Violan el debido proceso y los derechos humanos de la esposa de ‘El Mencho’

La defensa de Rosalinda González promovió un juicio de amparo y podría obtener su libertad condicional, ya que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del que se le acusa, no es grave

POR ILDEFONSO PEREYRA

Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), podría obtener su libertad condicional tras promover un juicio de amparo, debido a que el delito que se le imputa de lavado de dinero no es considerado grave.

El próximo 8 de febrero se llevará la audiencia constitucional en la que se resolverá en definitiva el juicio de garantías que promovió su defensa.

Cabe señalar que tras su detención en noviembre del año pasado, en el municipio de Zapopan, Jalisco, González Valencia fue puesta a disposición de las autoridades judiciales en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos”, en Coatlán del Río, Morelos, por no presentarse a firmar de manera periódica, como se lo ordenó el juez de control que la dejó en libertad tras ser detenida por primera vez en mayo de 2018, ya que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del que se le acusa, no es grave.

NO AMERITABA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA MÁS RESTRICTIVA

El amparo promovido por su defensa es por presuntas violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos.

“Las autoridades judiciales están violando el debido proceso, ya que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del que se le acusa, no es grave y no ameritaba la imposición de la medida más restrictiva”, enfatiza su abogado al considerar que la prisión preventiva debe ser utilizada sólo cuando las otras medidas sean inadecuadas.

Ante ello, el juez de amparo programó para el 8 de febrero de este año la audiencia constitucional para determinar si otorga la protección de la justicia federal a González Valencia; quien por amenazas recibidas dejó de incumplir los mandamientos judiciales, entre ellos la obligación de presentarse los días jueves ante el órgano jurisdiccional que sustancia el proceso.

PRESENTA DETERIORO DE SALUD

Rosalinda González Valencia, identificada por las autoridades como “La Jefa”, aseguró que su estado de salud está deteriorado, debido a la hipertensión que padece y que independientemente de la atención médica que recibe en la prisión, considera necesario atención de especialistas para tratar de manera adecuada sus padecimientos.

Lo anterior luego de que un Tribunal Colegiado confirmó la resolución del 16 de noviembre de 2021, mediante la cual un juez de distrito le impuso a González Valencia la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La defensa de la imputada confía en que el juez de amparo haga valer el debido proceso y derechos humanos de González Valencia para que enfrente su juicio en libertad condicional.