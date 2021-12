Los escándalos tienen como origen los despachos del gabinete

AMLO prende la mecha: Controversia constitucional de INAI y oposición * ¡Aguas! ‘Cuando el destino nos alcance’ con la inflación

POR LOS MALOSOS

Nadie lo hubiera imaginado, pero con el pretexto de la pandemia muchas empresas atropellaron derechos laborales de sus trabajadores.

Pero que eso lo haga un diputado es inadmisible, pues un legislador debe ser el primero en hacer respetar la ley.

Esto viene a colación porque Ismael Hernández Deras, diputado federal por Durango y líder de la Confederación Nacional Campesina, filial del PRI, es el principal violador de los derechos laborales de la CNC.

Y es que empleados y trabajadores con antigüedades de entre 20 y 30 años fueron mandados a sus casas a inicios de 2020 por la pandemia de Covid-19… y se manejó que la medida era sólo por 40 días… pero hasta hoy nadie informa sobre su destino, mucho menos la posibilidad de cobrar el tiempo transcurrido sin sueldo.

Esta situación se ha agravado, pues trabajadores -en su mayoría con edades que sobrepasan los 65 años- han recibido amenazas en sus propios hogares y llamadas telefónicas para advertirles que depongan sus intenciones de cobro de salarios caídos y que ni se les ocurra poner demandas ante la Secretaría del Trabajo.

Alma Verónica Ortiz, secretaria de Finanzas y Administración de la CNC, por instrucciones de Ismael Hernández Deras, no recibe a inconformes, tampoco recibe llamadas y mucho menos contesta mensajes.

Los atropellos laborales de Ismael Hernández son no pagar sueldos a empleados de base y de confianza que cotizaban en el IMSS, y dejar de pagar aportaciones al IMSS… ¡atropello labora en su máxima expresiónl… por no decir una ‘mentada de máiz’ a los empleados de la CNC.

Es importante señalar que trabajadores de la CNC no tienen la culpa de la pandemia ni del destino operativo de la confederación, por lo que exigen el pago del tiempo transcurrido y la reinstalación en el trabajo.

Por los hechos ocurridos, el diputado Hernández Deras cierra las puertas al diálogo y a la concertación… y si no puede, mejor que se haga a un lado… y luego tiene el cinismo de decir que el PRI se alejó de sus bases… ¿no se mordió la lengua?

Lamentable que la CNC deje a la deriva a trabajadores que, por enfermedades graves, dependen de los servicios de Salud… y Hernández es el princial violador de los derechos laborales… ahora perdieron sus derechos, su empleo y están a la deriva… ¿E Ismael Hernández? Bien, gracias.

EL DECRETO, LEGAL PERO INMORAL

Pues aunque le duela al Presidente Andrés Manuel López Obrador, INAI y la oposición van contra su decreto y en el horizonte se vislumbra una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Aunque AMLO diga que su acuerdo pretende agilizar trámites de las obras emblemáticas de su gobierno y protegerlas contra posibles amparos que busquen frenar los trabajos, en la realidad busca ‘tapar’ las corruptelas y no quiere la transparencia… ¿Qué ocultan?, si estamos en un gobierno que pregona la Honestidad Valiente.

Para muchos, AMLO salió más corrupto que su antecesor, pues el decreto es su ‘arma perfecta’ para ‘taparse las espaldas’… ojalá le salga bien, porque si no se puede convertir en su ‘arma mortal’.

Y el INAI advierte que buscará evitar una posible transgresión al artículo 6 de la Constitución.

Aunque la bancada de Morena sostiene que el decreto está apegado a las facultades del Poder Ejecutivo, la respuesta puede ser las palabras del Presidente: “es legal, pero inmoral”.

INFLACIÓN, EL ENEMIGO SILENCIOSO

Un punto que no le importa al gobierno es la inflación, un enemigo silencioso que sin hacer ruido puede afectar la economía nacional y al bolsillo de los trabajadores.

Ciertamente Morena está haciendo historia y es que la inflación ya llegó en su nivel más alto en 20 años… ¡Que alguien me explique!



En la primera quincena de noviembre, la inflación se ubicó en 7.05% a tasa anual.

Respecto al mes inmediato anterior, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un alza de 0.69%.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró su nivel más alto desde la segunda mitad de abril de 2001, cuando la inflación se ubicó a tasa anual en 7.08%.

Pero ya saben, AMLO no tiene la culpa de nada y ahora le echa la bolita a la crisis mundial.

Qué facil es echar la culpa a otros y no asumir la responsabilidad que le otorgó el pueblo.

Si no iba a resolver nada, mejor no hubiera llegado a la Presidencia, así de sencillo… y así cualquiera es presidente… Mejor ni hacer campañas, ¿para qué? ¿Para prometer el país de las maravillas y luego decir que es culpa de sus antecesores?