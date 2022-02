Afore XXI Banorte, el máximo referente latinoamericano

Provechito, parece decir el líder nacional panista al presidente de la Jucopo del Senado y a la lideresa de Morena en Michoacán

POR SABÁS HERNÁNDEZ

“Buen provecho”, parece decir Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, a una sonriente Giulianna Bugarini, lideresa de Morena en Michoacán, y en la misma mesa está también el líder del PRD, Jesús Zambrano.

Ahí mismo, compartiendo el pan y la sal con los dirigentes de la alianza Va por México, están igual de contentos el gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

La imagen fue difundida por Bugarini, quien antes de dirigir a Morena se desempeñó en el gobierno del perredista Silvano Aureoles como titular del Instituto de la Juventud Michoacana y directora de Formación Inicial y Profesionalización Docente de la Secretaría de Educación.

La comida entre morenistas y los dirigentes panista y perredista fue el viernes pasado, en Morelia, en donde también estuvieron Adriana Hernández, coordinadora de diputados locales del PRI, y Alfonso Martínez, alcalde de Morelia por la coalición PAN-PRD.

Monreal acudió a Morelia, donde apareció con el senador Cristóbal Arias, quien en la elección de 2021 por la gubernatura se presentó como candidato de Fuerza por México, y habló de su momento en Morena y de que, “por la buena”, ganaría una interna presidencial.

“No me iré (de Morena). Soy militante y fundador. Sólo pienso distinto (respecto a diversos actores del partido). Si hay reglas claras no tengo por qué irme. Si es limpio no tengo por qué irme. No quiero adelantarme a los hechos”, manifestó.