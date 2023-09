Delfina Gómez, la esperanza del Estado de México

Atrás queda la hazaña de la victoria electoral, ahora inicia el reto para acabar con los problemas que agobian a mexiquenses * El arribo de la maestra a la más importante gubernatura del país parece ser el preámbulo y la confirmación de que es el tiempo de las mujeres y que en 2024 tendremos una mujer como presidenta de la República

MARCO ANTONIO FLORES***

En 2023 la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se pone a la vanguardia en la representación política femenina nacional.

Su hazaña fue gigantesca, logró hacer a un lado al PRI en su bastión más representativo, después de dominar la entidad durante noventa y cuatro años, así como derrotar al poderoso grupo Atlacomulco, formador de la los más distinguidos políticos de talla nacional e internacional como lo fueron Isidro Fabela, Adolfo López Mateos y Gustavo Baz, pero también de célebres exgobernadores corruptos, que amasaron fortunas a su paso por el Edomex.

Desde 1979, año en que fue elegida Griselda Álvarez como la primera mujer gobernadora de México, ninguna otra gobernadora había cimbrado el estatus político nacional como lo hizo la maestra Delfina Gómez al ser la primera gobernadora de la entidad mexiquense.

La primera entidad en importancia política y económica del país, solo después de la Ciudad de México. Casualmente Griselda Álvarez también fue maestra de la Escuela Normal de Maestros, que hace cuarenta y cuatro años al tomar posesión dijo: “Vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres; sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”, referencia que ahora parece actualizar Delfina Gómez con su triunfo.

ORIGEN HUMILDE

La también llamada maestra es producto de la cultura del esfuerzo y tiene un origen humilde y auténtico del pueblo. Es hija de un padre albañil y una madre costurera.

Llegó a vender pan para completar los gastos de la casa y los propios. En su entorno “La maestra Delfina”, como todos la conocen, saben que toda su vida ha vivido en la misma casa en Texcoco.

Durante décadas ha enseñado en escuelas públicas. En 2012, cuando era directora de una escuela primaria de Texcoco, Gómez participó en una campaña electoral. Un año después se convirtió en presidenta municipal de Texcoco por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al tiempo que Andrés Manuel López Obrador se convertía en candidato presidencial por segunda vez por el mismo PRD.

En 2015, Gómez Álvarez, ya como diputada federal, llamó la atención de Andrés Manuel López Obrador cuando votó en contra de las reformas neoliberales de los conservadores del PRIAN. Al respecto ha reiterado: “Por eso me manifesté en contra de la mal llamada Reforma Educativa de Peña Nieto. Legislé por la obligatoriedad de la educación superior, en favor de la inclusión de las personas con discapacidad, renuncié a los lujos y privilegios y doné la mitad de mi salario para la creación de 8 universidades”.

Dos años después, en 2017, como candidata a la gubernatura del Estado de México, sorprendió a propios y extraños logrando un reñido y polémico segundo lugar, a solo 2% de diferencia, debajo de Alfredo del Mazo Maza.

En aquella primera candidatura de la maestra, López Obrador tuvo la intuición y visión política de apoyarla incondicionalmente, por ello dijo: “Como bendición, porque así es -pueden decir por virtud, fortuna-, tenemos una candidata en el Estado de México de lo mejor, una mujer que encarna la bondad y la honestidad de nuestro pueblo”.

UNA MAESTRA TRANSPARENTE

Durante la campaña de 2017 se vio a una maestra franca y transparente, de sonrisa abierta y natural que comía tamales y tacos en la calle con la gente de a pie; vestía de forma sencilla, con jeans y blusa.

Se hizo pública su afición por los animales, se detenía a acariciar a los perros sin dueño. Tiene dos perros que ella adoptó hace varios años, el ‘Canelo’ y el ‘Balín’.

En esa memorable campaña de 2017, Delfina Gómez contó anécdotas de su vida: que no se casó, que no tuvo hijos, que vivía feliz con sus mascotas.

“No se necesitan muchas cosas para poder ser un buen gobernante. Solamente se necesita corazón y honestidad para poder hacerlo”, dijo.

Delfina Gómez perdió la elección en 2017, pero su carrera política continuó. En 2018 la maestra fue electa senadora de la República, cuya gestión resumió así: “Como senadora defendí las reformas y proyectos de la 4T, promoví 11 iniciativas de ley, como recortar el gasto de los partidos políticos, aumentar las sanciones a quienes talen nuestros bosques y proteger los derechos de los animales de compañía”.

En 2020 el Presidente Andrés Manuel la nombró secretaria de Educación Pública. Al respecto Gómez expresó: “Estoy orgullosa de haber sido la segunda mujer y la primera maestra normalista titular de la SEP”, siendo parte del gabinete de “Ya Sabes Quién”.

“Mejoramos la enseñanza con nuevos planes y programas de estudio, otorgamos becas Benito Juárez a más de 17.7 millones de estudiantes y atendimos 113 mil planteles con La Escuela es Nuestra. Además, 650 mil trabajadoras y trabajadores de la educación por fin obtuvieron una base”, añadió.

LA SEGUNDA FUE LA VENCIDA

En 2022 renunció para buscar la gubernatura del Estado de México por segunda vez lo que culminó con su triunfo contundente el pasado 4 de junio de 2023.

Al tomar posesión como gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina ha señalado que una de las primeras acciones que llevará a cabo será “Bajar los salarios a los funcionarios de primer nivel, desde la gobernadora hasta los secretarios de Gobierno y los de abajo, los directores. Yo creo que esa sería la primera, porque es una manera de compensarle al pueblo toda la confianza que tiene”.

Ha reiterado que “si de algo me lamentaría es de no cumplir con lo prometido a los 125 municipios que conforman el Estado de México y que he visitado durante mi campaña.

“Imagínese que yo le fallara a esta gente… es lo único que tienen (…) Que tú los defraudes sería la muerte para mí y no política sino una muerte de conciencia”.

La maestra siempre se ha superado en su preparación académica. Es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una maestría en Educación, con especialidad en Administración de Instituciones Educativas, por el ITESM (Tec de Monterrey).

Fue maestra de educación primaria durante la mayor parte de su carrera profesional, desempeñándose como tal desde 1982 hasta 1999.

De 1998 a 2012 fue subdirectora auxiliar de Proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México y de 2002 a 2012 fungió como directora del Centro Escolar “Nezahualcóyotl”, ubicado en Texcoco.

PERSONALIDAD AUSTERA Y POPULAR

Su trayectoria y personalidad sencilla, austera y popular, ha dejado atrás la polémica resolución de enero de 2022, por la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió multar con 4 millones de pesos a Morena por operar una red de financiamiento ilegal, que en el caso de ella no fue para su provecho personal, sino en aras del apoyo a un movimiento político nacional por el cual siempre tuvo una firme convicción.

En relación a su sucesora, Alfredo Del Mazo Maza, en su sexto y último informe de gobierno, puntualizó: “El triunfo de la maestra Delfina Gómez es una decisión histórica de los mexiquenses, es la primera vez que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos”.

El arribo de la maestra Gómez a la más importante gubernatura del país parece ser el preámbulo y la confirmación de que es el tiempo de las mujeres y que en 2024 tendremos una mujer como presidenta de la República.

En el Estado de México, como en todo el país, millones de mexiquenses ponen su esperanza en que las mujeres abrirán un nuevo y verdadero cambio, una auténtica trasformación que dé por resultado una mejor impartición de justicia, el combate eficaz a la corrupción y la impunidad.

INICIA UNA NUEVA ERA

El Edomex ya tiene un nuevo gobierno, que triunfó con un gran apoyo popular. De Delfina se esperan nuevas políticas públicas en salud, educación y seguridad, que lleven a esa entidad a mejores estados de bienestar y prosperidad.

Desde septiembre de 2023, con el Estado de México, millones de mexicanos esperan que inicie una nueva etapa en la vida nacional y en 2024 resonará la hora de las mujeres, cuando México elija a su primera Presidenta de la República.

Que sea por el bien de las futuras generaciones de mexicanos. México está por encima de todo y es más grande que cualquier cosa.

***Académico y consultor.