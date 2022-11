Entregada la plaza o no, pero hay un nuevo Primor mexiquense

Vargas del Villar goza de preferencia ciudadana * Ana Lilia Herrera provocaría desbandada priísta

LOS MALOSOS

¡Ayyy Layda, Layda! El comal le dijo a la olla, pero acuérdate que también hay muchos videos tuyos, con la diferencia de que esos no están truqueados, porque te encanta exhibirte, te gusta el ridículo.

Recordemos, hace algunos años, tu dios era Carlos Salinas de Gortari, quien te dio trabajo a petición de tu padre, que con todas las trampas te hizo pasar por encima de militantes priístas con más méritos que tú para que fueras diputada.

Posteriormente tu mesías es AMLO, a quien hasta le besas la mano en señal de sumisión.

¿Dónde está la congruencia? Tu origen como política no es muy transparente, ni muy derecho que digamos, siempre has buscado el atajo, el camino fácil.

Ahora atacar a los demás políticos se ha vuelto tu pasatiempo, usando los recursos del pobre estado de Campeche en lugar de trabajar por tus paisanos.

Si eres seguidora del Presidente López Obrador, debes seguir su ideología “No mentir, no robar, no traicionar”, pero de eso sí sabes mucho, pero no lo practicas, pues a tu paso has ido dejando una estela de corrupción, malos manejos y falta de trabajo… ya va siendo hora de que te apliques en el trabajo por el que se te paga… y muy bien… ¿No crees?

VARGAS DEL VILLAR CRECE COMO LA ESPUMA

Pese a que Morena y algunos priístas han difundido encuestas donde Del Moral es la mejor posicionada para encabezar la alianza, la realidad es que Enrique Vargas del Villar le lleva muchos puntos por delante.

Incluso hay algunas encuestas en donde Enrique se acerca a Delfina Gómez sin alianza, lo que pone sobre la mesa la posibilidad de una alianza del PAN solo con el PRD y otros donde podría ir Movimiento Ciudadano.

Lo real es que el coordinador de los diputados panistas ha subido como la espuma en la preferencia ciudadana y eso es muy importante para la Alianza: tener un candidato sólido, firme y que vaya con todo por la gubernatura mexiquense, porque la destrucción de Morena no debe llegar al Estado de México.

Para muchos, Enrique Vargas es una opción más viable que la candidatura de Alejandra del Moral… y es que Vargas del Villar sigue haciendo su chamba como todo un buen aspirante para la gubernatura y ya puso las cartas sobre la mesa: la coalición depende de la votación del PRI en la reforma electoral… y zanjado ese punto, abocarse en el método para elegir al candidato de la Alianza, que lo que sea de cada quien debe ir el mejor posicionado, el de mejor preferencia ciudadana y no como piensa el PRI, que se siente con derecho de la candidatura de la alianza, pero esta historia la platicaremos en días próximos.

La alianza depende del PRI, de su congruencia y que respete el compromiso pactado con el PAN y el PRD. Ir juntos y la reforma electoral es una prueba de fuego, pues no debe repetirse lo que pasó con la reforma militar.

Y mientras esto pasa, Vargas sigue trabajando con ahínco, pasión y profesionalismo, respetuoso de los tiempos que toman los partidos políticos, todo un político leal e institucional.

HERRERA SIGUE SIN SUMARSE

Lo real es que el destape apresurado de Del Moral sin haber consenso al interior del PRI mexiquense entre las aspirantes está provocando si no ruptura, sí fisura en el partido tricolor.

Todos coinciden en el fondo, pero no en la forma, esa es la molestia principal de Ana Lilia Herrera, una gran política dentro del PRI mexiquense.

Alejandra lo sabía, tan fue así que solo bastó ver el rostro de Del Moral Vela al mencionar a Herrera en su mensaje y dedicarle unas palabras para reconocer su labor y trayectoria. La extitular de Sedesol miraba al cielo o al tercer piso del edificio como esperando que saliera Ana Lilia como una muestra de unidad, pero eso no sucedió.

No olvidar que Herrera intentó ser candidata del PRI hace seis años y fue bajada en un movimiento de último momento, con lo que le allanó el camino a Alfredo del Mazo… y en esa ocasión se alineó… y esta historia también la platicaremos en la próxima edición.

Esta vez es distinto, le pidieron que desistiera de sus intenciones, pero ella, en una actitud de berrinche, respondió con espectaculares: “Ni me rajo ni me bajo”.

Y sigue sin sumarse, ya impulsa su propio movimiento por lo que está latente el riesgo de una desbandada en el partido tricolor, situación que en estos momentos no le conviene al PRI.

Subraya Ana Lilia que continuará con la construcción de su movimiento, que incluye políticos, empresarios, miembros de la sociedad civil y de otros sectores de la población del Estado de México.

La inquietud que surge es si esta actitud de Herrera no es parte de su estrategia para vender caro su amor. Pronto lo sabremos.