacer las cosas mejor, cómo en una ciudad tenemos un ejemplo de que hemos construido la alcaldía menos desigual de este país, porque no importa de qué lado de la alcaldía vivas, tienes buenos servicios, tienes seguridad, tienes calidad de vida y eso es lo que queremos construir también en un proyecto de ciudad”, finalizó.

LO MALO

El perfil de Taboada Cortina y su aceptación entre las clases medias de Benito Juárez no es garantía para que pueda captar a los electores de amplios sectores populares de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tláhuac o Iztacalco.

No sabemos si el hecho de estar en la mira del Presidente de la República sea un gran mérito o un estatus que lo hace vulnerable. Hay que recordar que desde el 10 de julio de 2023, López Obrador lo destapó en una Mañanera.

El Primer Mandatario aseguró que “el panista será la apuesta de la oposición para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”, a lo que Taboada replicó: “La ola opositora al régimen autoritario transformará la CDMX en lo que ustedes no pudieron. A nosotros no se nos caerá el Metro, no le llamaremos desapariciones a los feminicidios, ni usaremos recursos públicos para perseguir a quienes no piensan como nosotros. Les daremos una lección de democracia”.

Aseguró el Ejecutivo federal que el apoyo de la “cúpula” a Taboada es por la amplia preferencia obtenida en las elecciones en Benito Juárez en 2021.

LO FEO

Luego de que se dieran a conocer los escándalos de presunta corrupción de Santiago con el Cártel Inmobiliario, el alcalde denunció a Ernestina Godoy, fiscal de la capital del país, y acusó ser víctima de una persecución.

Claudia Sheinbaum negó dichas acusaciones y dijo que el gobierno capitalino no tenía nada en su contra, sino que la investigación era de la Fiscalía, que es autónoma.

En respuesta Taboada fue a la estación Pantitlán de la Línea 9 del Metro para decirle a Sheinbaum que no tenían nada que lo comprometiera y que en el Metro “la esperaba” para rendir cuentas, esto en torno a la caída de un tramo elevado de la Línea 12 el 3 de mayo de 2021, que dejó un saldo de 26 muertos y una centena de heridos.

Santiago ha sido acusado reiteradamente de actos de corrupción por parte de la Fiscalía capitalina, que hizo pública la declaración de un empresario del ramo de la construcción que denunció actos de corrupción e incluso extorsión en su contra.

En un video presentado por Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, se detalla que en 2019 el alcalde Taboada solicitó al empresario llevar a cabo obras de remodelación en el edificio BJ2.

Relató que el presupuesto de la alcaldía para dichas obras fue por 25.6 millones de pesos, mismas que se iniciaron en febrero y concluyeron en noviembre, sin embargo, del pago prometido solo fueron liquidados 15.5 millones de pesos.

El panista acusó a la Fiscalía de utilizar la declaración de un empresario para involucrarlo en la investigación sobre corrupción inmobiliaria.

Aclaró que el empresario no tuvo obras en curso o nuevas entre 2018 y 2021, que todas las obras fueron a través de licitación pública, mismas que están publicadas en la gaceta oficial de la Ciudad de México, y las fechas no corresponden a los hechos.

El alcalde panista consideró que los señalamientos contra él son parte de una campaña de desprestigio que tiene fines políticos.

La apuesta de la oposición para rescatar la CDMX -la joya de la corona de Morena- no inició bien por el procedimiento de elección del candidato de la oposición.

Veremos si en la campaña Santiago Taboada es capaz de convencer a millones de capitalinos de amplios sectores populares de la capital, que a la fecha están capturados por el grupo que gobierna la capital desde hace más de 25 años.

***Académico y consultor.