A la 4T se le va la olla con Lozoya

Hoy el Presidente no quiere escándalos, no hay necesidad, y ayer el ex mandatario recibió mucha polémica por su visita a la Ibero * Ricardo Anaya siente pasos: podría ser obligado a comparecer

POR LOS MALOSOS

Cada quien tiene su forma de ser y de pensar… y los gobernantes no son la excepción.

Resulta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex mandatario Enrique Peña Nieto actúan de diferente manera cuando las circunstancias no le son favorables.

El Ejecutivo federal anuncia que no va al Senado por el temor a la convocatoria de la legisladora Lilly Téllez.

Y es que López Obrador no puede permitir que le falten al respeto… y mucho menos a la investidura presidencial.

No quiere escándalos. “Pero qué necesidad”, añade.

Definitivamente a nuestro Señor Presidente no le gustan las críticas… y mucho menos ir a lugares en donde sabe que será cuestionado. Solamente en Palacio Nacional, en las conferencias matutinas, se siente bien y a placer, en donde es el amo y domina el show de las mañaneras.

Decir que no caerá en provocaciones que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros, suena más bien a pretexto.

Pero a diferencia del Presidente de la República, hay una anécdota de Peña Nieto, en mayo de 2012, justo un día antes de ir a la Universidad Iberoamericana, en plena campaña presidencial.

Su equipo de campaña le sugerió que cancelara (ya lo había hecho dos veces antes), pues ya se sabía que encontraría un ambiente hostil por parte de los estudiantes.

Enrique Peña no aceptó la sugerencia y contestó que contra viento y marea asistiría al encuentro estudiantil.

Ya lo que ocurrió el 11 de mayo de 2012 ya es una historia muy conocida, ese hecho marcó el movimiento del “YoSoy132”, pero Peña, pese a la adversidad, sacó la vitalidad y enfrentó los cuestionamientos de los estudiantes sobre el caso Atenco.

Mientras Andrés Manuel le saca a los cuestionamientos de Téllez, Peña Nieto agarró el toro por los cuernos en la Ibero.

ANAYA COMPARECERÍA DE FORMA PRESENCIAL EN EL RECLUSORIO NORTE

Se le complica el panorama a Ricardo Anaya. Resulta que un juez federal le negó la posibilidad de comparecer en su próxima audiencia por videoconferencia desde un lugar fuera de la Ciudad de México.

Pero no sólo eso: el juez le hizo ver que podía ordenar su presentación física al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La cita sería el próximo 8 de noviembre a las 9:00 horas. Les recordó a Anaya y abogados que, conforme al artículo 56 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, debían estar en un mismo lugar y ese lugar debía ser en la Ciudad de México.

Al diferir para noviembre próximo la audiencia de imputación, el juez les reiteró que para entonces deberán comparecer dentro de su jurisdicción, en esta capital, mencionando que podía ordenar que se presentaran materialmente en el centro de justicia.



Pero no sólo eso: Tapia le preguntó a Anaya y a los presentes en la videoconferencia si les había quedado claro lo anterior, respondiendo todos que sí. ¡Sopas! ¿Acaso se empinaron?

Pero también el fallo del juez abre la posibilidad al panista de presentar un amparo y, posiblemente, suspender la audiencia por tiempo indefinido.

El caso de Anaya, al igual que los 31 científicos del Conacyt, es un caso que levanta ámpula, pues para muchos se está utilizando a la FGR para intereses de Palacio Nacional.