Vamos por exgobernadores que saquearon al Edomex: Delfina Gómez

La maestra se queja de que el INE tiene un papel parcial en favor del PRI en el actual proceso y que Del Mazo “no aceptará tan fácil perder” y “entregar” el territorio

MAJO VALENCIA

La candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dijo que pedirá cuentas a los exgobernadores del PRI que, aseguró, han saqueado a la entidad y viven en la opulencia.

Gómez se quejó de que el Instituto Nacional Electoral (INE) está teniendo un papel parcial en favor del PRI en el actual proceso y que el gobernador Alfredo del Mazo, al parecer, “no aceptará tan fácil perder” y “entregar” el territorio.

Durante una entrevista concedida a la periodista Sabina Berman en su programa “Largo Aliento”, transmitido por Canal 11, la candidata morenista señaló que, de ganar las elecciones, “sí hay que pedirles cuentas” a exmandatarios ante las grandes fortunas que han amasado.

"Vamos por los exgobernadores": @delfinagomeza candidata de morena para gobernar el EdoMex. “Porque ya basta.” En estos momentos en #LargoAliento 👉 https://t.co/257hhU4enY pic.twitter.com/cGysf8JEax — Sabina Berman #LargoAliento (@SabinaBermanTV) April 14, 2023

A pregunta expresa de la periodista sobre si habrá justicia en los casos de los exmandatarios priístas que han amasado enormes fortunas (citando el caso de Arturo Montiel que hasta ha adquirido castillos en Europa), Delfina Gómez dijo que hay que pedirles cuentas a través de las autoridades competentes.

-¿Entonces sí vas por los exgobernadores?, le cuestionó la periodista.

-Por lo que se tenga que ir hay que ir, señaló la candidata asintiendo con la cabeza también.

-¿Qué vas a hacer con ese pasado?, ¿habrá justicia?, cuestionó Berman, en alusión a los exmandatarios “billonarios”.

-Lo primero es dignificar a nuestra gente. Es vergonzoso ver que unos viven en gran opulencia y yo creo que van a morir y no van a terminar de gastar lo que tienen y ves gente que no tiene ni para comer, ese es el Estado de México.

“Y te digo, no tienes que ir a Luvianos o a Santo Tomás de los Plátanos para ver esa pobreza que tú la puedes ver, por ejemplo, en Valle de Chalco… No puede estar pasando eso. Me rebelo a eso”, añade.

‘INE NO ES IMPARCIAL’

En otro momento de la charla, Delfina Gómez aseguró que el INE no está siendo imparcial en esta contienda, sino que mientras se muestra estricto con ella, es laxo con la contraparte, es decir, con la candidata del PRI, Alejandra del Moral, a quien le ha perdonado diversas faltas.

En torno a la presunta orden de los descuentos a trabajadores de Texcoco cuando fue alcaldesa, dijo que a ella misma le sorprendió la acusación hace seis años porque es falsa.

Mencionó que, efectivamente, como morenista, ella misma hacía aportaciones al partido, pero no de manera obligatoria o forzada.

Refirió que a la fecha vive en su mismo domicilio, no se ha enriquecido y fue exonerada por el propio INE y tribunales electorales del tema, los cuales determinaron que fue un asunto “partidista” y sancionó a Morena.

También aclaró que el supuesto desvío de recursos que se le está atribuyendo a ella cuando fue secretaria de Educación, en realidad corresponde a recursos que la SEP le transfirió directamente a universidades públicas y son éstas las que deben aclarar los desfalcos.

Cabe señalar que estos desfalcos señalados por la Auditoría Superior de la Federación corresponden a al menos ocho universidades pertenecientes al sistema estatal de educación, donde el gobernador Alfredo del Mazo designó a exdiputados priístas como rectores y son los responsables directos de las finanzas.

Sobre el papel del gobernador Alfredo del Mazo en el actual proceso electoral, Delfina Gómez negó que el priísta esté operando para Morena, sino todo lo contrario.

“Pues al menos de este lado no está”, y consideró que el priísta difícilmente aceptará la derrota.

“Yo no creo que vaya a ser tan fácil que él quiera entregar o que quiera perder. No puede uno confiarse a que tenga esa intención”, sostuvo.