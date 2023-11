Manchada la investidura presidencial

Al utilizar todo el aparato del Estado para atacar a supuestos adversarios * ¿No ensució la investidura presidencial al dejar sin fármacos a los niños con cáncer y después acusar a los padres de esos menores de edad de tratar de atacar a su administración con sus válidas protestas? * La investidura presidencial se ha de cuidar todos los días con acciones nobles en apoyo de todos los mexicanos, y no con aquellas que polarizan y dividen

Dice el “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, que si no va a Acapulco a dar ánimo y consuelo a los damnificados por el huracán Otis es para evitar que los medios de comunicación -especialmente las televisoras- le armen un espectáculo con diez, veinte personas y que él, sí, precisamente él, tiene que cuidar la investidura presidencial. Porque no va a ir Andrés Manuel, sino que va a ir el Presidente de la República y él no se va a exponer a que lo ninguneen.

Pues ¿qué creen?, todos los guerrerenses esperan precisamente al Presidente y no al ciudadano Andrés Manuel. Si el Primer Mandatario de la Nación no quiere ir a Acapulco a coordinar los trabajos de reconstrucción porque tiene miedo a que le armen un show, imagínense al ciudadano López. Él, se sobreentiende, ni mueve un dedo por nadie. Lo ha demostrado.

Noto un dejo de sonrisa en su rostro, amable lector, y le voy a pedir un favor: no se ría que es en serio. Porque, efectivamente, quien devalúa y denosta no solo la investidura sino también la institución presidencial es él con todos y cada uno de sus actos.

Miren, a poco no es execrable la propuesta del Ejecutivo Federal de enviar una terna para suceder al ministro Arturo Zaldívar en la SCJN con tres prominentes mujeres morenistas, cuando lo que se requiere es que los ministros sean independientes y no serviles a ningún funcionario o institución.

Con esto, me pregunto yo, ¿no está ensuciando la investidura presidencial al proponer a personas afines a él en lugar de otras que razonen por sí mismas y no sólo vayan a aplaudir como focas en un circo de cuarta, que es en lo que quiere convertir a la Suprema Corte?

¿No ensució la investidura presidencial al dejar sin fármacos a los niños con cáncer y después acusar a los padres de esos menores de edad de tratar de atacar a su administración con sus válidas protestas?

La investidura presidencial la ensucia él mismo todas las mañanas al utilizar todo el aparato del Estado para atacar a sus supuestos adversarios; para agredir, una y otra vez, a los periodistas que no le son afines y que no lo critican, sino sólo evidencian los yerros de él y sus funcionarios que lo son por ser noventa por ciento leales y sólo diez por ciento capaces.

Ofender la investidura presidencial es dejar que mueran miles de personas durante la pandemia de la Covid-19 al prohibir la importación y aplicación de ciertos medicamentos a la población en general y que él -López Obrador, su familia y sus allegados- sí los hayan tenido.

La investidura presidencial se ha de cuidar todos los días con acciones nobles en apoyo de todos los mexicanos, y no con aquellas que polarizan y dividen.

La investidura presidencial se descuidó desde hace cinco años cuando se instaló un gobierno revanchista, vengativo y que representa lo peor de administraciones pasadas.

ALCALDE DE TOLUCA RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL REITERA PERMANENTE APOYO A ACAPULCO

En la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, el presidente municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, reiteró que el posicionamiento de la ciudad es y seguirá siendo de total solidaridad y apoyo a nuestros hermanos de Acapulco; además se aprobó la creación de la Comisión Edilicia Transitoria para la integración de la Comisión de Selección Municipal que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción.

La comisión edilicia será presidida por la primera síndica, Emma Álvarez Villavicencio; como secretario el primer regidor Jorge Omar Velázquez Ruiz y como vocales los regidores Carlos Gabriel Ulloa González, Sonia Castillo Ortega y Omar Garay Garduño.

“La postura de la administración es seguir apoyando a la gente de Guerrero, particularmente a la población de Acapulco, quien fue más lacerada por esta desgracia. Quiero reiterarle a las y los toluqueños nuestra gratitud por su generosidad por desprenderse de aquello que, aunque les haga falta, están conscientes que hace más falta a las personas que están allá”, puntualizó Martínez Carbajal.

Refirió que de entre casi 2 mil 500 ayuntamientos que tiene el país, sólo tres están presentes en apoyo a la costa del sur, entre ellos, Toluca, con presencia de policías, protección civil, médicos, personal de Agua y Saneamiento, Servicios Públicos, así como con maquinaria para labores de limpieza.

En otro punto del orden del día, se turnaron 9 dictámenes a las Comisiones Edilicias de Planeación para el Desarrollo, Límites Territoriales y Nomenclatura, así como a la de Patrimonio Municipal.

Asimismo, se informó sobre la relación mensual detallada del contingente económico de litigios laborales, así como la terminación de las relaciones laborales durante el mes de octubre 2023.

Al desarrollarse el punto de asuntos generales, el tercer regidor, Carlos Gabriel Ulloa González, entregó un reconocimiento al presidente municipal Raymundo Martínez por su aportación y apoyo para la realización del Maratón Toluca 501 Aniversario 2023, que tuvo lugar el pasado 15 de octubre.

AMLO RASURARÁ LA CIFRA DE DESAPARECIDOS A SU GUSTO

En tiempos de gobiernos priístas había un chiste que los pintaba de cuerpo completo. El Presidente preguntaba ¿qué horas son? Y raudos le contestaban ¡las que usted quiera, señor presidente! Ahora, los que nos repiten que no son iguales nos confirman su dicho, en verdad no son iguales, son peores.

Y el ejemplo lo dio el inquilino de Palacio Nacional, el “Presidente de todos los mexicanos”, Andrés Manuel López Obrador, al acusar en vivo, a todo color, y utilizando todo el aparato gubernamental a la excomisionada de Búsqueda, Karla Quintana.

Y ¿de qué la acusa? La acusa de haber alterado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para “afectar” a su gobierno. Sí, así como lo leyó: “un compló” más en su contra.

Miren, cuando en 1948, George Orwel publicó su novela “1984”, lejos estábamos de imaginar que en México tendríamos un personaje similar al “Gran Hermano”, quien, a través del Ministerio de la Verdad, “se encargaba de cambiar la historia y el presente, según como van variando las circunstancias”.

Ahora el señor de los otros datos realiza un nuevo censo para bajar la cifra de personas desaparecidas, como quiere él.

Ese nuevo censo es para reportar una cifra menor de personas desaparecidas porque López Obrador está seguro que “no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”, dijo, y acusó a Karla Quintana de formar parte de una organización de “derecha” y de “alterar los padrones de desaparecidos”. O sea, en corto, ¿Cuántos desaparecidos hay? ¡Los que usted quiera, señor Presidente!

A otra cosa: incongruente como siempre ha sido, Marcelo Ebrard mostró una vez más la sumisión al “Gran Hermano” y se dobló ante Morena y su candidata a la Presidencia de la República.

No deja el partido y avisó que después de pedir audiencias se convenció que los lineamientos de la señora comulgan con los de él. Entonces, para qué tantos brincos estando el piso tan parejo. Ah, también dijo que estará listo para buscar “la grande” en 2030, como lo ha estado desde hace, mínimo, 23 años.

CRECE 5.1% PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DEL PAÍS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, PESE A ESCENARIOS GLOBALES ADVERSOS

De 2018 al 2022, la producción agropecuaria y pesquera del país pasó de 285 millones de toneladas a alrededor de 300 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de 5.1 por ciento, a pesar de las condiciones globales adversas, resaltó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.

Así, México se ha colocado como el decimosegundo productor mundial de cultivos agrícolas, décimo en ganadería primaria y decimoséptimo productor pesquero y acuícola, subrayó el funcionario durante la presentación del Panorama Agroalimentario 2023.

Expuso que, de acuerdo con el documento elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2022 se cultivaron 20.6 millones de hectáreas y 5.7 millones de personas prepararon la tierra para producir 273.3 millones de toneladas de cultivos.

Además, dijo, se generaron 24.7 millones de toneladas de productos pecuarios, a través de la labor de 827 mil personas quienes cuidaron el hato ganadero y se obtuvieron 2 millones de toneladas de productos pesqueros, con el trabajo de 131 mil personas.

Informó que, en el mismo periodo, 1.9 millones de personas de localidades rurales salieron de la pobreza y la población en seguridad alimentaria pasó de 74 millones 863 mil personas a 85 millones 185 mil personas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El titular de Agricultura enfatizó que la publicación anual del Panorama Agroalimentario ha traído expectativas muy positivas, las cuales han sido cumplidas y en algunos casos superadas.

Seguramente 2023 y 2024 serán años en los que las buenas noticias continúen, teniendo al esfuerzo de nuestras productoras y productores como protagonistas, afirmó.

Sin embargo, abundó, se debe reconocer que todavía hay mucho por hacer, sobre todo en la necesidad de cerrar las brechas y desigualdades que subsisten en el sector primario, las cuales constituyen lastres que impiden desarrollar todo su potencial.

Desde el Aula Magna de la Universidad Autónoma del Estado de México, el funcionario federal señaló que el futuro del planeta y de las siguientes generaciones dependen de encontrar y llevar a cabo formas más sustentables de producir alimentos.

En atención a esta realidad, desde el inicio de la actual administración, Agricultura y sus entidades coordinadas han avanzado en la creación de políticas públicas para avanzar hacia la soberanía alimentaria y mejorar las condiciones de vida de quienes nos brindan los alimentos, en especial, de los pequeños productores.

Dicha labor forma parte de la visión del Gobierno de México de transformar al campo y hacer frente a dos de sus principales desafíos: combatir la pobreza y la desigualdad y fortalecer la seguridad alimentaria con soberanía, además de no perder los espacios ganados como potencia agroalimentaria global, sostuvo Villalobos Arámbula.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que este informe anual contiene información estadística que describe el comportamiento del campo mexicano, la actividad pecuaria y pesquera de nuestro país, lo que permite tomar decisiones en el sector agroalimentario y adaptar políticas ante los desafíos que enfrenta esta área, como el cambio climático.

“El Panorama Agroalimentario es más que un informe técnico, es un reconocimiento, es un testimonio del esfuerzo de los agricultores, ganaderos y pescadores mexicanos. Nos ofrece una visión clara de cómo promover el progreso y mejorar la calidad de nuestra producción”, expresó.

En este contexto, llamó a construir un Estado de México donde el desarrollo rural, el acceso a tecnologías sostenibles y una vida digna para cada campesino sean prioridades.