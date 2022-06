Alito estorba en los planes de Palacio Nacional

Los ataques contra el líder nacional del PRI van más allá del golpe mediático

JOVIRA

Es innegable que el personaje que está en boca de todos es Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

Mediáticamente el daño moral ya lo tiene Alito, pues le han difundido y sacado de todo.

Es obvio que Sansores exhibió los audios para confrontar a medios y periodistas con el líder priísta. Como en otras filtraciones similares, aquí no se busca un caso judicial alguno, sino simplemente la búsqueda de una condena moral. Crear animadversión.

Morena, quien se jacta de no ser iguales que los demás, pues resulta que sí. ¿De qué se ríe Layda al exhibir estos audios si ella misma, su líder político Andrés Manuel López Obrador, y otros (ahí el caso Cuitláhuac García) de ese entorno son alumnos aplicadísimos de Alito?

En los cafés políticos se comenta que, ante las cifras y estadísticas, AMLO es uno de los principales factores de riesgo para la vida de los periodistas (van casi 70 ejecutados en lo que lleva de su mandato) y del deterioro del trabajo periodístico, y en contra de la libertad de expresión en este país.

Hoy no existe en México un medio informativo que no viva la debilidad financiera extrema, muchos, la mayoría, hasta la casi desaparición; que no haya pasado por el despido masivo de sus plantillas laborales a causa del cierre total del flujo publicitario del régimen.

Es claro que Andrés Manuel López Obrador repudia a los medios informativos y a sus trabajadores, una forma de rechazar y atentar contra la libertad de prensa y opinión.

Moreno Cárdenas fue la carnada perfecta para filtrar el audio en donde presuntamente dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre… palabras más, palabras menos.

Es muy evidente que la guerra sucia contra Alito surgió de la noche a la mañana, como si fuera ya un plan orquestado… y seguramente le quieren hacer pagar su traición a la patria por no apoyar la reforma eléctrica de AMLO.

Pero esa campaña contra Alito, para hacerlo ver como el peor corrupto de todos, tiene un objetivo: que salga del PRI, pues estorba en los planes de Palacio Nacional.

Ya alzaron la voz Roberto Madrazo y Ulises Ruiz… y le hacen el ‘caldo’ a AMLO, pues quitando a Alito el Presidente buscará meter a uno de sus allegados en la dirigencia del PRI (ahí están Murat, Ruiz, Nalleli Gutiérrez)… y si lo logra, pues ya tiene el plan perfecto para acabar con el PRI, para tener el camino libre en sus reformas constitucionales en el Congreso, para destruir a la Alianza Va por México y con eso allanar el camino para que Morena gane en el 2024. Al tiempo.