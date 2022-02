Ningún comunicador, por sus ideas, es traidor: Ricardo Monreal

“No hay ningún comunicador, ninguno ni ninguna, que por sus ideas, sus orientaciones u opiniones puedan ser traidores a nada. Les reiteramos, nuestro aprecio y nuestro respeto”, expresa el presidente de la Jucopo del Senado

POR JOVIRA

Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada morenista en el Senado, salió en defensa de los periodistas y aseguró que “ningún comunicador debe ser considerado traidor”.

“Respeto a todos los medios de comunicación, a todas las comunicadoras y comunicadores, les reiteramos en Morena todo nuestro respeto. No hay ningún comunicador, ninguno ni ninguna, que por sus ideas, sus orientaciones u opiniones puedan ser traidores a nada. Les reiteramos, nuestro aprecio y nuestro respeto”, expresa Monreal Ávila desde la Cámara de Diputados.

Las declaraciones del también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado se dieron luego de que al interior de San Lázaro un grupo de periodistas se manifestó para exigir mejoras en su calidad de trabajo y que se garantice su protección ante la creciente violencia contra el gremio.

La declaración de Ricardo Monreal se da luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tachó de “traidores a la patria” a todos aquellos que realizan campañas contra de su administración y contra la Cuarta Transformación (4T).

‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROTEGER LA VIDA DE PERIODISTAS DEBEN SER PRIORIDAD DEL ESTADO’

La libertad de expresión y el derecho a la información son fundamentales para cualquier democracia, por lo que el Estado Mexicano está obligado a proteger a los periodistas y a quienes se dedican a estas actividades, reiteró Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El senador reconoció que la inseguridad es un problema generalizado y afecta, entre otras entidades, a Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca, Estado de México, Durango, Chihuahua, Zacatecas y Colima.

Uno de los gremios más afectados por este clima de violencia es el de los comunicadores, motivo por el cual el Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en su sesión del 16 de febrero.

Ricardo Monreal insistió, en entrevista, que la libertad de expresión debe ser una de las prioridades del Estado, no sólo para proteger el derecho a la información, sino la vida de quienes se dedican al periodismo.

“Eso no se puede soslayar, cualquier Estado democrático debe privilegiar a todos los que generan comunicación y a todos los que se dedican a esta difícil actividad”, consideró el senador.

El coordinador parlamentario de Morena dijo que se tiene que revisar, de manera puntual, la estrategia de seguridad del gobierno federal.



“Cuando las políticas públicas no funcionan o funcionan a medias, hay que revisarlas y hay que corregirlas. Esa es nuestra función y no tenemos ningún problema” con eso.

Monreal Ávila destacó que tiene comunicación permanente con el Gabinete de Seguridad y que espera que la semana que entra se reúnan, pues hay voluntad política para atender los reclamos en esta materia.

“Creo que es una de las preocupaciones mayores que tiene el Presidente de la República y nosotros, como senadores, por supuesto que nos asiste la preocupación y vamos a actuar con responsabilidad compartida y coordinada” con el Ejecutivo federal, afirmó el legislador.

‘TENEMOS UN GOBIERNO QUE ENFRENTA A LA DELINCUENCIA’

Además, confió que el gobernador de Zacatecas “enfrentará con aplomo y con carácter esta difícil situación que heredó, producto de la descomposición social que se generó en la entidad por muchos años.



“Anteriormente -advirtió- el gobierno protegía a los cárteles, se hacía cómplice o protector de los cárteles”.

“Ahora hay un gobierno que está enfrentando al crimen organizado (…); nadie puede justificar estos lamentables acontecimientos, pero tengo confianza en que Zacatecas saldrá adelante y que su gobierno enfrentará con el mejor de los éxitos estos desafíos tan trágicos que está enfrentando nuestra tierra”.

‘DIÁLOGO Y ACUERDO DEBEN PREVALECER EN EL SENADO’

Por otra parte, el senador negó que el proyecto de dictamen para expedir la regulación de la mariguana, que circuló la Comisión de Salud el pasado 15 de febrero, esté consensuado con todos los grupos parlamentarios.

Aseguró que la Cámara de Senadores no actuará con precipitación para aprobar la regulación del cannabis y que trabajarán para que el proyecto esté debidamente acordado con todos las fuerzas políticas.

Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, asentó, “debemos tener la capacidad de coincidir o de al menos intentar ponernos de acuerdo”, para sacar un producto legislativo que pueda representar los intereses de la población y que resuelva el problema que representa el consumo sin control de la mariguana.

Luego de que la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, del PRI, informara que ya circula un predictamen, el legislador afirmó que dicho documento no está consensuado ni tiene el aval de las bancadas parlamentarias, por lo que instó a no preocuparse.



Monreal dio a conocer que se trata de una propuesta que tiene avances importantes, pero es insuficiente y no está completo.

“Les doy mi palabra de que no va a pasar si no está consensuado, debidamente, con todos los grupos parlamentarios”, añade.

“No es una materia tan fácil y no vamos a actuar con precipitación ni tampoco con premura; vamos a lograr el consenso, como hemos hecho con las demás leyes y reformas constitucionales. No hay que desesperarse: el diálogo y el acuerdo deben de prevalecer en el Senado de la República”, enfatiza Ricardo Monreal.