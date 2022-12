Yasmin Esquivel, de ministra a posible convicta ¿por trampossa?

El Presidente no sabrá perder, como lo hizo en 2006 y en 2012 * La marcha del 27 de noviembre fue su ‘práctica’ para su movimiento de insurrección * El Presidente olvida que el robo de urnas siempre lo hace el gobierno para mantenerse por décadas en el poder, pero jamás la oposición

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Andrés Manuel López Obrador ya percibió la derrota electoral para el 2024. Su violencia verbal, su espíritu de polarización, de confrontación y sus mensajes cargados de odio lo definen como el promotor de la antidemocracia. Aunque se dice de izquierda y con ese falso discurso llegó a la Presidencia de la República, sus actos, sus mensajes y su comportamiento son de un franco autoritarismo muy cercano al fascismo.

Opositores y detractores a su gobierno no tienen derecho a pensar diferente. En un acto de barbarie política ha amenazado que si las cosas no salen como él quiere habrá graves y serios problemas en México, problemas que desde luego serán auspiciados desde su fallido gobierno. Peligrosísimo pronunciamiento porque recuerda a la Italia de hace 100 años cuando Benito Mussolini se entronizó en el poder.

Se atreve a insultar y difamar a las instituciones electorales porque no se apegan a sus caprichos y a los contendientes con posibilidades de ganar la elección presidencial en el 2024. Su demencia personal y política lo llevan a asegurar que en 2024 se prepara un fraude electoral. Es la advertencia anticipada de no reconocer algún triunfo si éste no le favorece.

Igual que en 2006 y en 2012 López no sabrá perder. Cierto que en aquél año la contienda presidencial estuvo muy reñida. Felipe Calderón apenas pudo imponerse por una diferencia de 0.52 por ciento. Pero con Peña Nieto López perdió por paliza, con un distante 7 por ciento imposible de revertir.

Habría que recordarle que los fraudes no se hacen desde la oposición. Cuando un opositor derriba al poder en funciones, un solo voto de diferencia es suficiente para legitimar el triunfo. En cambio un resultado, por holgado que sea, del candidato oficialista, siempre estará sujeto a la especulación y la sospecha, sobre todo en un régimen antidemocrático como el que lidera y representa Andrés Manuel López Obrador.

Andrés López desconoce el sentido y las lecciones de la historia. Benito Juárez pudo reelegirse cinco veces porque era Presidente y no opositor. Porfirio Díaz se mantuvo 30 años en la Presidencia al detentar el control electoral, hasta que la Revolución maderista lo expulsó del país. El mismo mártir de la democracia, Francisco I. Madero, ganó con el 100 por ciento de los votos, cuando Porfirio Díaz había perdido el poder y se había embarcado rumbo a Francia. Lo mismo hizo Venustiano Carranza que pretendió perpetuarse en la figura de uno de sus incondicionales, Ignacio Bonilla, y terminó ejecutado.

Álvaro Obregón con el apoyo del presidente Plutarco Elías Calles, se reeligió y también terminó asesinado. Manuel Ávila Camacho pudo ser presidente porque contó con la complicidad de ese baluarte de la institucionalidad, Lázaro Cárdenas.

Así, las lecciones de la historia derriban por completo los intentos golpistas anticipados de López Obrador, empeñado en imponer a una de sus destartaladas corcholatas.

Ya ha tenido dos severas llamadas. La primera cuando en 2021 perdió el 38 por ciento del electorado. De sus 32 millones de votos en 2018, López apenas pudo rasguñar en 2021, el umbral del 62 por ciento de la votación nacional. Cierto que una elección intermedia no tiene la misma connotación de una presidencial. Sólo que López ha presumido de una popularidad que realmente no tiene. Si así fuera la votación de ese año habría ratificado su presidencia en el 2018. Y no fue así.

La segunda llamada le llegó cuando el 13 de noviembre la sociedad civil, bajo la convocatoria de Claudio X González, le dio otra lección hasta entonces desconocida por la soberbia lopezobradorista. Marcharon espontáneamente en la Ciudad de México entre 645 mil y 850 mil ciudadanos. Y en todo el país fueron más de un millón de defensores de la democracia en la figura del Instituto Nacional Electoral: “El INE no se toca.”

Como frágil respuesta al repudio del gobierno de López, éste movilizó a los 22 gobernadores morenistas para -según él-concentrar a un millón de “simpatizantes a su causa”. La diferencia entre la marcha 13N y 27N es que la primera no costó un solo peso, en cambio la de López representó un fraude a la nación de 2 mil millones de pesos. Esa es la honestidad valiente de un delincuente social y electoral.

Después de 10 horas de esperar los acarreados en el Zócalo de la Ciudad de México, arremetió contra el pueblo al obligarlos a escuchar un discurso de una hora y 37 minutos plagado de mentiras, confrontación y fantasía.

Recordó aquélla demagógica perorata de 1998, cuando Fidel Castro -el demagogo, mentiroso y asesino- de siete horas y cuarto en el Parlamento Cubano cuando se consumó una farsa más para ser elegido presidente de Cuba hasta el año 2003. Algo que Lopitos hubiese querido: Reelección directa en su persona y no en una de sus hasta hoy sumisas corcholatas.

En su cuarto “informe de gobierno” López sumó una más a sus 70 mil mentiras, pero evadió la realidad de un gobierno fallido. A sus logros se oponen sus fracasos. Ha atentado en contra de los tres pilares de la satisfacción social. En educación desapareció las 27 mil escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles. Con ello privó a los niños mexicanos del único alimento que recibían en todo el día y quitó a los padres la posibilidad de que sus hijos estuvieran en un lugar seguro mientras ellos trabajaban.

En salud ha atentado en contra de la seguridad social de la población, al sustituir el Seguro Popular por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Hoy gracias a las ocurrencias de López Obrador, 16 millones de mexicanos se han quedado sin acceso a los servicios de salud, cuando que el Seguro Popular atendía a quienes carecían de Seguro Social y de ISSSTE.

López escondió deliberadamente que el presupuesto en medicinas disminuyó en un 25.3 por ciento y en vacunación el 53 por ciento, con lo que se quedaron más de 10 millones de mexicanos sin la inmunidad del coronavirus. Pero el indicador más grave que identifica el genocidio sanitario del gobierno lopezobradorista es que en 1991 la esperanza de vida en México era de 75 años y actualmente se ha reducido a 71 años.

Resulta ofensivo y vergonzoso que los padres de los niños con cáncer reclaman la falta de medicamentos mientras López Obrador sigue con su aventura sin destino del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Tres Bocas, en los que se ha gastado inútilmente un billón de pesos.

En el exceso de su megalomanía ha definido su política social como humanismo mexicano, cuando que los índices de pobreza han aumentado, en tanto que la salud y la educación se deterioran todos los días. En el gobierno de López se han sumado a la pobreza seis millones de mexicanos.

En ese falso humanismo, Claudia Sheinbaum, la corcholata más rastrera de López Obrador, ha definido ese humanismo como la capacidad del Presidente para otorgar satisfactores sociales a través de sus programas asistencialistas de jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores y discapacitados.

Sheinbaum evade reconocer que el humanismo de su jefe López es el mismo corporativismo priísta para mantener una clientela electoral segura que cuesta al país un billón de pesos. Esos programas sociales son los nuevos CNOP, CTM y CNC, los tres sectores del PRI que garantizaban acarreados y votantes como hoy se practica en el lopezobradorismo.

La tercera y última llamada le llegará a López Obrador con la pérdida de la Presidencia de la República en 2024. Ampliaremos…

