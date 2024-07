No hay afectación en el nombramiento de contralores: Elías Rescala

Está descartada una omisión del Poder Legislativo * No hay ningún acuerdo entre las distintas fracciones parlamentarias de la LXI Legislatura, por lo que no se han dado los nombramientos, expresa el presidente de la Jucopo del Congreso mexiquense

JESÚS VIRA

Elías Rescala Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense, rechazó que haya alguna omisión por parte del Legislativo en el nombramiento de titulares de los contralores del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

En entrevista dejó en claro que no hay ninguna afectación en el funcionamiento de estos organismos, porque a la fecha cuentan con un encargado de despacho o un titular en funciones.

Resaltó que, hasta el momento, no hay ningún acuerdo entre las distintas fracciones parlamentarias de la LXI Legislatura, por lo que no se han dado los nombramientos. Aunque, en su opinión, el Congreso mexiquense no debería designar contralores internos de organismos autónomos, pues podría interpretarse como una injerencia del Poder Legislativo.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI reiteró que, por el momento, no hay ningún tema que requiera convocar a las y los diputados para algún periodo extraordinario de sesiones.

Rescala Jiménez comenta que las denuncias contra exservidores públicos del Gobierno del Estado de México, que presentó la Subsecretaría de Control y Auditoría del Poder Ejecutivo, forman parte de un procedimiento de auditoría que marca el inicio de otro procedimiento que, en este caso, es la parte penal.

Expresa que el Legislativo dará seguimiento puntual a cómo se desarrollan estos procesos, los cuales deberán estar apegados a la ley.

Sin embargo, considera que no se debe prejuzgar ni inculpar a alguien, pues en el proceso vendrá el esclarecimiento de los hechos y se debe analizar asunto por asunto, así como las pruebas y los testimonios que se presentarán a favor y en contra.

Finalmente, Elías Rescala señaló que se han llevado a cabo reuniones de trabajo de los diputados electos con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, de cara a la Asamblea Nacional del Revolucionario Institucional, en donde revisarán los temas que se incluyan en la agenda del partido de cara a la siguiente Legislatura.

“Ni complaciente, ni inquisitiva. Vamos a ser una oposición responsable, como lo hemos sido siempre”, afirma de manera categórica el presidente de la Jucopo, Elías Rescala.