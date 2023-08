¡Al carajo las resoluciones de la Suprema Corte!

El Presidente es el peor enemigo de la maestra; la consolida hacia la derrota * Conoce las claves de la extitular de la SEP que la llevarían a perder la elección por la gubernatura mexiquense * Todos los negativos nacionales de López Obrador pegan directo a la morenista * Lea su biografía real y verdadera: los resultados perniciosos que como funcionaria pública ha acopiado * A ello habrá que agregar la maligna presencia de sus acompañantes: Horacio Duarte e Higinio Martínez * Una clave más contra Delfina: Alejandra del Moral se afirma como una mujer que ha vencido la adversidad ante los embates de la Federación * La elección mexiquense está en el corazón del país

ESTÉFANO ESCOBAR

Lejos de garantizar que Andrés Manuel López Obrador es el mejor aliado de Delfina para alzarse con el triunfo por la gubernatura mexiquense este ya muy próximo 4 de junio, todas las claves apuntan hacia lo contrario.

En el colectivo imaginario, existe la percepción que Delfina ganará porque Andrés Manuel con su aprobación popular, según los sondeos de opinión, es un firme activista dentro de su campaña.

Nada más lejos de la realidad.

El 4 de junio, cuando ustedes estimadas y estimados lectores acudan a las casillas a emitir su voto, tendrán presente en su ánimo, en su imaginación, en sus sentimientos, el recuerdo de una pandemia que le costó la vida a cientos de miles de personas, seguramente familiares y amigos nuestros; el empobrecimiento de millones debido a las crisis económicas por causa de la pandemia; los pésimos resultados de las estrategias para combatir a la delincuencia, a razón de 156 mil 136 homicidios dolosos para este 2023, con 83 asesinatos al día; el fracaso del sistema de salud, que ha pegado a las clases más desprotegidas y a los niños con cáncer cuya vida se extingue ante los ojos y la impotencia de sus padres que reclaman día tras día la falta crónica de medicamentos en el país, no solo para sus hijas e hijos enfermos, sino para la población en general.

Seguro que en la mañana del 4 de junio, y ya formados en la fila para emitir nuestro sufragio, se nos harán presentes la corrupción y la impunidad, que son el pan de cada día de esta administración federal fallida.

LAS 21 RAZONES PARA MATAR LA TRANSPARENCIA Y AL INAI

El analista Fernando Vázquez Rigada, especialista en el tema, diseccionó en 21 partes las razones para matar la transparencia y al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por parte de este gobierno que respalda a la candidata Delfina Gómez.

1.- Segalmex: 15 mil millones de pesos robados; 2.- Dos Bocas: 200 mil millones de pesos de sobrecosto; 3.- Tren Maya: 180 mil millones de pesos de sobrecosto; 4.- Casa Gris de José Ramón López Beltrán; 5.- 365 millones en contratos de Pemex a Felipa Guadalupe Obrador, prima de AMLO; 6.- 200 millones: desfalco señalado a Concepción Falcón Montejo, cuñada de AMLO, en Macuspana; 7.- 800 millones de pesos, fortuna de Manuel Bartlett distribuida en 25 mansiones y 13 empresas no declaradas.

8.- 850 millones de pesos adjudicados a empresas de Carlos Lomelí, delegado de Bienestar en Jalisco, para venta de insumos farmacéuticos; 9.- 93 millones de pesos que el IMSS destinó en compra exprés para ventiladores (Covid) a empresa sancionada; 10.- 57 millones se picó Ana Gabriela Guevara en Conade, hoy la titular del deporte ridiculiza a las atletas pidiéndoles que vendan calzones para que obtengan recursos para acudir a sus competencias.

11.- 79 millones de pesos triangulados a Morena en 2017 vía fraude del fideicomiso “Por los Demás”; 12.- 40 millones de pesos, patrimonio de Santiago Nieto acumulado en su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); 13.- 31 millones de pesos adjudica el IMSS a empresa de León Manuel Bartlett Jr; 14.- 20 millones pagó Delfina Gómez a 2 empresas fantasma; 15.- 14 millones: Delfina Gómez les impone diezmo a trabajadores de Texcoco; 16.- Pío López Obrador, hermano incómodo de AMLO, es grabado agarrando lana de David León Romero (coordinador de logística de AMLO).

17.- 1.5 millones depositados en operación hormiga, ilegal, a Morena por parte de Alejandro Esquer, su eterno secretario particular, y cómplice; 18.- 33 millones entregó Layda Sansores en Álvaro Obregón a empresas fantasma, integrantes de la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

19.- 1.5 millones recibieron Rocío Abreu (senadora por Morena) y Raúl Pozos (secretario de Educación) en efectivo en Campeche. Ella dice que es práctica común; 20.- Martín López Obrador (otro hermano incómodo) y David León (el mismo pillo de arriba) pactan entrega de 150 mil pesos en efectivo para “la causa”, difundido en un video; 21.- 6 millones: valor de terreno que le regalaron a Irma Eréndira Sandoval, entonces secretaria de la Función Pública.

CINISMO DE AMLO AL RECIBIR LA PENSIÓN DE ADULTOS MAYORES

En una reciente perla en el fangoso terreno de la impunidad y la corrupción, Andrés Manuel vuelve a poner el ejemplo.

La noche del pasado viernes 26 de mayo presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses en la que destaca que desde el año pasado recibe 19 mil 310 pesos de la Pensión para Adultos Mayores, un programa social creado por su administración.

En el documento, que fue publicado en Declaranet, reportó un ingreso neto anual de un millón 697 mil 81 pesos. Esta cifra es 68 mil pesos mayor que la de su declaración del año pasado, que fue de 628 mil 717 pesos.

A su ingreso anual debe sumarse lo que recibió por la pensión para personas de la tercera edad, que fue de 19 mil 310 pesos, por lo que López Obrador reportó un ingreso total anual de un millón 716 mil 391.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la cantidad que se entregó por pensión durante 2022 fue de 3 mil 850 pesos bimestrales.

Díganme si éste no es un ejemplo vivo del descaro y la desfachatez de Andrés Manuel al haberse inscrito en la pensión para adultos mayores, cuando justamente ese beneficio es para personas de la tercera edad que requieren de ese recurso para subsistir en el mejor de los casos, ya que no tienen posibilidades de trabajar, sea por enfermedad o por vejez.

De ahí que no está de más reproducir aquí lo publicado por LatinUs, que da a conocer los beneficios económicos que reciben en realidad AMLO y su familia:

“Es un cínico, mientras está trabajando en activo no puede recibir pensión de adultos mayores, y más, por ética no lo debería aceptar… Gana libre para sus chicles más de 150 mil pesos al mes, más las prestaciones que recibe como Presidente de México, que superan más de 50 millones de pesos mensuales (incluyendo los gastos de Palacio, personal técnico y administrativo al servicio de su esposa y sus hijos, así como los viajes, escoltas, empleados domésticos, comida, gasolina, telefonía y vestimenta de la pareja presidencial entre otros)”.

Coincidirán entonces, estimadas lectoras y lectores con esta MANO ESCRUPULOSA que definitivamente Andrés Manuel es el mejor activo para que Delfina Gómez sume otra derrota electoral en su lamentable quehacer político.

ALEJANDRA DEL MORAL VENCE LA ADVERSIDAD ANTE LOS EMBATES DE RECURSOS Y PERSONAJES DE LA FEDERACIÓN

Una clave más que se suma al inminente revés electoral que sufrirá la mentora texcocana es el temple que ha mantenido Alejandra del Moral ante la embestida del gobierno federal para apuntalar la campaña de Delfina Gómez con recursos, programas y la presencia de personajes de primer nivel del gabinete presidencial.

Muy notoria ha sido la presencia de personajes como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación, así como gobernadores morenistas, funcionarios federales, o personajes impresentables como Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña, que con sus estructuras y recursos apoyan (ilegalmente) a la candidata, quien ni con esa cargada ha levantado durante el proceso de campaña algún tipo de simpatías reales.

Lo que sí han logrado con los recursos recibidos es que sus principales gerentes políticos, ya conocidos en la entidad como los Asesores Torpedo, Horacio Duarte e Higinio Martínez, pagaran un montón de falsas encuestas, primero para embaucar a Delfina y que se crea que va “requetebien”, y tratar de engañar a la opinión pública y a Morena, de que su actuación como “superoperadores políticos” es eficaz y seguir manteniendo la perversa hegemonía económica y política que detentan en su partido y en el gobierno.

Y vea si no esta MANO QUE DESENMASCARA tiene razón cuando afirma que los programas federales están dispuestos en apoyo de la campaña morenista.

El presupuesto federal asignado al Estado de México a programas sociales -y soltado con mucha precisión desde el destape de Delfina Gómez como candidata- asciende a la friolera de los 52 mil de millones de pesos.

Aquí le digo cuáles son esos programas y usted me dirá si estoy equivocado; unos se otorgan en efectivo y otros en especie.

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior, Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, La Escuela es Nuestra, Producción para el Bienestar, Tandas para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Programa por Una Mejor Vivienda, y Precios de Garantía.

Y para ser más específico respecto a esos programas que evidentemente están ya siendo aplicados en la entidad, y con miras también al 2024, el 1 de marzo pasado, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, dio a conocer en el portal de la dependencia que “25 millones 624 mil 254 personas accederán este año a los apoyos con una inversión histórica de 598 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 34% en el presupuesto de este rubro en comparación con lo asignado en 2022”.

Expresó además que “de 35 millones de viviendas (hogares) que hay en el país, el 71% recibe al menos uno de los Programas para el Bienestar; otros cinco millones se benefician de una parte de los recursos de la nación al desempeñarse como servidores públicos y el resto, cinco millones, se favorecen de manera indirecta porque las becas y pensiones, por ejemplo, aumentan el poder adquisitivo de la gente y contribuyen al flujo del capital”.

En total, y de acuerdo con lo expresado por Torres Rosas, son 34.85 millones de viviendas beneficiadas de alguna manera u otra al recibir recursos federales. O sea, el 99% del total. La aplanadora en marcha, pues.

EL EJECUTIVO FEDERAL VULNERA LA EQUIDAD DE LOS COMICIOS DE COAHUILA Y ESTADO DE MÉXICO: INE

Esta MANO REPASADORA tampoco quiere dejar de lado lo expresado por el propio Andrés Manuel López en su conferencia diaria, al entrometerse en la campaña del Estado de México, contraviniendo la ley electoral flagrantemente, y dar su apoyo desde esa tribuna a Delfina Gómez.

El miércoles 24 aprovechó para hacer unas recomendaciones a las y los habitantes de los estados de México y Coahuila -considerados los últimos estados gobernados por el PRI – en las que deja entrever sus intenciones de granjear votos para su partido.

“Nada de manipulación, voto libre, secreto, que cada quien vote lo que le dicte su conciencia. Esa es la democracia y que no estén vendiendo el futuro de los hijos, que no hipotequen el futuro de las nuevas generaciones, que voten con libertad pensando siempre en la transformación, en el cambio, en la justicia, en la libertad, que no se deje la gente manipular”.

Y observe si no está demostrada esta intromisión presidencial, cuando el 29 de mayo, la Presidencia de la República eliminó de sus redes sociales y páginas oficiales los videos y versiones estenográficas de tres conferencias en las que Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a temas electorales.

De acuerdo con la nota publicada por el diario Reforma, se establece que “en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE), el Ejecutivo bajó de sus sitios y cuentas las conferencias del 9, 11 y 24 de mayo.

“El material fue eliminado de los canales de YouTube del Gobierno de México, Cepropie y Andrés Manuel López Obrador, pero también de las cuentas de Twitter, Facebook y Spotify.

“En la página de presidente.gob.mx aún se puede consultar la versión estenográfica del 24 de mayo, sin embargo, fueron eliminadas las declaraciones señaladas por el INE.

“El pasado viernes, las máximas autoridades electorales aseguraron que el Jefe del Ejecutivo vulnera la equidad de los comicios de Coahuila y Estado de México, por algunos comentarios realizados durante su mañanera, ya que pidió el voto a favor de quienes apoyan las políticas de su Gobierno, apeló a sufragar contra los opositores e hizo referencia a programas sociales.

“Consejeros y magistrados ordenaron medidas cautelares y pidieron al Presidente no repetir las conductas violatorias de la ley.

“En el caso particular del INE, la Comisión de Quejas advirtió que si el Mandatario insiste en emitir ese tipo de mensajes, podría ordenar la censura de las mañaneras”.

EL 4 DE JUNIO LA ALIANZA DARÁ UNA LECCIÓN A MORENA PARA FRENAR LA FARSA DE SU MAL LLAMADA TRANSFORMACIÓN: ALEJANDRA DEL MORAL

Ante todas las muestras de la intromisión del gobierno federal y de personeros enviados desde Palacio Nacional para reventar la elección en la entidad, y proveer a la candidata de Morena de todo clase de insumos, Alejandra del Moral ha sido firme en denunciar y enfrentar con aplomo y valentía toda clase de amenazas.

Del Moral se muestra convencida de que el “Estado de México es sagrado y se buscará un triunfo contundente que le dé una lección a Morena, para frenar la farsa de su mal llamada transformación”, expresó durante su contundente cierre de campaña en Toluca.

Ante 130 mil mexiquenses de todos los partidos de la alianza, y sobre todo de la sociedad civil que se han sumado a su proyecto, y con quienes vencerá el abstencionismo, la abanderada del PRI-PAN-PRD-Panal aseveró que no permitirán que el Estado de México se contamine con la violencia y el deterioro que ha generado Morena en el gobierno federal.

“Aquí algo muy importante, la sociedad civil, aquellos que no tienen partido, pero tienen la convicción de salvar a México; todas y todos estamos aquí porque tenemos fe, tenemos convicciones, tenemos valor y tenemos palabra, y eso mueve corazones y ha convencido a millones de mexiquenses de que este es el camino correcto”, aseveró.

Del Moral reiteró su llamado a la legión de valientes para que el próximo domingo 4 de junio acuda la gente de forma masiva a votar y poner un freno total a Morena, para que desde el Edomex se frene la violencia y el deterioro que desde la Presidencia ha causado ese partido a México.

“No bajen la guarida, no cedan un milímetro, hemos hecho 55 días de campaña sin descanso, no venimos por un triunfo cerrado, venimos por un triunfo contundente, venimos por un triunfo, un logro que simplemente no tenga duda; vamos por votos, votos y más votos, ustedes saben cómo hacerlo y salgan a hacer lo que saben hacer y defiendan esta tierra mexiquense”, concluyó.

La elección del Estado de México, en el corazón del país marcará la ruta de quienes añoramos las libertades hoy coartadas y Alejandra del Moral encabezará ese movimiento nacional.

DE LOS ARCHIVOS SECRETOS DE MANO NEGRA LEAKS LA BIOGRAFÍA REAL Y VERDADERA DE DELFINA GÓMEZ

Los expertos en campañas políticas e imagen de candidatos, utilizan, entre otras, herramientas el ANÁLISIS FODA, que es el acrónimo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que es una herramienta útil que ayuda a identificar las diferencias entre los puntos fuertes de las personas y qué es lo que requieren para alcanzar sus metas.

Pues bien. A partir de este análisis FODA es prácticamente imposible que la candidata Delfina Gómez resista su aplicación en la primera premisa: la fortaleza, que es la expresión deseable o positiva de una persona; pero sí le alcanza en el tema de las debilidades, que son atributos no deseados de una persona, ya que resultan poco útiles para lograr los objetivos propuestos.

Empero, dejando atrás la teoría, la MANO NEGRA LEAKS tuvo acceso a la participación del periodista de investigación Arturo Espinosa en el programa de YouTube “Atypical Te Ve” de Carlos Alazraki, intitulado “Reportaje de Delfina Gómez Álvarez”, en donde desentraña con toda precisión la biografía de la profesora para demostrar las premisas del FODA anunciadas aquí.

En el portal arturoespinosa.com.mx, el periodista titula su investigación de la siguiente manera: La Maestra “Delfis”: Los diezmos, la SEP y lo que no se sabe”.

Aquí la transcripción de lo relatado en el programa de Carlos Alazraki del pasado 29 de mayo.

“Delfina Gómez Álvarez, la candidata de Morena para la gubernatura de Estado de México, tiene una larga cola que los mexiquenses y todos los mexicanos podemos pisarle.

“Para empezar, es licenciada en Educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene, también, una Maestría por el Tecnológico de Monterrey; una institución fifí, de acuerdo con el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como otros miembros más de la autodenominada ‘Cuarta Transformación’, la maestra Delfina cometió plagio en una tesis para obtener un grado académico. En la que presentó para obtener su Maestría del Tec, la revista Etcétera documento, al menos, diez ejemplos de plagio en dicho trabajo.

“Gómez Álvarez se unió al sindicato magisterial en 1986, y pese a que en 1990 se integró como directiva a la Columbia School de Texcoco, una escuela privada, mantuvo su plaza. Incluso, en el sindicato logró escalar, hasta convertirse en secretaria general, un cargo desde el que se maneja presupuesto a discreción y desde el que es común operar favores, gestiones y promociones.

“Delfina se distingue porque en sus equipos de trabajo sólo figuran texcocanos. Además, es conocida su debilidad por bolsos de marca costosos; de más de 40 mil pesos, y por los peluches. Se dice que en su casa tiene un cuarto destinado a sus bolsos y otro a sus peluches”.

¿CÓMO FUE QUE DELFINA ENTRÓ A LA POLÍTICA?

“La culpable fue la maestra Margarita Ramírez, consuegra del morenista Higinio Martínez, quien, junto con Horacio Duarte, controlan Texcoco, mediante el Grupo de Acción Política (GAP)”.

CORRUPTELAS COMO ALCALDESA

“En 2012, la maestra Margarita reclutó a Delfina para el Grupo Texcoco y la postularon como candidata a la alcaldía de ese municipio por el PT y Movimiento Ciudadano; las huestes obradoristas ya se habían separado del PRD mexiquense. El 1 de enero de 2013, Delfina asumió como alcaldesa de su municipio natal y su gestión estuvo llena de corrupción.

“El mayor escándalo fue el cobro de los diezmos; el 10 por ciento de los sueldos de los trabajadores del Ayuntamiento. Por ello, en enero de 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó con cuatro millones y medio de pesos a Morena por operar una red de financiamiento ilegal en el gobierno municipal de Delfina.

“Pero además de los diezmos, la alcaldesa Delfina colocó a familiares y amigos de la maestra Margarita, de Higinio Martínez y de Horacio Duarte, en puestos como el DIF local, la Tesorería municipal, la Dirección de Seguridad y el Organismo de Agua. En su gobierno, Delfina otorgó 17 contratos por 32 millones y medio a las empresas Ingeniería, Terracería y Carreteros (ITCA), y grupo VAZMI, administrada por Jorge Vázquez, yerno de Agustín Miranda, tío de Higinio. Con el dinero de los parquímetros de Texcoco, Delfina se asignó -junto a otros 20 funcionarios- bonos por 150 mil pesos.

“La periodista Elena Chávez relata en su libro ‘El rey del cash’, que se acercó a Delfina para buscar detener el sacrificio de perros y gatos callejeros en el municipio, pero la maestra le indicó contactarse mejor con Higinio Martínez, quien, además, era conocido por vender lugares comerciales de la concurrida Feria de Texcoco. Chávez, también, reveló que un grupo de aficionados le propusieron a la entonces alcaldesa realizar una feria de astronomía, quien les dijo que el licenciado Higinio debía autorizarlo, pero podía ser una buena idea para reunir a productores de maíz, nopal, semillas y, entonces, pedirles su cooperación para el movimiento de López Obrador.

“En 2014, Delfina se enfrentó al gobernador mexiquense Eruviel Ávila por la realización del festival de rock Hell & Heaven. El gobierno de Ávila lo canceló por la falta de garantías de seguridad, salubridad, logística y protección civil, pero se reveló que Delfina recibió un millón de pesos como anticipo por parte de los organizadores, y se le daría otro millón más luego del evento, que no se realizó.

“Para cerrar con ‘broche de oro’ su administración en Texcoco, Delfina se otorgó una gratificación extraordinaria por 217 mil 279 pesos y un finiquito laboral por 220 mil 191 pesos.

“Tras saquear Texcoco, Gómez Álvarez saltó a la Cámara de Diputados federal y en 2017 fue candidata a la gubernatura, pero perdió frente al actual mandatario Alfredo del Mazo Maza”.

INEPTITUD Y CORRUPCIÓN EN LA SEP

“En 2018, con la ola morenista, Delfina llegó al Senado. Dejó su escaño a finales de 2021 para fungir brevemente como superdelegada de los programas sociales de AMLO en el Edomex. Y en febrero de 2021 fue nombrada al frente de la Secretaría de Educación Pública en relevo de Esteban Moctezuma. Al frente de la SEP, Delfina fue un desastre; eliminó las Escuelas de Tiempo Completo para que el presupuesto de este programa se entregara, sin intermediación, a los beneficiarios.

“Además, durante la pandemia por Covid-19, pidió a los padres de familia firmar una carta responsiva para que las autoridades escolares se deslindaran ante un posible contagio de menores. Debido a la mala gestión de la pandemia por parte de la SEP de Delfina, se dieron de baja 896 mil alumnos, desaparecieron 4 mil 311 escuelas del sector público y privado, y 11 mil 54 escuelas fueron vandalizadas.

“Además, la corrupción fue más escandalosa que en Texcoco. La Auditoría Superior de la Federación señaló que la SEP de Delfina gastó 13 mil 500 millones de pesos en el programa ‘La escuela es nuestra’, pero no hay evidencia de mejora. Se realizaron pagos duplicados, pagos a personas fallecidas y no acreditó la realización de obras.

“La Auditoría Superior también encontró anomalías por otras irregularidades, que ascienden a 830 millones de pesos por pagos excedentes, pagos a fallecidos, compra de bienes no localizados, pago de servicios no realizados y falta de comprobantes de pago. También la SEP de Delfina perdió 27 millones de pesos correspondientes a las Becas para el Bienestar ‘Benito Juárez’, otorgó contratos por 375 millones de pesos a las empresas Morgan Express y Transportes ESDO, ambas relacionadas con el fraude de Segalmex.

“Y, además, otorgó contratos a Bio Pappel Scribe, propiedad de Miguel Rincón Arredondo, compadre de López Obrador, por 4 mil millones de pesos.

“De este tamaño es la cola que arrastra la candidata de Morena al Edomex”. (Fin del reportaje en pantalla)

DIÁLOGO DURANTE EL PROGRAMA (EDICIÓN DE MANO NEGRA LEAKS)

ARTURO ESPINOSA: Todavía hay más. En campaña tuvo actos anticipados de campaña. El 14 de enero del 23, fue a proclamarse, a pedir que la apoyaran para su próximo gobierno; fuera completamente de campañas.

Fue sancionada, también, por los tribunales electorales, y pude, en otra investigación propia, ver que había diez proveedores de dudosa procedencia, porque le están llevando su campaña. Diez proveedores que están relacionados con la “guerra sucia”, con incumplimiento de contrato.

Entonces, todavía hay más, hasta antes de la elección.

CARLOS ALAZRAKY: Explícanos un poco de estos proveedores. ¿Qué están haciendo?

ARTURO ESPINOSA: Son diez proveedores. Delfina tiene 27 proveedores para la campaña, con su tope de 448 millones de pesos que, entiendo, van bien; todavía falta una última fiscalización. Pero son diez proveedores que están relacionados con acusaciones de promover información falsa, guerra sucia, incumplimiento de contratos, sanciones ante tribunales, campañas ilegales y camionetas de lujo.

Esto llama la atención, lo de las camionetas, porque la empresa que le proporciona el servicio está en Texcoco, en una casita, en un residencial que no tiene la fachada de una empresa. Entonces, esto es lo que siguió todavía después; desde Texcoco, desde la SEP, y sigue sentando un camino irregular.

CARLOS ALAZRAKY: […] Por qué la gente, sabiendo que es una pinche rata, porque ya no es macro-rata; una ratera de quinta, todo lo que dices y lo que falta que digas. ¿Por qué votan por una rata? Es decir, son, los que votan por la rata ¿son igual de ratas?

Pregunto, porque el Estado de México es muy grande, son millones de gente las que votan (12 millones 700 mil hasta hoy, de los votos que se esperan), pon tú la mitad; seis millones, ¿son ratas, los seis millones?

ARTURO ESPINOSA: Yo creo que no. Yo creo que, todavía, algunas personas, específicamente en el sector rural no le ponen el rostro de Delfina a Morena y siguen siendo fanáticos de Morena por una sencilla razón, que platiqué con una persona del sur de la entidad.

¿Por qué vas a votar y por quién vas a votar? Y me dice -“Voy a votar por Morena”; o sea, por Delfina – “No. Por Morena”; Okay, ¿por qué vas a votar por ella? -“porque finalmente pues entrega dinero ¿no?”; pero sí sabes que ese dinero que se está entregando se está retirando de los hospitales, se está retirando de otro lado. -“Pues sí, pero yo no tengo que ir al hospital ahorita, estoy bien”.

Entonces, es la lógica. Es una lógica muy simple de ellos, por la cual van a votar por Delfina.

En la parte urbana, hay presión por parte de las personas encargadas de los programas del Bienestar; -“Oye, si no me entregas 4 votos, se te van acabar los programas”, esto es real.

CARLOS ALAZRAKY: ¿Cómo entregan los cuatro? (votos).

ARTURO ESPINOSA: Garantizar que se entregan los votos el día de la elección. Hay ya un mapacheo. El mapacheo ya cambió; ya es digital. Entonces, uno llega a la urna, a mí me dan una cantidad, me dan un teléfono y, al momento que llegues, tacha por favor, sácale una foto, me entregas la foto, yo la veo y te entrego la otra mitad.

Es así como se venía trabajando. Digo, no es propio de un partido, pero ya el mapacheo cambió; es más digital.

PRIMICIA DE MANO NEGRA LEAKS: LA RAZA DESENTRAÑA EL ROSTRO DE LOS ASESORES TORPEDO DE DELFINA GÓMEZ

La última y nos vamos.

A la redacción de MANO NEGRA de alto IMPACTO llegaron diversas filtraciones, chismes, rumores, susurros, murmullos, runrún y cuentos, dando a conocer que la raza habría desentrañado ya el verdadero rostro de los ASESORES TORPEDO que están detrás y adelante de Delfina Gómez, y le “ayudan”, digamos, en todo.

Se trata pues de HIGINIO MARTÍNEZ, y HORACIO DUARTE apodados así, uno por TORPE y el otro por PEDO.

Seguiremos recogiendo sus opiniones al respecto. El pueblo es sabio.

