Defenderemos nuestro registro de FuerzaXMéxico en Puebla: Gerardo Islas

La comisionada del PT-CDMX pide precaución ante el regreso a clases y actividades cotidianas

POR JOVIRA

Ante la creciente cuarta ola de Covid-19 en México, en el regreso a clases y a las actividades cotidianas de las y los capitalinos, se deben extremar medidas de salud para evitar contagios, pues ni el semáforo epidemiológico verde ni la vacuna contra el coronavirus son garantía para relajarse e ignorar la pandemia, señala Magdalena Núñez Monreal.

La comisionada política del Partido del Trabajo de la Ciudad de México indicó que el retorno a las escuelas y centros de trabajo, así como a las ocupaciones diarias luego de las vacaciones decembrinas, podrían traer un incremento preocupante de contagios si la población no extrema medidas sanitarias.

“Es importante que la ciudadanía no baje la guardia. Ya entramos a una nueva ola de contagios con un virus más contagioso que se propaga a gran velocidad, y aunque se tenga el cuadro completo de vacunación no es garantía para no contraer el virus. Debemos tomar conciencia y seguir cuidándonos.

“Con el regreso a clases presenciales, los padres de familia o tutores no deben tomar con ligereza la pandemia por la salud de los menores, ya que estos aún no cuentan con la vacuna contra el coronavirus y no sabemos si esta nueva variante pueda traer consigo un mayor riesgo de contagio para este sector”, expresó.

Hizo énfasis en que los cubrebocas ya no deben ser de tela, toda vez que estos tienen una protección nula contra la nueva variante del coronavirus.

‘NO DEBEMOS RELAJARNOS’

Por ello la diputada del PT-CDMX exhortó a las y los capitalinos prevenir contagios mediante el uso de cubrebocas KN-95, gel antibacterial, sanitizantes y continuar con la sana distancia, evitar aglomeraciones, el contacto social y no hacer fiestas y convivios que superen los aforos permitidos en espacios cerrados.

La petista aseveró que, como representantes, “debemos concientizar a la población. De continuar con el relajamiento podríamos regresar a números rojos. Que no se nos olvide la saturación de hospitales, las familias enteras contagiadas y los tristes fallecimientos en estos dos años”, aseveró.

Núñez Monreal, más que un llamado de atención, recordó a los capitalinos la terrible situación por la que transitó la capital del país.

“No es la primera vez, ya pasó en junio de 2020, en enero y mediados de 2021, no permitamos que vuelva a suceder este 2022”, añade.

Retomó que, apenas hace unos días, el 8 de enero de 2022 el país alcanzó un récord histórico de contagios diarios, al sumar 30 mil 761 nuevos casos en menos de 24 horas.

Lo preocupante es que nunca, desde que comenzó la pandemia, se había registrado una cifra tan alta.

La comisionada del PT-CDMX concluyó que es importante apoyar todas las acciones que induzcan a un comportamiento social corresponsable en razón de salvaguardar la vida de todos ante esta emergencia sanitaria nacional.