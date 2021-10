Calma usuarios: No habrá ‘falta colectiva’ en el Metro

¿Serán enjuicidados Julio Scherer, ex consejero jurídico de Presidencia; Jorge Arganis, titular de la SCT; el senador morenista Armando Guardiana y la pareja de Manuel Bartlett, Julia Abdala? * Ricardo Monreal ya perdió * También en el PAN hay gallos para la grande… y para el Edomex * Gertz Manero, al servicio de AMLO

POR LOS MALOSOS

En un predicamento está el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está acorralado por la difusión de ‘Pandora Papers’, pues evidencia que funcionarios del gobierno federal evadieron al fisco.

El buen juez por su casa empieza… y si cometieron delito, se les tiene que aplicar todo el peso de la ley.

Como el Primer Mandatario no ventila a sus amigos, tiene que venir información del extranjero para saber todas las ‘finanzas’ de los funcionarios del actual gobierno.

Ojalá la FGR actúe igual como se persigue a los 31 académicos del Conacyt.

Y es que colaboradores y ex miembros del gabinete de AMLO usaron paraísos fiscales.

Vea quiénes son: el secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis; el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el senador morenista Armando Guardiana y la pareja de Manuel Bartlett, Julia Abdala.

Estos personajes ponen en evidencia las palabras que diariamente nos dice el Ejecutivo federal: que ya no hay corrupción, que se está barriendo la escalera, de arriba hacia abajo, que todo lo malo son de los neoliberales, de los conservadores, que en Morena hay ‘honestidad valiente’… pues ya se vio que no.

Si el Primer Mandatario es coherente, tiene que poner orden en la casa y también investigar a los funcionarios cercanos a su gabinete. No hay de otra, pero ¿lo hará?

La verdad, se duda, pues ya empezó con sus argumentos infantiles al expresar que otros funcionarios robaron más. En este caso no importa si robaron más o menos, el hecho es que robaron y como tal se les debe aplicar la ley… ¿o el poder del dinero se impondrá al Poder Judicial?

RICARDO MONREAL YA PERDIÓ A LA MALA

Lo dicho: el único que ha dicho con todas sus letras que quiere ser candidato presidencial en 2024 es Ricardo Monreal Ávila.

Es más, ya advirtió que ‘les van a hacer los mandados’ la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Y todavía más, para que no haya duda: ya se ve como presidente de la República, pese a la cargada de AMLO a la mandataria capitalina.

¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano?, pero Ricardo afirmó en días pasados que les va a ganar a la buena a Sheinbaum Pardo y a Ebrard Casaubón.

Lo malo es que en Morena nada es a la buena, todo es en lo oscurito, en negociaciones, pactos, acuerdos, bueno, más bien se hace lo que se diga en Palacio Nacional… y ahí la decisión ya está tomada.



A Monreal no le debe preocupar la alianza PAN-PRI-PRD, claro que no, pero sí le debe importar y tomar mucha importancia el hecho de que no goza del aprecio del Presidente Andrés Manuel… y eso pesa mucho.

Ricardo sabe muy bien que no tiene la aceptación de quienes gobiernan, pero eso no lo amedrenta, pues va con todo para estar en la boleta electoral en 2024.

La inquietud que surge es cómo lo logrará, pues el líder de la bancada morenista en el Senado enfatiza que no se cambiará de partido para lograr su objetivo, pero lo que sí es seguro es que Monreal es un tipo de cuidado, sabe lo que dice, es un personaje de carácter… y ¡aguas!, ya están avisados que estará en la contienda electoral dentro de 3 años, bajo advertencia no hay engaño.

MARKO CORTÉS SE ENGALLA Y AFIRMA QUE HAY GALLOS PARA LA GRANDE

Al mismo estilo del Presidente López Obrador, Marko Cortés expresa sin tapujos que en el PAN hay buenos candidatos para la elección presidencial del 2024.

Es más, les pidió a todos no autodescartarse.

Y dio nombres: Maru, Mauricio Vila, Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Diego Sinhue, Cabeza de Vaca, Pancho Domínguez, Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca.



Pero no olvidar el Estado de México, que ahí tiene un candidato fuerte en la persona de Enrique Vargas del Villar, pese a que hay otros ‘suspirantes’.

Afirmó Cortés de forma categórica que la única opción real es el PAN, solo o coaligado. ¡Seco!, pero con todo respeto para Marko, el PAN está posicionado, eso es innegable, pero no puede hacer menos al PRI ni al PRD, pues juntos pueden ser una dinamita que puede explotar en las próximas elecciones, tal y como lo hicieron en la elección de junio pasado.

La Alianza PAN-PRI-PRD debe ir firme y unido tanto en el Congreso como en las elecciones para vencer a Morena. Si Marko piensa ir solo, le va a hacer un gran favor al Preciso Andrés Manuel, que a eso le va a tirar, mandar mensajes y provocar división en la Alianza para lograr sus propósitos: que pasen sus reformas y ganar las próximas elecciones.

Ojalá predomine la mesura y cordura en la Alianza Va por México, porque esa fue la razón de la unión pese a las diferencias partidistas: ir juntos por México.

FGR, AL SERVICIO DE AMLO

En los últimos días ha sido evidente el uso doloso y faccioso de las instituciones de justicia… y la FGR no está exenta de ello.

Para los amigos, gracia, y para los enemigos, desgracia, la línea presidencial hacia Alejandro Gertz Manero.



Y para muestra lo siguiente: están las denuncias contra los hermanos de López Obrador y los videos grabados recibiendo dinero, también contra Felipa López Obrador, Rocío Nahle y el hijo de Manuel Bartlett… ¡y no pasa nada!

En los cafés políticos se platica que la Fiscalía es un florero, sólo hace lo que diga el dedito del Presidente, un claro ejemplo del uso faccioso y doloso de las instituciones de justicia. A ver si investiga a los funcionarios involucrados con el ‘Pandora Papers’.