Yo no ordené prisión a Lozoya: AMLO

“Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal, imagínense yo recomendándole algo al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho”, expresa el Presidente de la República

POR JOVIRA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura de forma tajante que no instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) pedir encarcelamiento del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, pero sí pidió que se castigue a “todos” los implicados en el caso Odebrecht.

“Yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial, porque es el Ministerio Público y el juez, el Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial y son los que determinaron que se quedara ahí (en prisión) el señor Lozoya”, dijo.

“Yo no doy instrucciones en ese sentido, además la Fiscalía es autónoma, estoy hablando de la integridad del fiscal, imagínense yo recomendándole algo al fiscal, primero nunca lo haría, nunca lo he hecho”, añade.

Se le acusa de tener que ver con esto, se le comentó al Primer Mandatario en la conferencia mañanera.

“Nunca, jamás, nunca, pero no sólo es un asunto de dignidad y de principios, ¿cómo le voy a pedir yo al fiscal que actúe de determinada forma? Él también es un hombre íntegro imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo le diga que no”, respondió.

“Y lo puede hacer Alejandro Gertz, entonces yo no me expongo a esas cosas, yo soy libre, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no me gustan las componendas, siempre actúo con transparencia”, agregó.

López Obrador exigió castigo a todos los responsables porque, enfatizó, hay muchas cosas pendientes todavía como el dinero que se entregaron de sobornos.

“Lo de ayer (miércoles) pues es parte de la misma investigación, creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos, fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos menos en México, se tapó el asunto”, acusó.



“Yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va actuar por consigna”, consideró.

“Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, además él es una gente, repito, íntegra y ya mayor, y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad, eso es muy importante”.