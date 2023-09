Nemesio Ponce contraviene la lucha anticorrupción del Presidente AMLO

Reiteran su rechazo en el IMSS por su “pasado oscuro”

ILDEFONSO PEREYRA

De acuerdo con testimonios de integrantes del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social el nombramiento del doctor Nemesio Ponce Sánchez es un ejemplo que contraviene claramente la lucha contra la corrupción impulsada por el presidente López Obrador ya que existen denuncias sobre licitaciones a modo.

Dichos testimonios señalan que, de acuerdo con denuncias en curso presentadas por proveedores y trabajadores del IMSS en la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, Ponce Sánchez tiene como proveedor preferido a la empresa Vitalmex a quien favorece con los procesos de compra en detrimento de otros competidores.

Parte de la estrategia es que Vitalmex oferte los insumos a sobre precio generando una afectación a las finanzas del Instituto. Ya desde 2020 el ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Francisco Rojas Toledo, cuestionaba la integridad y la trayectoria del Dr. Ponce al mencionar que cuando estuvo en el gobierno de Jaime Sabines “colocó en la estructura de la administración pública a sus familiares para el manejo de recursos económicos, su esposa Martha Jiménez estuvo como responsable de finanzas del DIF-Chiapas, su hermano Federico en compras del Consejo de Seguridad Pública y Francisco al frente de Talleres Gráficos y luego del Centro de Convenciones y Polyforum”, mencionó”.

Además el ex edil de Tuxtla Gutiérrez destacó que Ponce operó en contra del movimiento de la 4T en 2017. “¿Se acuerdan de él? Sí, ese mismo que con Juan Sabines saqueó a nuestro Chiapas. Me da coraje que me digan que se va a acabar la corrupción y premian a los bandidos”.

Trabajadores y proveedores confían en que las denuncias presentadas conducirán a las sanciones correspondientes, ya que la afectación en contra del IMSS y de la derechohabiencia es inaceptable en un gobierno cuya principal bandera es el combate a la corrupción y la impunidad.