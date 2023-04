Contundente triunfo de Ale del Moral: Enrique Vargas

Detrás de un gran hombre no hay una gran mujer, están a la par”: Colectivos feministas * “Exigimos al INE que tomé cartas en el asunto”: Colectivos feministas * “No es correcto usar la imagen de una persona sin consultarle, más si es en espectaculares”: Claudia Sheinbaum

IMPACTO | REDACCIÓN

Una masiva cantidad de Colectivos feministas, líderes sociales y figuras políticas se han pronunciado en contra de la campaña de espectaculares desplegada en todo el país que promueve la figura del secretario de Gobernación por considerarla machista y degradante para las mujeres.

La referida campaña ubica una foto en primer plano del titular de la política interna, de traje y sonriendo, y detrás de él una foto de la jefa de gobierno con ropa informal y una imagen poco favorable.

Destacan los pronunciamientos de la gobernadora de Campeche Layda Sansores, la periodista Ana Francisca Vega así como los de Camila Martinez, Diana Laura Romero, Giselle Santander, Valeria Torres, Sandy Mahely, Daniela Chávez, Angelica Acuña y el Frente Nacional de Mujeres.

De la misma forma y entre tantas otras, por ejemplo la Colectiva 50+1 condenó mediante un pronunciamiento general en redes sociales el hecho. “En el México de la consolidación de la igualdad sustantiva y la paridad, y al margen de consideraciones políticas o ideológicas, la Colectiva 50+1 condena las campañas que, buscando promover la figura de aspirantes hombres, denigran abiertamente a las mujeres aspirantes, candidatas y/o funcionarias públicas, con las cuales expresamos nuestra sororidad”.

En simultáneo en redes sociales diversas políticas como Mariana Benítez y Lorena Villavicencio han manifestado su malestar por esta campaña. “Indigna que los hombres se nieguen a aceptar que las mujeres no estamos detrás de ellos. No me sorprende tratándose de una persona que ha denostado a la líder de un grupo de buscadoras, y después de la reforma del Club de Tobi para afectar la paridad. Violencia Política pura”, escribió Villavicencio en su cuenta de Twitter.

Por su parte feministas del norte del país han subido videos a las redes sociales en donde cuestionan la mala percepción que genera esta campaña. “Detrás de un gran hombre no hay una gran mujer, están a la par. Exigimos al INE que tome cartas en el asunto para que a la brevedad se retiren estos insultantes espectaculares y se sancione a los responsables”.

En este contexto la jefa de Gobierno de la CDMX, Dra. Claudia Sheinbaum, si bien consideró que la responsable de la campaña es la revista “Líder México”, precisó que: “no es correcto usar la imagen de una persona sin consultarle, más si es en espectaculares”.