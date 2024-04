Accendo Banco deberá pagar a Tlalnepantla 315 mdp

Se desata una “guerra sucia” para manchar la imagen del candidato para Yucatán de la coalición Sigamos Haciendo Historia * Yo doy cumplimiento a los postulados del Presidente AMLO: No robar, no mentir y no traicionar, añade el abanderado morenista

JESÚS VIRA

Luego de la publicación en la red de un medio de circulación nacional que asegura que dos predios propiedad de Huacho Díaz Mena no fueron registrados en su declaración patrimonial, el candidato del pueblo informó que cualquier persona puede consultar su patrimonio de forma completamente transparente.

El abanderado de Morena, PT y PVEM detalló que se ha iniciado una “guerra sucia” por parte de sus adversarios con la intención de manchar su imagen y desempeño como servidor público, pero aseguró que siempre ha sido transparente y ha dado cumplimiento a los postulados del líder moral y del movimiento: no robar, no mentir y no traicionar; no hay nada que ocultarle al pueblo, añade.

“Quiero dejar claro que todas mis propiedades han sido debidamente incluidas en mi declaración más reciente y esto puede ser verificado en los documentos correspondientes”, anunció el candidato.

Como representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Yucatán, Huacho mantiene firme el compromiso con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

El candidato aseguró que no bajará la guardia y seguirá trabajando en favor de los intereses de la ciudadanía y que este tipo de publicaciones no debilitan al movimiento, por el contrario, le demuestran al pueblo lo bajo que pueden caer los adversarios, que se encuentran temerosos ante el éxito de la campaña del pueblo.

“Continuaré trabajando con diligencia y dedicación para representar fielmente los intereses de la ciudadanía y construir un Yucatán más justo y próspero para todos”, enfatiza Huacho.

Díaz Mena recordó que este 2 de junio Yucatán decidirá por el cambio verdadero y porque el proyecto de la Cuarta Transformación es el único que realmente trabaja por un crecimiento parejo.