La reforma eléctrica tampoco pasará

El cinismo fue que el ex director general de Pemex degustaba muy feliz en uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México… ¿y el gobierno? Bien, gracias

POR LOS MALOSOS

No hay vuelta de hoja: las imágenes que muestran a Emilio Lozoya degustando en uno de los mejores restaurantes de la capital del país es una vergüenza para los mexicanos que creemos en la justicia.

Aquí no se vale decir que es legal, que está en un proceso, que el 3 de noviembre deberá presentar pruebas, que es un testigo protegido… y para colmo desviar la atención con el chequeo de la veracidad de las fotos.

Aquí lo que realmente importa es que un delincuente, que está involucrado en el caso Odebrecht, esté muy quitado de la pena desayunando muy rico en un majestuoso lugar.

¿Para eso fue traído a México? ¿No debería estar en la cárcel?

Los mexicanos no entendemos en cuestión de leyes, pero sí tenemos tantita inteligencia para saber que un perseguido por la Interpol es para detenerlo y llevarlo a su país para que sea encarcelado… pero con Emilio Lozoya se brincaron todas las trancas desde el primer momento en que llegó a suelo mexicano.

Sobre las imágenes de Lozoya en restaurante de Palmas, hasta el mismo presidente lo dijo en la Mañanera: Será legal, pero es inmoral.

Emilio Lozoya NO tiene prisión preventiva ni arraigo domiciliario. Puede, legalmente, transitar hasta donde el brazalete que usa se lo permite. Pero su caso indigna a una sociedad cansada de los privilegios para unos cuantos, pese a los crímenes cometidos. pic.twitter.com/n9UmIcr6Dr — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 12, 2021

Todo indica que la política de la 4T es proteger a delincuentes con tal de perjudicar a funcionarios del pasado, como diciendo “si quieres que no te meta a la cárcel, acusa a mis enemigos”.

El tema es que no había ningún mexicano que estuviera en contra de que Emilio Lozoya estuviera en la cárcel, él era el icono de la corrupción del gobierno pasado y ahora resulta que se convirtió en un héroe nacional sin una prueba.

Y hay muchas preguntas en el aire, pero por lo menos son estas: ¿Estar en prisión domiciliaria le da derecho a salir cuando se le pegue la gana? ¿Habrá muchas otras salidas? ¿Quién permite que salga de su casa?

¿En qué terminará todo esto? Como todos los demás, en un circo mediático, lo que le gusta a la 4T para no hablar de inseguridad, inflación, crisis, falta de medicamentos, entre otros problemas que eso sí realmente importa para que al país le vaya bien.

Y MONREAL DEFIENDE A LOZOYA: DEBE ACTUAR CON PRUDENCIA

Lo que faltaba, en vez de exigir investigación en el caso Lozoya, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, le pide como testigo protegido actuar con prudencia.

Hay que actuar con ponderación, con moderación, expresa.



Y pese a todo el escándalo, le da también el voto de confianza a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tiene un voto de confianza y nos parece que ha desempeñado de manera correcta su función”, dice el senador morenista. ¿Cómo la ven?

Y para rematar su defensa de Lozoya dice: “El testigo protegido o los testigos protegidos tienen que someterse a un status diferente y deben de actuar con prudencia y con mucha cautela, por el papel tan delicado en el que se encuentran”.

Lo malo es que queda en evidencia la Cuarta Transformación, aparte de ‘abrazos no balazos’ practican también la frase “para mis amigos, gracia, y para mis enemigos, desgracia”.