Sergio Gutiérrez debe presentar controversia constitucional contra ‘decretazo’: Alianza Va por México

Los peores gobiernos son los de Morena, son una desgracia y una tragedia para el país, expresa Alejandro Moreno, presidente nacional del tricolor

POR JOVIRA

Al señalar que los estados gobernados por Morena son los peores en inseguridad y narcoviolencia a nivel nacional y que por ello no van a permitir que ese partido gane en los comicios por la gubernatura de 2022 en Tamaulipas, el líder del PAN, Marko Cortés, acusó a su dirigente Mario Delgado de tratar con delincuentes.

“Por eso le decimos aquí a Morena, a ese Morena de Mario Delgado que trata con delincuentes, que aquí en Tamaulipas, Morena no va a ganar, aquí va ganar la coalición (Va por Tamaulipas)”, aseveró el panista.

Cortés, junto con los dirigentes nacionales del PRI y PRD, que con Acción Nacional conforman la coalición por la gubernatura de Tamaulipas, presidieron un evento de apoyo al precandidato de la alianza, César Verástegui Ostos.

En el acto, el panista arremetió contra los gobernadores de estados morenistas, al cuestionarlos por el tema de la seguridad.

“Sólo volteen a ver a su vecino estado de Veracruz, volteen a ver Zacatecas, volteen a ver Michoacán, volteen a ver Morelos, estados en donde había problemas, claro como todos, pero que hoy las circunstancias están peor que nunca”, afirmó.

“La peor inseguridad, la peor violencia se está viviendo en el país, donde gobierna Morena y por eso los que sí avanzamos no lo podemos retroceder”, agregó.

“Hoy lo digo con claridad, presentamos un reto que es formidable, la oportunidad, la oportunidad real de tener para el estado de Tamaulipas el primer gobierno de coalición”, expresó.

“En donde quepamos todos, en donde podamos trabajar juntos y que con esa fuerza evitemos que los pésimos, que los represivos y destructivos gobiernos morenistas vengan a contagiar y a dañar a la gente de Tamaulipas.

Eso no lo vamos a permitir, los peores gobiernos que tiene este país son los de Morena, señala Cortés.

MORENA HUNDE AL PAÍS: ALITO

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se lanzó duro contra los gobiernos de Morena, a los que acusó de hundir al país, de ser una tragedia, desgracia para la población y los más corruptos.

“Vean cómo se hunde el país ante los pésimos gobiernos de Morena”, criticó el presidente del tricolor.

Moreno aseguró que está claro que los morenistas han resultado en una tragedia y desgracia para la nación.

“Aquí a la vista de todos está claro que Morena es una tragedia y una desgracia para este país, son incapaces e ineficientes, no tienen experiencia, no conocen el estado, están vinculados a la corrupción, son los más corruptos de los corruptos, y hoy creen que pueden engañar al pueblo de México”, criticó.

Dijo que el futuro de México es incierto y se presentan grandes retos y desafíos.

“No hay crecimiento, no hay desarrollo”, aseveró.