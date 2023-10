El golpe de Estado contra el Poder Judicial

Una afrenta contra la división de Poderes y al régimen democrático constitucional * La Constitución Política y la justicia están del lado del PJF para defender su autonomía e independencia, y para todo mundo es sabido que esta reforma legislativa parece una consigna presidencial, una venganza o una narrativa electoral para 2024

MARCO ANTONIO FLORES***

En la hora actual, cuando está por consumarse la más grande agresión al Poder Judicial, por parte del Poder Ejecutivo, cómo se extraña a Porfirio Muñoz Ledo, el mejor tribuno, jurisconsulto y constitucionalista que ha tenido la izquierda, una inteligente y valiente voz autocrítica contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, quien sabía poner las palabras y calificativos precisos a las acciones que atentaban contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la democracia.

En sus palabras, lo que está ocurriendo en contra del Poder Judicial equivaldría a un auténtico Golpe de Estado contra la división de Poderes y nuestro régimen democrático constitucional. Una afrenta al Estado de Derecho.

Esta vez el Presidente López Obrador y su partido Morena están a punto de debilitar al Poder Judicial de la Federación y con ello atentar contra la mejora en la impartición de justicia.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados acaba de aprobar la eliminación de 13 de 14 fideicomisos, que alcanzan un monto de 21 mil millones de pesos y que son la base de su operación técnica y administrativa desde hace casi 30 años.

El siguiente paso, que parece inminente, es que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe el dictamen, que ya sucedió, y que seguramente será aprobado en el Senado de la República, en base a que Morena tiene las mayorías absolutas en ambas Cámaras.

Con la extinción de tales fideicomisos se afectan de un plumazo los ahorros y derechos adquiridos de los trabajadores, conforme al Artículo 123 Constitucional, apartado B, fracción XI, inciso c; así como la construcción y remodelación de decenas de juzgados, tribunales y oficinas administrativas del Poder Judicial en todo el país.

Todo indica que el presupuesto ya no les alcanza para concluir las grandes obras faraónicas de la 4T, o peor aún, que ante el horizonte de las elecciones federales, esos recursos se vayan a destinar al fondeo de las campañas electorales.

No es de extrañar, pues Morena es un barril sin fondo. Acabar con los fideicomisos no es nuevo para el gobierno federal.

Cabe recordar que en esta administración morenista se han extinguido importantes fondos o fideicomisos por un monto aproximado de setenta mil millones de pesos.

Entre los fideicomisos que ya “chuparon” están, entre otros, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, el Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, diversos Fondos Sectoriales y Estatales en Ciencia y Tecnología, de Conacyt, y otros en el area de cultura y economía, sin olvidar los recursos de apoyo para el cine y el deporte.

La Constitución Política y la justicia están del lado del PJF para defender su autonomía e independencia, y para todo mundo es sabido que esta reforma legislativa parece una consigna presidencial, una venganza o una narrativa electoral para 2024.

Es del dominio público que el Presidente López Obrador impulsa un discurso de odio en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de algunos de los ministros que integran su pleno, desde que llegó la ministra presidenta Norma Piña Hernández y luego de cada una de las sentencias que no han gustado al Ejecutivo federal, como las reformas eléctrica y electoral.

En 2023 todos recuerdan cómo fue quemada una efigie de la ministra presidenta en plena Plaza de la constitución, durante una de la gigantescas manifestaciones en defensa del INE. Está en la memoria colectiva el plantón que se tuvo frente al edificio de la SCJN, con burdos “porros”, golpeadores que pretendían presionar a los ministros para que no votaran contra el Plan B de la reforma electoral. Hasta un ataúd trajeron de Veracruz con la imagen de la ministra presidenta. Apenas esta semana el Presidente Andrés Manuel afirmó en su Mañanera que el Poder Judicial “no sirve para nada”… y repite cada vez que quiere que los ministros tienen sueldos y prestaciones que equivalen a siete veces de su salario como presidente.

Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, ha señalado que ese discurso de odio se ha comenzado a replicar en todo el país por funcionarios, legisladores y seguidores del Primer Mandatario, cuando lo único que han hecho los ministros es defender la Constitución Política, haciendo uso de las facultades que les confiere para hacer frente a actos de autoridad que no se encuentran de conformidad con el marco legal vigente.

“Son una serie de palabras, expresiones, manifestaciones que están promoviendo la violencia e incitando a la ciudadanía que tiene simpatía con la 4T con el propósito de seguir atacando al Poder Judicial, especialmente contra la Suprema Corte y los ministros que han ejercido sus facultades con autonomía”.

También la virtual candidata presidencial oficial Claudia Sheinbaum ha secundado y replica el discurso presidencial y ha manifestado estar de acuerdo en la eliminación de gran parte del presupuesto del PJF y apoya la propuesta presidencial para que sus integrantes sean electos por voto popular, cuando es sabido por especialistas en derecho que la SCJN no debe resolver con base en lo que opinen mayorías o minorías.

Si sus integrantes se nombran por voto directo entonces van a necesitar hacer campaña, lo cual requiere dinero, lo que implicaría que se involucraran partidos y grupos de poder, y al ser “electos” estarían comprometidos con sus patrocinadores. Hay que tener presente que cuatro de los actuales ministros fueron propuestos en este gobierno por el Presidente AMLO y aprobados por el Senado.

El Poder Judicial debe estar integrado por reconocidos abogados, que por su experiencia garantice el cumplimiento de su misión fundamental, que es la de controlar que legisladores y el Presidente cumplan con lo que establece la Constitución Política y sus leyes, así como el respeto a los derechos de las minorías. Eso da lugar a un sistema de pesos y contrapesos.

El Presidente López Obrador, que no es abogado y al parecer no lo asesoran correctamente, se equivoca al afirmar que la SCJN ha asumido una actitud de oposición a su gobierno y al Congreso, donde su partido tiene mayoría, cuando lo único que ha hecho es asegurar que tanto el Primer Mandatario como los legisladores cumplan con la Carta Magna y las leyes que de ella emanan para que las mayorías no incurran en arbitrariedades y así garantizar que se impida la violación del marco constitucional contra las minorías.

El Presidente AMLO en la Mañanera ha reiterado una y otra vez que los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial gozan de privilegios, cuando en realidad se trata de sueldos y prestaciones que han logrado a lo largo de décadas y apegados a la ley.

Según las cuentas del Ejecutivo federal, un ministro gana siete veces más que él, pero si consideramos todas las prestaciones y gastos que tiene él como representante del Poder Ejecutivo, quizá las diferencias se invertirían.

¿Acaso el Primer Mandatario no merece tener a su servicio en Palacio Nacional a miles de militares, cocineros, ayudantes, asesores, médicos, enfermeras y hasta un sastre que le tiene un estreno diario de trajes con finísimos cortes?

En sus giras el uso de aviones del Ejército Mexicano, convoyes con hasta 20 Suburban blindadas, con cientos de escoltas militares y civiles (el nuevo Estado Mayor Presidencial).

Claro que su investidura lo merece, pero lo que no es congruente es hablar de “austeridad” cuando se vive como un rey en un gran Palacio rodeado de lujos y comodidades.

A millones de mexicanos les place que así sea y que nuestro Presidente viva como un digno jefe de Estado, sin embargo, como dijera el clásico, “pero qué necesidad” de atacar a otro poder que es de sus iguales.

Si bien es cierto que hay mucho que hacer para mejorar la impartición de justicia y existen grandes rezagos, como el hecho de que cientos de personas estén privadas de la libertad con “prisión preventiva”, por años sin una sentencia, esto es resultado de investigaciones y expedientes mal integrados por parte de la Fiscalía General de la República, lo que dificulta que los jueces tengan elementos para dictar sentencia o dejarlos en libertad.

En esta materia hay mucho por hacer y se requiere un diagnóstico preciso, además de gran voluntad y coordinación entre el PJF y la FGR para avanzar en una de las demandas más sentidas: la correcta impartición de justicia.

La solución no es debilitar ni atacar a la SCJN, hay más positivos que negativos en ese Poder para avanzar en el Estado de Derecho.

Ya lo advertía hace unos dias el ministro Alberto Pérez Dayan: “Somos un suculento platillo para los gobiernos populistas y fracasados”, cuando el titular del Poder Ejecutivo federal amenazó con recortar presupuesto a la SCJN.

Un detalle a resaltar es que en el Senado hay también fideicomisos… ¿lo tocarán?

***Académico y consultor.