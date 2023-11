CFE, una red de extorsionadores profesionales: Gamboa Torales

Con Manuel Bartlett la paraestatal está sumida en la peor oscuridad de su historia, expresa María Josefina * La diputada federal expresa que la Comisión Federal de Electricidad “es generadora de corrupción, fraudes, transas y caos” * Bartlett se echa un “coyotito” en plena Mañanera

Tras varias posposiciones, finalmente no hay fecha que no se cumpla y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), finalmente compareció en la Cámara de Diputados por el desglose del Quinto Informe de Gobierno enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Diputados de las diferentes facciones con representación en el Congreso de la Unión fijaron postura ante lo dicho por el funcionario polémico, siempre envuelto en la corrupción, pero goza de impunidad por el manto presidencial.

Hasta hoy en día no ha esclarecido sus 23 casas, un escándalo superior a la Casa Blanca.

En su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura le fue como en feria, recibió una buena tunda que no sintió lo duro sino lo tupido.

Le exhibieron el desastre que tiene la CFE con apagones, deuda, subsidios y falsificaciones, pese a que Manuel Bartlett resaltó que por primera vez en seis años (2018-2023) la CFE reportó una utilidad neta en el primer semestre del año.

Pero la que se fue a la yugular fue la diputada panista María Josefina Gamboa Torales, quien señaló que el gasto corriente de la CFE se sigue incrementando, mientras el gasto para mantener redes eléctricas, que son gracias a las que la gente tiene luz, sigue bajando.

“En Veracruz estamos con apagones diario, nos dejan días sin luz y no bajan ni un peso al recibo, cada día la cobran más cara y la pagamos con el peor servicio”, añade.

Y ya encarrerada enlistó las problemáticas de la CFE:

** La deuda de la CFE aumentó.

** 32 mil millones de pesos de pérdidas en 5 años.

** Presumen de ganancias, pero reciben subsidios todos los años.

** Aumentó el gasto corriente.

** Bajó la inversión en infraestructura y mantenimiento.

** Más de 765 mil millones de pesos de pasivos.

** Incremento de tarifas.

** No hubo investigación por documentos falsos en el apagón de Tamaulipas.

Ante esta situación crítica, sin pelos en la lengua afirma Gamboa Torales que la “CFE no es generador de energía. CFE es generador de fraudes, de corrupción, de transas y de caos”.

María Josefina señala que con Bartlett Díaz la CFE “se ha convertido en una red de extorsionadores profesionales… y no quiero generalizar porque sé que hay empleados de Comisión Federal de Electricidad que se merecen todo mi respeto, pero lamentablemente hay otros que no”.

Así de dura fue la diputada panista y Manuel… calladito se vio más bonito.

CLASE MUNDIAL… EN EL ROBO

Josefina Gamboa enfatiza que la “deuda de la CFE se elevó a 448 mil 500 millones de pesos, pero a eso sí, le añadimos que CFE ha acumulado pérdidas por 32 mil millones de pesos durante su gestión, director, no durante las anteriores, durante su gestión 32 mil 800 millones de pesos, pues hoy queda claro que en lo único que es de clase mundial es en el robo”.

“A La gente y la que nos está viendo, entendamos, nos hacen pagar dos veces la luz; la primera, a través de un subsidio que sale de todos nuestros impuestos y la segunda, a través de un recibo que ustedes saben que es caro y que es absolutamente injusto, que no tiene nada que ver con el pésimo servicio que le dan”, agrega.

La legisladora federal no se explica pues si “se lograron ganancias de 87 mil millones de pesos, entonces para qué requieren subsidios; oigan, alguien que reporta esas ganancias como para qué requiere subsidios”.

Gamboa Torales saca a relucir las 23 casas de Bartlett.

“De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, el gasto corriente de Comisión Federal representa 6.5 veces más, mientras le quitaron 32% a mantenimiento y 29% a distribución, le incrementaron 6.5% al gasto corriente, por eso le aseguro que ninguna de sus 23 casas se le va la luz nunca, director.

“Seguro que por lo menos esa de las Lomas que está iluminadísima, esa no tiene ningún problema ni con el recibo ni con el suministro porque el gasto corriente de CFE sigue incrementando, mientras el gasto para mantener redes eléctricas, que son gracias a las que la gente tiene luz, sigue bajando”, asevera.

Expresa que el mantenimiento va a la baja.

“En mantenimiento de infraestructura de 35 mil millones de pesos, se están destinando ahora 23 mil millones de pesos.

“Cómo caramba no va a haber apagones por todo el país. Cómo caramba no van a dejar como dejaron en Tamaulipas a 10 millones de personas sin luz. Cómo caramba no vamos a estar en el sur sureste en Veracruz, el estado que me toca representar, cómo no vamos a estar con apagones diarios”, puntualiza.

María Josefina Gamboa detalla un caso de corrupción.

“Cuadrillas solapadas por el director van y le dicen a la gente ‘usted tenía un diablito en su casa’ y la gente pues sin saber, sin deberla ni temerla, va a la Comisión a intentar resolverlo y ahí le ponen una multa entre 15 mil y 200 mil pesos”.

Precisa que la CFE no está facultada para poner multas.

“Comisión Federal de Electricidad no tiene ninguna facultad legal para poner esa clase de multas. Si ellos quieren poner esas multas tienen que comprobar que efectivamente había un diablito y que no fue una trampa que le pusieron al usuario y es un juez el que tendría que ordenarlo.

“Así que tampoco tenemos que permitir esa clase de extorsión. Y por último, director, bueno que todavía me queda tiempo para formularle preguntas, preguntas que yo le pediría que me responda por escrito como la ley señala, en cada una de las comparecencias.

“Uno. ¿Qué pasó con el tema de Tamaulipas? Ahí usted mismo reconoce que se presentó un documento apócrifo, es decir, que falsificaron la firma. Dijeron hubo un apagón el 29 de diciembre, me parece de 2021, hubo un apagón, 10 millones de personas se quedan sin luz. CFE responde ‘es que hubo un problema de un pastizal, Protección Civil’ y de ahí ustedes remiten un documento. Se comprueba que es falso, usted dijo que iba a investigar, seguimos esperando la investigación.

“Segunda pregunta también. ¿Le parece gracioso burlarse de las viudas de Pasta de Conchos? Aquí tengo el video si usted lo quiere lo ponemos y lo escuchamos donde le están diciendo que no van a llegar las viudas y dice pues no, ya las viudas no van a llegar y se ríe.

“¿Le parece que en un país como este, con un historial como el suyo estamos para que se haga el graciosito, teniendo problemas tan serios que resolver?

“Esa es una de las faltas de respeto más grandes y el cinismo más grande que he visto en la vida”, enfatiza Gamboa.

Con Manuel Bartlett la CFE pierde litigios a nivel internacional.

“Y la otra. ¿Nos puede responder por qué otra vez perdió Comisión Federal por una decisión suya? Usted fue el que tomó una decisión y acaba de perder en la Corte Internacional de Arbitraje dos casos más que nos van a costar, no a usted. Sus ahorritos siguen creciendo, intactos.

“Nos van a costar a todos nosotros, a los señores que nos están viendo, a los mexicanos más pobres, 2 mil millones de pesos gracias al segundo fallo consecutivo”, afirma de manera categórica Gamboa Torales.

APUESTAN POR SOLUCIONES NO SOSTENIBLES

Por la bancada naranja tuvo su intervención José Mauro Garza, quien expresó su preocupación porque mientras el resto de los países en el mundo asumen acciones y compromisos para disminuir las emisiones de carbón, apuestan por energías verdes y atraen inversiones para el desarrollo de las mismas, en el país quieren seguir apostando por soluciones que no son sostenibles. “Necesitamos descarbonizar nuestra energía y dotar de recursos para la implementación de nuevas tecnologías”, asegura.

BARTLETT OLVIDA A DAMNIFICADOS DE ACAPULCO

Qué cínico y desvergonzado, pero en sólo 2 minutos con quince segundos, Manuel Bartlett sintetizó a diputados el trabajo que ha realizado su personal en la costa de Guerrero tras el paso del huracán “Otis”.

Según documento, Bartlett omitió leer los dos párrafos en los que calificaba a los trabajadores de la CFE como “verdaderos héroes” por sus tareas de auxilio durante su comparecencia en las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados.

En cambio, media docena de veces reconoció la visión y logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador, renglones en los que incluyó obras como el Tren Maya y los bancos del Bienestar.

Por su accionar, Manuel Bartlett se mostró más servil que el propio Lord Molécula.

FALTA DE RESPETO A LA INVESTIDURA PRESIDENCIAL: SE DUERME EN PLENA MAÑANERA

En una falta de respeto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Bartlett fue grabado “echándose un coyotito” durante la Mañanera del miércoles pasado.

El video se volvió viral y desencadenó burlas de usuarios y opositores.

El video fue grabado por la reportera de Reforma, Claudia Guerrero, y retomado por los mismos periodistas, usuarios y opositores al gobierno.

La presencia del titular de la CFE en la Mañanera y otros funcionarios obedeció a la presentación del programa “Internet para Todos”, aunque solo tomó la palabra Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de la Estrategia Digital Nacional.

“No lo culpo”, “todos somos Bartlett en la Mañanera”, “le cortaron la luz”, “se le cayó otra vez el sistema”, “se quedó sin energía”, “Yo no tengo su edad, pero a esas horas y con esa plática, también me dormiría”, fueron otras expresiones de internautas al respecto.

Es indudable que sí hay un personaje cuestionable en el equipo de AMLO, se llama Manuel y se apellida Bartlett… pero por lo visto él se duerme en sus laureles.

No cabe duda que con Bartlett la CFE vive una severa crisis y está sumida en la peor oscuridad de toda su historia.