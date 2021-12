De alto riesgo para millones de usuarios poner el PCC del Metro en el C5

Las tragedias se dan por no escuchar la voz de los empleados e ingenerios que tienen más de 25 años de experiencia trabajando en el Metro

POR SERGIO M. ROMERO

En las siguientes semanas en materia de las reparaciones de la circulación de las 12 Líneas del Metro, como ha venido ocurriendo, se dice en las actividades de la calle Delicias se van a intensificar algunas de las negociaciones que se tienen pendientes en materia de mejorar el servicio del Metro, como se ha manifestado entre los trabajadores y la empresa.

Hemos observado el mantenimiento de la red y del equipo del Puesto Central de Control (PCC), las disposiciones de conducción, los talleres y los trenes, así como el estado que guardan las instalaciones de las líneas subterráneas, de superficie y elevadas de las diferentes líneas y su equipo para cada una de estas estaciones por parte de la empresa capitalina, Sistema de Transporte Colectivo Metro con su contraparte, el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.

Por parte de la empresa capitalina, Guillermo Calderón Aguilera, director general del STC, y el presidente nacional del gremio de los trabajadores, Fernando Espino Arévalo, analizan punto por punto para una mejor coordinación técnico-laboral entre ambas entidades como gobierno y la representación nacional de los trabajadores como Sindicato.



Según ha trascendido, al Sindicato le preocupa mucho el proyecto de la construcción del PCC, que ya va a cumplir un año del incendio en enero de 2022, pues quieren restituirlo fuera de la zona habitual de su localización en la calle Delicias para asignarle una reubicación dentro de un edificio conocido como C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

De esta circunstancia el Sindicato se enteró por parte de las columnas políticas habituales de la empresa, sin que el sindicato tenga la información pertinente.

No olvidar que el 9 de enero del año en curso se suscitó un incendio en los transformadores eléctricos de potencia, que alimentaban la energía eléctrica de las líneas 1, 2, y 3, los cuales se ubicaban en planta baja del edificio donde operaban el PCC-1, dañando las instalaciones y equipos, entre los que se cuentan los tableros de control de tráfico de las líneas 1 a la 6 , así como los sistemas de control de energía de estas líneas, los cuales hasta esta fecha funcionan de manera provisional en áreas del organismo y que se sabe proyectan construir en otras instalaciones fuera del sistema.

Ante la posibilidad que sea real esa decisión, el sindicato le expresó al director Calderón Aguilera su posición de manera firme y convincente en contra de ese proyecto por su inviabilidad técnica.

La dirigencia sindical, encabezada por Espino Arévalo, está en las mejores condiciones de explicar y ampliar los detalles de su negativa en el momento que se le requiera.

LAS RAZONES DE LA INVIABILIDAD TÉCNICA

A.- Pretender ubicar el PCC de las 12 líneas del Metro en las instalaciones del edificio operativo del C5 implica, además de separar el cerebro del sistema de la Red del Metro en un lugar distante, que se coloquen los tableros de control de tráfico para las 12 Líneas en una misma sala, con un espacio reducido y sin una separación adecuada entre los compañeros reguladores de cada una de las líneas, sería un impedimento para que las funciones de regulación de tráfico se realicen con el profesionalismo requerido, considerando que el personal a cargo de estas tareas se encuentra de manera permanente bajo presión y constante concentración para cumplir con la alta responsabilidad que tiene a su cargo.



B.- De ejecutarse el proyecto que se tiene previsto para reubicar el PCC en otra zona ajena al STC, el personal del Metro tendrá que estar sujeto a las reglas que disponga la administración del C5, una condición que limitaría las acciones del personal del Metro, además de que se encontraría separado de las demás área técnicas con que opera el STC, que necesariamente están involucradas con la operación del sistema, manteniendo sólo comunicación digital o telefónica, lo que representa un alto riesgo para la seguridad de los usuarios del Metro.

C.- Un aspecto importante que se debe de considerar es el que el edificio del C5 no fue construido con los estándares técnicos previstos para la operación del STC, lo cual estratégicamente es incorrecto, ya que las instalaciones del C5 se tendrían que compartir con la operación de un sistema complejo, técnicamente hablando , como es el Metro.

D.- El tema que nos ocupa no debe de resolverse a la ligera, pues se pone en riesgo a millones de usuarios. Amerita que se analice con la debida seriedad y entendimiento, argumentos técnicos tomando en cuenta una adecuada planeación en base a un proyecto operativo, con estudios de factibilidad e Ingeniería en que se analice el impacto que puede generarse.,

E.- La concentración de los centros de control en un mismo punto, estratégicamente no es recomendable, ya que en caso de presentarse un siniestro en el C5, como el incendio sufrido en el PCC, un terremoto o cualquier otro imprevisto, el sistema quedaría inmóvil afectando el desplazamiento de los usuarios del Metro en su totalidad. La afectación sería por partida doble: al C5 y al Metro.

F.- En caso de realizar el proyecto planteado, para la ejecución de las tareas de mantenimiento a los equipos y cableado sería necesario contar con la autorización de una entidad externa al Metro, lo que vulnera la autonomía operativa de una área estratégica del organismo público descentralizado denominado Metro.

G.- Para tomar una decisión tan importante, se debe de tomar en consideración la interacción que existe entre trenes, conductores, terminales y el PCC de cada línea, el no hacerlo significa el desconociendo de esa condición, por lo que el planteamiento de esa idea es totalmente incorrecta.



H.- Es indispensable establecer una reunión entre técnicos e ingenieros y la representación sindical para analizar los inconvenientes que conlleva el querer hacer coexistir dos sistemas, con propósitos distintos sin el equipo de mando centralizado, entre muchos otros aspectos técnicos que se detallarían en una reunión que ya fue solicitada.

En conclusión: Fernando Espino Arévalo considera que reubicar al PCC en un punto ajeno al STC es ambigua y carente de profesionalismo, por no estar apegada a las necesidades reales, por lo que la propuesta es instalar un puesto de control en cada línea, tal como se opera actualmente en las líneas A y 12, para garantizar un servicio con la calidad y seguridad que demandan los habitantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana.

