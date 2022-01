Ricardo Aldana, con todas las cartas credenciales para llegar a la dirigencia petrolera

Con o sin Morena, Ricardo Monreal estará en la boleta electoral de 2024 * Omar García y Claudia Sheinbaum, el dúo dinámico policial

POR LOS MALOSOS

La candidatura de la Alianza Va por México en el estado de Hidalgo tiene nombre y apellido: Alma Carolina Viggiano Austria.

Es cuestión de respetar el proceso electoral y por lo pronto la secretaria general del PRI ya se registró como precandidata, pero el asunto está más que planchado.

Sin duda es la candidata ideal, por su gran carrera política, capacidad profesional y tiene toda la cargada en su favor, excepto del priísmo hidalguense, encabezado por el primer príísta del estado, Omar Fayad Meneses, que se sintió traicionado por Alejandro Moreno.

Carolina Viggiano reúne todos los requisitos no sólo para ser candidata sino para ser una gran labor en el estado hidalguense, pero tiene el enemigo en casa: Fayad Meneses, quien está que no lo calienta ni el sol… y todo porque no le permitieron imponer a su amigo cercano Israel Félix Soto, alcalde de Mineral de la Reforma.

Las cartas ya están sobre la mesa: Viggiano encabezará la alianza Va por Hidalgo para berrinche de Omar Fayad.

La ‘operación cicatriz’ no funcionó en el encuentro Fayad-Moreno, por lo que sin duda que el mandatario hidalguense no operará en favor de la esposa de Rubén Moreira… y no operar será una acción favorable para el candidato de Morena, Julio Menchaca, quien va con todo al tener el apoyo desde dos frentes: Palacio Nacional y el palacio hidalguense.



Y Fayad ya hizo el desaire a Viggiano, pues a ningún evento encabezado por ella asistió, pero Viggiano Austria le dio una cachetada con guante blanco al expresar un mensaje con dedicatoria al mandatario hidalguense, a quien reconoció gobernar con “templanza” la entidad.

AMLO SE LA APLICARÁ A MONREAL EN 2024 COMO LO HIZO EN 2018

Ricardo Monreal se engaña a sí mismo, sabe que está fuera de la contienda presidencial, pero no pierde la esperanza de competir de la mano de Morena.

Y arremete contra quienes lo tienen contra las cuerdas que, según él, buscan su aniquilamiento.

“Los que creen que siendo más radicales pueden obtener el cargo o la posición política que anhelan, allá ellos. Se equivocan, porque no va a quedar país para nadie”, advierte el presidente de la Jucopo del Senado.

A Monreal ya se la hizo AMLO en 2018: le negó la posibilidad de ser el candidato a la jefatura de Gobierno capitalina pues ya tenía como favorita a Claudia Sheinbaum.

Lo que le hizo en 2018 se puede repetir en 2024, sólo que ahora para la grande: AMLO destapa y apoya de forma insistente a Claudia y hace a un lado a Monreal.

En 2018 se aguantó y se quedó en Morena, pero pese a no salir del partido guinda Monreal probó ‘bien sabroso’ el hielo tabasqueño… y hoy en día está en el congelamiento, sufriendo en carne propia el desprecio.

Quiere ser candidato a la Presidencia, pero no es del agrado de AMLO, y lo más grave: al senador morenista lo ven como el villano y un traidor.



El presidente de la Jucopo está en una encrucijada y por su protagonismo político ya le mandaron un mensaje de advertencia al encarcelar a su colaborador José Manuel del Río Virgen.

Y Monreal ya advierte rupturas: “Se están generando divisiones internas, diferencias profundas que pueden conducir a confrontaciones políticas insalvables, en detrimento del propio movimiento”.

Ante este panorama, la confrontación es inevitable, Morena atraviesa por una etapa crítica, hay guerra temprana y no se necesita ser sabio para prever que esto puede terminar mal.

AMLO desató la guerra por la sucesión presidencial adelantada y Monreal ya advierte que suenan los tambores de guerra… ¿y en qué terminará la guerra? En que Claudia será la candidata y Ricardo, con o sin Morena, estará en la boleta electoral de 2024, así sea en desventaja.

CLAUDIA SHEINBAUM Y OMAR GARCÍA TIENEN EL OBJETIVO CLARO: QUE LA POLICÍA CAPITALINA SEA LA MEJOR DEL PAÍS

No cabe duda que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, son el dúo dinámico policial.

Y es que están comprometidos en un objetivo claro: que la policía capitalina sea la mejor del país… y la verdad lo están logrando.

Sheinbaum tiene claro la diferencia entre lo que son las fuerzas de seguridad y la delincuencia… y se lo hizo saber a la generación 280 de la Universidad de la Policía al pedirles una mística de servicio.



“Tiene que haber una convicción en donde haya principios, que no sean doblegados”, dijo Sheinbaum.

Y García Harfuch no se quedó atrás al pedir a la generación universitaria que desempeñen una carrera policial con ética.

“Es una profesión de entrega total y de simplemente darle prioridad a la seguridad a miles de personas que no conocemos”, enfatizó de forma categórica el titular de la SSC-CDMX.

Al César lo del César, pero Claudia Sheinbaum cumple con hechos y Omar García ofrece resultados… Con ellos la Ciudad de México y la seguridad están en buenas manos.