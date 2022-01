No es necesario su testamento político, Señor Presidente

Es una República, no una monarquía, y la ausencia de un presidente se norma por lo que dice la Constitución, no lo que diga la persona

POR LOS MALOSOS

Qué bueno que el Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador está bien, ya está en el Palacio Nacional, listo para recuperarse lo más pronto posible y así reiniciar sus actividades como Jefe de Estado.

Nadie desea que le vaya mal, es nuestro Presidente y como tal lo elegimos para que nos gobierne hasta el 30 de septiembre de 2024, ya son menos de tres años, por lo que su revocación de mandato sale sobrando y ese gasto de 4 mil millones de pesos, o la cantidad que sea, es un dinero tirado a la basura porque el pueblo no pidió la revocación de mandato, eso es un capricho de López Obrador, un acto de ego en su máxima expresión.

Repito, qué bueno que está bien de salud el Primer Mandatario.

Lo que sí es importante recalcar es que su salud, desde que tomó posesión como Presidente de la República, ya no es una cuestión o un problema familiar, no, su salud ya es un asunto de Estado.

Si algo le llegara a pasar, que ojalá no ocurra, su ausencia provocaría un terremoto político en el país, que a estas alturas a nadie conviene.

El caos político no sería por su persona, sea querido u odiado, sino por su investidura presidencial, algo que Andrés Manuel todavía no dimensiona, pues todavía se sigue comportando como si estuviera en campaña.

De ocurrirle algo, se desataría una turbulencia política tremenda, pues si hay “falta definitiva” (muerte) del Presidente, tendríamos un mandatario interino en lo que la Cámara de Diputados elige a un Presidente que termine el sexenio por mayoría simple, o sea que Morena lo pondría… ¡qué horror! Mejor así, con AMLO nos vamos hasta el final.

Sería una malísima noticia la ausencia del Presidente… y la verdad, Dios nos guarde de una turbulencia política de ese calibre… mil veces mejor que se mejore y que no le pase nada por el bien del país.

La salud del Señor Presidente es un asunto de Estado, es por el país, es por México, y como tal hay que cuidar al Primer Mandatario.

NARCISISMO DESMEDIDO CON SU TESTAMENTO POLÍTICO

El Presidente AMLO tuvo un noble gesto al expresar que tiene su “testamento político” para que haya gobernabilidad en el país.



Pero hasta en eso muestra un narcisismo desmedido. Debe saber que estamos en una República, no en una monarquía hereditaria.

Nadie lo desea, pero si el Primer Mandatario llegara a faltar, la Constitución Política dice qué hay que hacer, y eso se hará, no lo que diga la persona.

Lo decimos de otra manera: La ausencia de un presidente se norma por la Carta Magna, no por un testamento.

Con todo respeto, el “testamento político” sale sobrando. Ojalá que nunca le ocurra nada al Ejecutivo federal, pero si así sucediera -y lo decimos porque el Presidente puso el tema sobre la mesa- la Constitución dispone qué pasaría, no lo que diga el ‘Preciso’.

El hecho de que López Obrador piense que se necesita de “un testamento politico” para que en México haya estabilidad en caso de su muerte, habla de su narcisismo desmedido y del menosprecio que tiene por la Constitución, el Estado de Derecho y las instituciones.

¿SERÁ CONGRUENTE CON SUS PALABRAS?

Estamos esperando si López Obrador será congruente con sus palabras… pero lo dudamos.

Lo decimos porque el 5 de junio de 2014, en ese momento opositor, AMLO publicó esta frase en su cuenta de Twitter sobre el estado de salud del entonces mandatario Enrique Peña Nieto.



“Existe el rumor de que EPN está enfermo. Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad!”.

Ahora, en 2022, el Presidente López Obrador es medido por su boca. Puede aprovechar esta oportunidad.