AMLO, ¿líder demócrata o aprendiz de tirano?

Populismo, el primer paso para el comunismo * ¿El Presidente está a la altura de un Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Daniel Ortega? Sus “adversarios” aseguran que ese puede ser su plan, pues muchos dictadores han dejado desgracias en sus países

POR FRAY LALITO

“Cómo convertirse en un tirano” es una serie documental de Netflix que explica detalladamente cuáles fueron los pasos, o las reglas, que siguieron grandes dictadores o tiranos del mundo del siglo XX, como Adolfo Hitler, Joseph Stalin, Mussolini, Saddam Hussein e Idi Amin.

Se establecen a través de las “reglas” características y acciones que fueron un común denominador para esos célebres personajes.

Aunque no se incluyen mandatarios recientes o actuales como Díaz Cannel, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, los patrones que se explican se ajustan al ciento por ciento.

Lo interesante es realizar el ensayo en la persona del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que son muchos políticos, intelectuales, periodistas y figuras públicas que lo han calificado como un potencial dictador.

Hasta antes de las elecciones de junio de 2021, esos mismos no dudaban que su intención era reelegirse y que ello ocurriría por dos motivos: Primero, porque al final del sexenio los avances serán inobjetables, aunque sea sólo en la “percepción” de una gran mayoría de mexicanos y no querrán que se interrumpa la transformación.

Segundo, porque se hará evidente que no se habrán alcanzado las metas de la Cuarta Transformación por culpa del coronavirus, por la herencia del periodo neoliberal, porque no bastan 6 años para remediar el mal que se hizo durante 36 años, por los “conservadores”, por la prensa “fifí”, por las clases medias.

En todo caso, la mayoría (clientela electoral) podría pedir la reelección a través de consultas públicas, revocación de mandato -a contario sensu- o mediante modificaciones constitucionales, lo cual sólo sería posible si se consolida la alianza PRI-mor en el Congreso y si lo permite Washington.

La pregunta que surge es: ¿podría AMLO aspirar a convertirse en un dictador o un tirano, al estilo Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Daniel Ortega?

Sus “adversarios” aseguran que ese puede ser su plan, pues muchos son los dictadores que han dejado desgracias en nuestra historia.

Cuando volvemos la vista hacia atrás y somos conscientes de la crueldad y la maldad que afligieron a su pueblo, nos queda una sensación de rabia, incredulidad y la necesidad de encontrar respuesta a muchas preguntas que buscan, precisamente, que la historia no se repita.

Lo que está claro es el mensaje que nos dejaron, como ciudadanos debemos estar alerta, pues una vez que nos van quitando poder, es un buen campo para que ellos afloren.

REGLAS DE LA TIRANÍA

Revisemos las “reglas” de “Cómo convertirse en un tirano”, que siguieron los más famosos dictadores contemporáneos, expuestas en el documental de Netflix.



Número uno: Cree en ti mismo.- El tirano se tiene una confianza megalómana, es un narcisista que se siente el centro del universo.



Duvalier, el dictador de Haití, se creía un “ser eterno” y Saddam Hussein un “Elegido de Dios”.

Hitler decía ser un “Iluminado que camina como sonámbulo hacía su destino”. AMLO dice que sólo le pertenece al pueblo.



Número 2: La indignación vende.- El tirano debe demostrar al pueblo, o a las masas, que sus enemigos son tus enemigos. Elegir ‘chivos expiatorios’. Hitler le metió en la cabeza al pueblo alemán que eran víctimas de una “conspiración judía”, atrás de la cual estaban Wall Street y el comunismo soviético.

El tirano debe “habilitar” a la gente a ser ellos mismos, ponerles un enemigo enfrente, los ricos, los yanquis, la prensa, las clases medias. Mostrarle al pueblo que eres uno de ellos. AMLO y Hugo Chávez coinciden al afirmar: “Ya no me pertenezco, ahora sólo le pertenezco al pueblo”.

Número 3: Diseña la identidad del movimiento.- Establecer los símbolos y la identidad. Con Hitler fue la lucha de Alemania contra la conspiración, el partido nazi abanderado por una suastica. AMLO estableció un Movimiento Regenación Nacional (Morena) para luchar contra el neoliberalismo y los conservadores enemigos del pueblo. Todas la mañanas vemos en el fondo del discurso el emblema con los héroes de la primeras tres transformaciones. El héroe de la cuarta, el que nos habla.

Número 4: Elige cuándo atacar. Paciencia y perseverancia para mantenerse listo para atacar y tomar el poder. A Hussein le llevó 16 años filtrarse en la primera esfera política de Irak.

A Stalin le llevó 7 años, primero adulando a Lenin y después tomando su lugar. A AMLO le llevó 18 años llegar al poder, en 2018 aprovechó la coyuntura de los casos oprobiosos de corrupción y la narrativa del neoliberalismo versus los pobres. No hay mejor oportunidad que una buena crisis para tomar el poder.

Número 5: Compra la lealtad.- Pon a los tuyos en defensa de los recursos naturales del pueblo: Petróleo y electricidad, además de repartir recursos económicos entre el pueblo, mejor conocidos como programas clientelares.

Número 6: Impón tu dominio mediante manipulación psicológica.- Mantener a los rivales asustados y con miedo. Legisladores y lideres prianistas. Cualquier crítica responde con ataques, como ha ocurrido con muchos periodistas e intelectuales.

Número 7: Gobernar mediante el miedo.- Común denominador de los dictadores. Ejemplos: Idi Amin y Hugo Chávez usaron al Ejército para tener todo el apoyo. Infundir miedo, si fuera el caso, para mantenerse en el poder. Apoderarse de las instancias de persecución legal y penal como el SAT, la UIF y la FGR con fines políticos.

Número 8: Usa leyes como armas.- Quita poder a los jueces, piérdele el respeto a los otros Poderes. Mandar una iniciativa de ley y ordenar al Legislativo que no se le cambie ni una coma es ignorar la división de Poderes. Manipular la impartición de justicia con sesgo y propósitos políticos.

Número 9: Controla la verdad y censura todo.- La verdad es un problema para los autoritarios. En las mañaneras se han contabilizado alrededor de 70 mil mentiras. Censura todo lo que digan los neoliberales e intelectuales… aunque sea verdad.

Número 10: Reescribe la historia.- Quién controla el pasado controla el futuro. Stalin reescribió la revolución rusa. Hugo Chávez revivió a Bolívar e instauró la república “bolivariana”.

En México también hay cambios en la historia. Ahora resulta que Iturbide fue un conservador y la conquista española, en realidad, fue la resistencia indígena.

Además, que la tercera revolución quedó inconclusa, por ello se requiere una cuarta revolución (transformación).

Estas son sólo algunas de las reglas que contiene el manual llamado “How to become a Tyrant”, que se describen de manera detallada en la serie de Netflix del mismo título. Cualquier semejanza con la realidad (mexicana) es mera coincidencia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DICTADORES

Por otra parte, algunos estudiosos del tema y prestigiados psicólogos han señalado algunas de las características que comparten esos dictadores:

Infancia difícil y distanciamiento de padres con falta de cariño. Muchos de ellos ya estaban destinados a la defensa de una idea desde pequeños a causa de sus padres.

Estilo vengativo, frustración de no tener una vida mejor. La atribución a esta falta de fortuna siempre era externa, contra los demás, que en sus fantasías aparecían como responsables de su desgracia y de la desgracia de las personas a las que querían. Odio acumulado.

Oratoria y carisma. La mayoría debe su llegada al poder a la sensación de seguridad con la que acompañaban a sus discursos y actuaciones.

Discurso directo, firme, con mensajes demoledores y un tono de voz seco y estridente.

Desprecio a la capacidad del pueblo. Tratan de impedir a toda costa que el pueblo sea capaz de pensar por sí mismo. Su palabra es la última y verdadera… y todo aquel que cuestionase comenzará a sufrir represalias.

Hacen propaganda de todo lo que realizan y que el pueblo pueda ver con buenos ojos. Amplias campañas de difusión y culto a su persona.



Comportamiento. Apariencia de ser grandes lectores de arte o historia. Una forma de querer formar parte de la élite intelectual a la que ellos nunca pudieron acceder. Desprecio por sus allegados y continuas sospechas de conspiraciones paranoicas en su contra.

Debemos estar atentos, que la historia no se repita. No creemos que sea el caso del México actual. Que el lector vea la serie y juzgue cualquier similitud.

Estamos obligados a procurar, al menos en nuestro entorno, un mundo cada vez menos ignorante, con un pueblo de capacidad autocrítica que sea gobernado por líderes con autoridad moral y que defiendan los valores más importantes: la libertad, la justicia, la honestidad, la igualdad y los derechos humanos. Líderes que sean ejemplo de las nuevas generaciones y factor de “Unidad nacional”.

Ojalá que así sea. Somos mexicanos y queremos lo mejor para el país sin tintes partidistas, porque México sólo hay uno, es una república que lo tiene todo y que merece tenerlo todo.