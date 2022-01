En Edomex se apoya la niñez y juventud con discapacidad: Del Mazo

El Presidente espera que la alta inflación en el país sea transitoria y recordó que esto se originó a raíz de la pandemia del Covid-19

POR JOVIRA

Durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que actualmente su gobierno enfrenta una inflación más alta que la que tuvo Enrique Peña Nieto y calificó a este tema como un desafío.

“Esto es nuestro desafío: inflación. En los últimos tiempos se nos subió la inflación más que en lo más alto de Peña, que fue 6.77 por ciento, aquí estamos nosotros 7.37 por ciento (en noviembre de 2021), y este es Calderón 6.53 por ciento”, comentó López Obrador al presentar una gráfica.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 7.37 por ciento anual en noviembre pasado, su tasa más alta desde enero de 2001, cuando fue de 8.11 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Asimismo, el incremento anual en los precios al consumidor resultó ser el mayor en 250 meses, superando el 7.24 por ciento esperado por el consenso de Bloomberg y el objetivo del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con el INEGI, las mercancías del índice subyacente elevaron sus precios 7.24 por ciento anual en noviembre, de la mano de alimentos, bebidas y tabaco, así como mercancías no alimenticias.

LA INFLACIÓN ES A NIVEL MUNDIAL

En la mañanera, el Primer Mandatario comentó que la inflación es un fenómeno que ha impactado a nivel mundial y no sólo a México.

“Esto es un fenómeno también externo, lo van a ver ahora en la siguiente lámina. Así estamos: Brasil trae 10.7 por ciento de inflación en noviembre; Rusia, 8.40; México, 7.37; Estados Unidos, 6.81; Chile, 6.70; Colombia, 5.26; Alemania, 5.20; Canadá 4.70”, señaló.

Enfatizó el Primer Mandatario que la inflación no se comerá al salario en su gobierno, ya que en el periodo neoliberal acusó que esto sí ocurrió.

“No se va comer la inflación el salario. Sí damos a conocer que tenemos inflación y un comportamiento de precios en básicos, no hay deterioro, no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo. Sí, claro que la inflación, la carestía afecta, pero nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el mínimo. Por eso no se lo ha comido (la inflación al salario), en el periodo neoliberal sí, pero eso la prensa conservadora, oficiosa, nunca lo analiza”, añade.

Andrés Manuel espera que la alta inflación en el país sea transitoria y recordó que esto se originó a raíz de la pandemia del Covid-19.



“Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia, toda la afectación a la actividad productiva, los incrementos de precios en alimentos, acero, transporte.

“También más demanda porque se inyectaron fondos sobre todo en Estados Unidos, más dinero circulante y menos oferta. El fenómeno este de que se quiere comprar un electrodoméstico y hay que esperar porque no se tiene; se cuenta con el dinero pero no hay el producto”, agregó.

El Ejecutivo federal afirma que el precio de las gasolinas en el país no ha aumentado en términos reales y que ha permanecido por debajo de la inflación.

“La decisión de informar es poder dar a conocer nuestra visión, los datos que tenemos, que son datos oficiales porque como son muchos los que no nos quieren, los malquerientes. Por ejemplo, el aumento de la gasolina no hay en términos reales, hay por ahí un mensaje, es una señora, compañera, que hizo la comparación del precio de la gasolina en el 18, costaba 11 pesos según está información, y la dejaron en 20; o sea, estamos hablando del doble, y nosotros no la hemos subido en términos reales, incluso ha estado por abajo de la inflación”, explicó.

AMLO lamentó que sus adversarios difundan imágenes falsas sobre el precio de los combustibles y criticó que antes callaran ante los gasolinazos.

“Sin embargo, nuestros adversarios pues no lo aceptan, se callaron como momias cuando había gasolinazos y ahora inventan, mienten. Lo acabamos de ver ayer cómo usaron una fotografía de una gasolinería, todos la misma foto”, añade.