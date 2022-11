¡Lástima Margarito! A la CH… el plan B de AMLO

A López Obrador no lo calienta ni el sol * La manifestación ya cumplió…. y la oposición ya dijo que la votación será en respaldo a la marcha popular * No fue un domingo cualquiera para el Presidente, quien sigue sin mostrarse nada inteligente

El 13 de noviembre pasado no fue un domingo cualquiera para el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde su regreso de ‘La Chingada’, su finca de Palenque, Chiapas, a la capital del país, en su vuelo ya venía pensativo y planeando su estrategia ante el músculo que mostró la ciudadanía en defensa del INE.

Nunca imaginó el poder de la convocatoria ciudadana, de partidos y organizaciones no gubernamentales, eso no estaba en sus planes.

Minimizar o agrandar la marcha según el número de participantes era lo menos importante, así marcharan mil o un millón daba lo mismo, eso sería carnita tanto para la 4T como la oposición, porque lo realmente vital y prioritario será lo que pase en el Congreso de la Unión.

La manifestación ya hizo su parte, ya cumplió… ahora falta la votación de la oposición… y todo indica que ahora sí no pasará la reforma electoral de AMLO… y su plan B se irá mucho a la CH…

IMPOSIBLE REFORMA ELECTORAL SIN MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN

Ya sabemos que el Presidente es muy bueno para sacar provecho de los argucios legales… siempre pensando en brincarse la ley para lograr sus propósitos.

No olvidemos el caso Juanito, usado para que después de la elección en Iztapalapa renunciara y quedara como delegada Clara Brugada.

No cumplía el requisito de residencia y le echaron la mano para que pudiera ser jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Se brincó la ley y desacató una orden en el caso del predio El Encino.

Hizo su bloqueo en Paseo de la Reforma sin importarle las afectaciones a los comerciantes de esa zona y mucho menos sus pérdidas económicas.

En toda su vida de activista ha hecho lo que ha querido, por eso manda al diablo las instituciones… si de opositor hizo lo que quiso, ¿por qué no ahora como Presidente de la República?

Ese es un golpe a su ego, que como Mandatario no pueda hacer lo que quiere, por eso su afán en querer controlar a los otros dos Poderes.

La mayoría calificada ha impedido los negros planes de AMLO, quien no sabe de la importancia de la división de Poderes porque eso nos garantiza gobernabilidad.

Ante su derrota en su reforma electoral, por eso ya anunció su plan B, que sería modificación a las leyes secundarias sin afectar a la Constitución Política… pero “ni máiz paloma”.

Los mismos senadores morenistas ya anunciaron que eso es imposible, empezando por su siempre leal Monreal, que lo minimiza pese a que le sacó la reforma militar.

Monreal enfatizó, sin tapujos, que es necesario modificar la Constitución para poder cambiar el método de designación de los consejeros del INE.

“No hay forma” de cambiar el método de designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral ni la integración del Congreso de la Unión, sin reformar la Constitución, expresa de manera categórica el presidente de la Jucopo del Senado.

Todo se complica porque no hay forma de que haya mayoría calificada en San Lázaro luego del anuncio de Alito, presidente nacional del PRI.

“No creo que el PRI acompañe la reforma electoral, no hay posibilidad de acuerdos y sin el PRI no se lograría la mayoría constitucional”, reitera el coordinador de los senadores morenistas.

Reconoce que las enmiendas a la Ley de Medios de Impugnación y a la ley electoral sí podrían concretarse “porque esas no requieren mayoría calificada”… que eso es nada ante lo que pretende el Presidente AMLO.

¿QUÉ PLANEA AMLO?

Ya sabemos que el Presidente es terco, él mismo lo ha dicho, por lo que no es de extrañar que ya tenga su plan C, y eso no sería otro más que apretar las tuercas a alguien, como lo hizo con Alito en la reforma militar.

López Obrador está mal y de malas, la reforma electoral es la madre de todas sus iniciativas, por no decir de sus batallas, y no se quedará de manos cruzados.

El Primer Mandatario es capaz de todo y pronto se sabrá de sus reacciones con tal de salir victorioso… decimos reacciones porque a cada acción viene una reacción.

Por lo pronto marchará el 27 de noviembre, con toda la cargada del Estado y con los acarreados que siempre acostumbra. El Presidente ya dividió a la sociedad y el como gobernanta de todo un país no puede tomar parte o cargarse hacia un grupo de mexicanos… ¿o qué: acaso solo importan sus simpatizantes y partidarios?

Seguramente atascará el Zócalo e impondrá marca de asistencia para alimentar su ego, para decirle a todos “yo soy el único chingón”… sin olvidar que tiene ‘La Chingada’, su finca en Chiapas.

Al Presidente le encanta el culto a su personalidad, pero lo real es que su marcha de la revancha tendrá mucha mancha, lo principal: no tendrá credibilidad por estar organizada por el Estado y por el partido del poder.

LA IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN DEL 2021

Aquí surge una pregunta que quizá a mucha gente ya se le olvidó, pero que ahora cobra mucha importancia y de vital relevancia: ¿Qué hubiera pasado si en la elección intermedia del 2021 Morena hubiera ganado la mayoría calificada?, pues ¡No habría oposición, tuviéramos un gobierno autoritario, haría lo que se le pegara la gana… y hasta reelección de AMLO tendríamos en el 2024!

Es más: si Morena fuera mayoría calificada, en estos momentos no estuviéramos hablando, perdón escribiendo, de los acontecimientos de los últimos días.